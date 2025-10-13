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Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας - Ελβετίας για την ενίσχυση της διαδικασίας επιστροφών και την στήριξη ευάλωτων ομάδων
Πολιτική
16:08 - 13 Οκτ 2025

Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας - Ελβετίας για την ενίσχυση της διαδικασίας επιστροφών και την στήριξη ευάλωτων ομάδων

Reporter.gr Newsroom
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Η ενίσχυση των διαδικασιών επιστροφών και η προστασία των ευάλωτων πολιτών τρίτων χωρών βρέθηκαν στο επίκεντρο της νέας Ελβετικής Χρηματοδοτικής Περιόδου 2025-2029, συνολικού ύψους 28,6 εκατ. ελβετικών φράγκων (περίπου 29 εκατ. ευρώ), για την οποία υπεγράφη σήμερα Μνημόνιο Συνεργασίας στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου από τον υπουργό Θάνο Πλεύρη και τον Ελβετό αναπληρωτή υπουργό για θέματα μετανάστευσης, Βιντσένζο Μασκιόλι.

Η συμφωνία προβλέπει χρηματοδότηση προγραμμάτων με ποσοστά κάλυψης έως 100%, επικεντρωμένων στις επιστροφές, στην προστασία ευάλωτων και ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και στη βελτίωση των υποδομών φιλοξενίας. Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτούνται έργα όπως η παροχή νομικής υποστήριξης (2,5 εκατ. ελβετικά φράγκα), η ενίσχυση της διαδικασίας ασύλου για ευάλωτους (4,7 εκατ. ελβετικά φράγκα), η χρηματοδότηση του Εθνικού Μηχανισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης (NERM) (8,65 εκατ. ελβετικά φράγκα), η αναβάθμιση των safeareas στις δομές υποδοχής των νησιών (3,7 εκατ. ελβετικά φράγκα), η δημιουργία νέων safeareas για 500 θέσεις ασυνόδευτων (4,5 εκατ. ελβετικά φράγκα), η λειτουργία ξενώνα γυναικών (400.000 ελβετικά φράγκα) και η ανάπτυξη κόμβων καθοδήγησης για τη διασύνδεση των αιτούντων άσυλο με την αγορά εργασίας (4 εκατ. ελβετικά φράγκα).

Η σημερινή υπογραφή αποτελεί συνέχεια της πρώτης Ελβετικής Χρηματοδοτικής Περιόδου (2022-2026), ύψους 40 εκατ. ελβετικών φράγκων, από την οποία έχει ήδη συμβασιοποιηθεί περίπου το 80% των κονδυλίων, ενώ 22 εκατ. ελβετικά φράγκα έχουν επιστραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματική και διαφανή αξιοποίηση της ελβετικής συνεισφοράς.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, δήλωσε: «Σήμερα υπογράψαμε το νέο πρόγραμμα με το ελβετικό Δημόσιο, προκειμένου η Ελβετία να μας υποστηρίξει σε μια σειρά από δράσεις για τη μετανάστευση. Οι εμβληματικές δράσεις αφορούν πρωτίστως τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων, γυναικών και παιδιών, αλλά στο νέο πρόγραμμα έχουμε και μια πολύ σημαντική δράση που συνδέεται με τις επιστροφές. Πλέον και η Ελβετία θα χρηματοδοτεί σειρά εθελοντικών επιστροφών, καθώς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι προτεραιότητα της μεταναστευτικής μας πολιτικής είναι η φύλαξη των συνόρων και η αύξηση των επιστροφών των παράνομων μεταναστών. Το συνολικό πρόγραμμα θα φτάσει τα 30 εκατομμύρια, θα χρηματοδοτηθεί κατά 85% από το Ελβετικό Δημόσιο και αποδεικνύει, σίγουρα, ότι η Ελβετία μας στηρίζει ως πρώτη χώρα σε προγράμματα που συνδέονται τόσο με την ένταξη όσο και, πρωτίστως, με τις επιστροφές».

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, ανέφερε: «Η νέα χρηματοδοτική περίοδος με την Ελβετία ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως χώρας που εφαρμόζει δίκαιη και αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική, βασισμένη στη συνεργασία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η αυστηροποίηση της πολιτικής επιστροφών αποτελεί κεντρικό άξονα της μεταναστευτικής στρατηγικής μας. Με το νέο Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ελβετία, ενισχύουμε ουσιαστικά το επιχειρησιακό πλαίσιο των επιστροφών και στέλνουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα εφαρμόζει μια σταθερή και αποφασιστική πολιτική στη διαχείριση της μετανάστευσης, με παράλληλη μέριμνα για τους ευάλωτους».

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