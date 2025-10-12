Βρετανία: Προστασία του προϋπολογισμού απέναντι σε κρίσεις – Η στρατηγική της Ριβς

Η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, σκοπεύει να δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο απόθεμα ασφαλείας έναντι του κύριου δημοσιονομικού κανόνα στον προϋπολογισμό του επόμενου μήνα, σε μια προσπάθεια να θωρακίσει τα δημόσια οικονομικά από μελλοντικές κρίσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sunday Telegraph.

Η Ριβς είχε δηλώσει στην εαρινή της δήλωση το Μάρτιο ότι τα σχέδια για τις δαπάνες και τη φορολογία θα αφήσουν ένα δημοσιονομικό απόθεμα ασφαλείας ύψους 9,9 δισεκατομμυρίων λιρών (13 δισεκατομμύρια δολάρια) απέναντι στον κύριο στόχο για εξισορρόπηση των καθημερινών δημόσιων δαπανών με τα φορολογικά έσοδα έως το 2030.

Από τότε, το κόστος δανεισμού της κυβέρνησης αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο, ένα σχέδιο για εξοικονόμηση 5 δισεκατομμυρίων λιρών ετησίως σε δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας εγκαταλείφθηκε, και η αρχή εποπτείας του προϋπολογισμού προτείνει μείωση των προβλέψεων για ανάπτυξη. Οι οικονομικοί think tanks προβλέπουν ότι η Ριβς ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσει τους φόρους κατά περίπου 30 δισεκατομμύρια λίρες στον προϋπολογισμό της 26ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Οικονομικών που επικαλείται η Telegraph, η Ριβς σκοπεύει, επίσης, να αυξήσει το απόθεμα ασφαλείας ώστε να προστατεύσει τα δημόσια οικονομικά από την αστάθεια στις αγορές ομολόγων και την αύξηση του κόστους δανεισμού. Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα θα χρειαστεί είτε να αυξήσει τους φόρους είτε να μειώσει τις δαπάνες για να δημιουργήσει το μεγαλύτερο απόθεμα ασφαλείας. Πέρυσι, η Ριβς αύξησε τους φόρους κατά 40 δισεκατομμύρια λίρες, κάτι που είχε δηλώσει ότι δεν θα επαναλάβει.

Οποιαδήποτε κίνηση για την αύξηση του αποθέματος ασφαλείας θεωρείται θετική από οικονομολόγους και think tanks, οι οποίοι προειδοποιούν ότι το στενό δημοσιονομικό περιθώριο ενέχει κίνδυνο κερδοσκοπίας για αυξήσεις φόρων ή περικοπές δαπανών, όταν οι δημοσιονομικοί κανόνες αξιολογούνται δύο φορές το χρόνο, επιβαρύνοντας την οικονομία.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ριβς συνέβαλαν στη διατήρηση των επιτοκίων χαμηλά, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στις επενδύσεις για στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. «Αυτή είναι η υπεύθυνη επιλογή: να μειώσουμε τα επίπεδα δανεισμού μας τα επόμενα χρόνια, ώστε να μπορούμε να δαπανήσουμε περισσότερα για τις δημόσιες υπηρεσίες μας, περισσότερα για τις προτεραιότητες των εργαζομένων και λιγότερα για την εξυπηρέτηση του χρέους», δήλωσε ο εκπρόσωπος.