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ΣτΕ: Πράσινο φως στο Προεδρικό Διάταγμα που ρυθμίζει τα κίνητρα του ΝΟΚ - «Ξεπαγώνουν» οικοδομικές άδειες
Ακίνητα
16:00 - 13 Οκτ 2025

ΣτΕ: Πράσινο φως στο Προεδρικό Διάταγμα που ρυθμίζει τα κίνητρα του ΝΟΚ - «Ξεπαγώνουν» οικοδομικές άδειες

Reporter.gr Newsroom
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Συνταγματικό και νόμιμο έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το Ειδικό Σχέδιο Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ), ανοίγοντας τον δρόμο για την αντικατάσταση των κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ).

Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ, με την υπ’ αριθμ. 135/2025 γνωμοδότησή του, έκρινε ότι το σχέδιο κινείται εντός των συνταγματικών ορίων και είναι συμβατό με το πνεύμα των προγενέστερων αποφάσεων του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Η γνωμοδότηση εκδόθηκε στο πλαίσιο της νομοπαρασκευαστικής επεξεργασίας του διατάγματος, κατόπιν σχετικών αποφάσεων της Ολομέλειας (146-149/2025).

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του σχεδίου, προβλέπεται υποχρεωτικός προέλεγχος πριν από την έκδοση κάθε οικοδομικής άδειας, καθώς και σαφής καθορισμός του ύψους του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου, της διαδικασίας καταβολής του και των υπόχρεων.

Το ποσό του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου θα κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα διατίθεται αποκλειστικά στους δήμους για την υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής αναβάθμισης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις πόλεις.

Η πλήρης γνωμοδότηση του ΣτΕ αναμένεται να δημοσιευθεί το προσεχές διάστημα, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα για την εφαρμογή ενός νέου πλαισίου αστικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2025 - 16:05
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