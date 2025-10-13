Eurovision: Η EBU αναβάλλει τη συζήτηση για συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή συνεδρίαση του Νοεμβρίου που είχε προγραμματιστεί για να αποφασιστεί η συμμετοχή του Ισραήλ στον μουσικό διαγωνισμό Eurovision 2026, επικαλούμενη τις «πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή» και την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Αντί της έκτακτης συνεδρίασης, το θέμα θα τεθεί στην ατζέντα της προγραμματισμένης Γενικής Συνέλευσης του χειμώνα, που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο. Όπως σημειώνει η EBU σε ανακοίνωσή της, κρίθηκε σκόπιμο η συζήτηση να γίνει αυτοπροσώπως μεταξύ των μελών, προκειμένου να εξεταστούν συνολικά οι εξελίξεις και να ληφθούν αποφάσεις «με πλήρη εικόνα και νηφαλιότητα».

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο έντονων αντιδράσεων γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision, καθώς αρκετές χώρες είχαν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ λόγω του πολέμου στη Γάζα, που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια.

Η Αυστρία, η οποία θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό του 2026 στη Βιέννη, είχε πρόσφατα καλέσει τα κράτη-μέλη να μην μποϊκοτάρουν τη διοργάνωση, επισημαίνοντας τη σημασία της πολιτιστικής συνεργασίας και της μουσικής ως μέσου ενότητας, παρά τις πολιτικές εντάσεις.

Το αυστριακό κρατικό δίκτυο ORF, οικοδεσπότης του επόμενου διαγωνισμού, χαιρέτισε την απόφαση της EBU, χαρακτηρίζοντάς την «υπεύθυνη και ψύχραιμη επιλογή» υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων.

Η απόφαση της EBU ανακοινώθηκε λίγες ώρες μετά την απελευθέρωση των τελευταίων Ισραηλινών ομήρων από τη Γάζα και την αποφυλάκιση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που στοχεύει να θέσει τέλος στον διετή πόλεμο Ισραήλ–Χαμάς.

Η Ένωση δεν ξεκαθάρισε προς το παρόν εάν θα διεξαχθεί ψηφοφορία για τη συμμετοχή του ισραηλινού δικτύου KAN, αναφέροντας ότι «περαιτέρω λεπτομέρειες για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου θα δημοσιοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες». Το ισραηλινό δίκτυο KAN δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε σχόλιο.