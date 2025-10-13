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Ινδία και Καναδάς συμφώνησαν σε νέο «οδικό χάρτη» για αποκατάσταση των διμερών σχέσεων
Ειδήσεις
16:23 - 13 Οκτ 2025

Ινδία και Καναδάς συμφώνησαν σε νέο «οδικό χάρτη» για αποκατάσταση των διμερών σχέσεων

Reporter.gr Newsroom
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Η Ινδία και ο Καναδάς συμφώνησαν σε έναν νέο «οδικό χάρτη» για τις διμερείς σχέσεις, έπειτα από συνομιλίες των υπουργών Εξωτερικών τους στο Νέο Δελχί.

Σύμφωνα με κοινή δήλωση, οι δύο πλευρές —που στοχεύουν στη διαφοροποίηση του εμπορίου τους πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των νέων ανακοινώσεων για δασμούς— συμφώνησαν να συνεργαστούν σε τομείς όπως τα κρίσιμα ορυκτά, το εμπόριο και οι αγροτικές αλυσίδες αξίας.

«Η αναβίωση αυτής της εταιρικής σχέσης όχι μόνο θα δημιουργήσει ευκαιρίες για ενισχυμένη οικονομική συνεργασία, αλλά θα συμβάλει και στην άμβλυνση των ευπαθειών που προκύπτουν από τις μεταβαλλόμενες παγκόσμιες συμμαχίες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η δήλωση εκδόθηκε μετά τη συνάντηση της υπουργού Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Ανάντ, με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, και τον ομόλογό της, Σουμπραμάνιαμ Τζαϊσάνκαρ. «Και οι δύο κυβερνήσεις μας συμφωνούν στη σημασία της αναβάθμισης των σχέσεων», δήλωσε η Ανάντ στην έναρξη της συνάντησης με τον Τζαϊσάνκαρ. Σημειώνεται ότι φέτος τον Ιούνιο ο Καναδός πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ, υποδέχθηκε τον Μόντι στη σύνοδο κορυφής της G7 στο Κανάνασκις της Αλμπέρτα.

Η Ινδία αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή προσωρινών εργαζομένων και διεθνών φοιτητών στον Καναδά, ενώ είναι σημαντική αγορά για καναδικά αγροτικά προϊόντα όπως οι φακές και τα κίτρινα μπιζέλια.

Παράλληλα, ο Καναδάς φιλοξενεί μια πολυπληθή και επιδραστική κοινότητα Σιχ. Ινδοί αξιωματούχοι σημειώνουν πως μικρές περιθωριακές ομάδες εξακολουθούν να στηρίζουν το κίνημα για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους Σιχ, του Καλιστάν, το οποίο θα αποσχιστεί από την Ινδία, όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι ινδουιστές.

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