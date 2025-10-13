Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ενισχύει την ενεργειακή αποδοτικότητα των ηλεκτρονικών συσκευών & κοινός φορτιστής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα επικαιροποίηση των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για τα εξωτερικά τροφοδοτικά, θέτοντας νέους κανόνες που καθιστούν τις ηλεκτρονικές συσκευές πιο ενεργειακά αποδοτικές, φιλικές προς το περιβάλλον και πρακτικές για τον καταναλωτή. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις προσπάθειες της ΕΕ για τη μετάβαση σε έναν κοινό φορτιστή για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές.

Τι αλλάζει για τους καταναλωτές και τις συσκευές

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν:

Αυστηρότερα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για φορητούς υπολογιστές, έξυπνα τηλέφωνα, ασύρματα ρούτερ και οθόνες υπολογιστών.

Ενιαία υποχρεωτική θύρα USB-C σε όλους τους φορτιστές USB, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα.

Νέο λογότυπο «Κοινός φορτιστής της ΕΕ», που θα βοηθά τους καταναλωτές να αναγνωρίζουν τις συμβατές συσκευές.

Οι εκτιμήσεις της Επιτροπής δείχνουν ότι οι αλλαγές θα μειώσουν κατά περίπου 3% την ετήσια κατανάλωση ενέργειας των εξωτερικών τροφοδοτικών έως το 2035, ενώ οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα μειωθούν κατά 9% και οι εκπομπές ρύπων κατά 13%. Για τους καταναλωτές, η πρωτοβουλία αυτή σημαίνει εν δυνάμει εξοικονόμηση περίπου 100 εκατ. ευρώ ετησίως.

Προθεσμία συμμόρφωσης για τους κατασκευαστές

Οι κανόνες θα τεθούν σε πλήρη ισχύ μέχρι το τέλος του 2028, δίνοντας στους κατασκευαστές τρία έτη για να προσαρμοστούν και να συμμορφωθούν με τις αλλαγές. Η πρωτοβουλία βασίζεται στην αναθεωρημένη οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό και στις προηγούμενες προσπάθειες της ΕΕ για τυποποίηση των θυρών φόρτισης και των τεχνολογιών ηλεκτρονικών συσκευών.

Ο Επίτροπος Νταν Γιέρενσεν τόνισε: «Η υιοθέτηση κοινών φορτιστών για τα έξυπνα τηλέφωνα, τους φορητούς υπολογιστές και άλλες συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι μια έξυπνη κίνηση που δίνει προτεραιότητα στους καταναλωτές, μειώνοντας παράλληλα τη σπατάλη ενέργειας και τις εκπομπές αερίων. Με την πρωτοβουλία αυτή, η ΕΕ επιδιώκει να διαμορφώσει ένα μέλλον όπου η τεχνολογία θα λειτουργεί προς όφελος όλων των ανθρώπων και του πλανήτη.»