Φον ντερ Λάιεν: Οι συμφωνίες του ιδιωτικού τομέα θα μπορούσαν να ξεκλειδώσουν €4 δισ. για τα Δυτικά Βαλκάνια

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι οι συμφωνίες του ιδιωτικού τομέα που έχουν ήδη συναφθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη θα μπορούσαν να αποδεσμεύσουν περίπου 4 δισ. ευρώ σε νέες επενδύσεις, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδίου της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής μεταξύ της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων στα Τίρανα, η φον ντερ Λάιεν κάλεσε τους επενδυτές να στηρίξουν το σχέδιο, το οποίο στοχεύει να διπλασιάσει το μέγεθος των οικονομιών της περιοχής μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η ίδια ανέφερε ότι δέκα σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες πρόκειται να υπογραφούν στην αλβανική πρωτεύουσα σήμερα, Δευτέρα (13/10), ενώ άλλες 24 πιθανές επενδύσεις θα τεθούν επί τάπητος την Τρίτη (14/10). «Μαζί θα μπορούσαν να φέρουν περισσότερες από 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε νέες επενδύσεις στην περιοχή», υπογράμμισε η πρόεδρος της Κομισιόν, προσθέτοντας: «Η ώρα να επενδύσουμε στα Δυτικά Βαλκάνια είναι τώρα».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη δεσμευτεί να διαθέσει 6 δισ. ευρώ για να βοηθήσει τις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να δημιουργήσουν μια ενιαία περιφερειακή αγορά και να ενταχθούν σταδιακά στην ευρωπαϊκή κοινή αγορά — με ενοποίηση στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών και υπηρεσιών.

Ωστόσο, οι εκταμιεύσεις αυτών των κονδυλίων εξαρτώνται από την πρόοδο των χωρών — Αλβανίας, Βοσνίας, Κοσσυφοπεδίου, Μαυροβουνίου, Βόρειας Μακεδονίας και Σερβίας — στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και στην επίλυση εκκρεμών διαφορών.

Η φον ντερ Λάιεν ανέδειξε την τεχνητή νοημοσύνη, την καθαρή ενέργεια και τις βιομηχανικές αλυσίδες αξίας ως τρεις στρατηγικούς τομείς που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη σύνδεση των τοπικών οικονομιών με τις ευρωπαϊκές εφοδιαστικές αλυσίδες, επισημαίνοντας ότι «η ρυθμιστική ενοποίηση και οι βιομηχανικές συμμαχίες είναι καθοριστικής σημασίας» για την επιτυχία της προσπάθειας.

Παρά τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί εδώ και χρόνια, η πορεία ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ έχει καθυστερήσει σημαντικά, εξαιτίας τόσο της επιφυλακτικότητας των 27 κρατών-μελών, όσο και των ανεπαρκών μεταρρυθμίσεων στις υποψήφιες χώρες. Οι εκκρεμότητες αφορούν τομείς όπως η δικαιοσύνη, η οικονομία, το κράτος δικαίου, η περιβαλλοντική προστασία και η ελευθερία του Τύπου.