HSBC για ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη άνω του 2%, σταθερή μείωση χρέους και ανεργίας έως το 2027

Η ελληνική οικονομία αναμένεται να διατηρήσει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης την περίοδο 2025-2027, παραμένοντας πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία έκθεση «European Economics Q4 2025» της HSBC.

Σύμφωνα με τον οίκο, το ΑΕΠ της Ελλάδας θα αυξηθεί κατά 2,2% το 2025, 2,1% το 2026 και 2,0% το 2027, συνεχίζοντας την πενταετή ανάκαμψη που ξεκίνησε το 2021. Η δημοσιονομική εικόνα παραμένει υγιής, με το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης να μειώνεται από –1,8% του ΑΕΠ το 2025 σε –1,5% το 2027. Παράλληλα, η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους συνεχίζεται με σταθερούς ρυθμούς, από 143,4% του ΑΕΠ το 2025 σε 129,4% το 2027, καθιστώντας τη μείωση «σημαντική και διατηρήσιμη». Η Ελλάδα παραμένει από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που συνδυάζουν σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί σε 2,8% το 2025, 2,2% το 2026 και 2,3% το 2027, κοντά στον στόχο της ΕΚΤ και πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα της κρίσης του 2022 (9,3%). Η HSBC σημειώνει ότι η πτώση των επιτοκίων και η σταθεροποίηση του ενεργειακού κόστους στηρίζουν τη μεταστροφή σε συνθήκες χαμηλότερου πληθωρισμού και ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών.

Στην αγορά εργασίας, η βελτίωση είναι σταθερή, με το ποσοστό ανεργίας να υποχωρεί από 10,1% το 2024 σε 9,2% το 2025, 8,6% το 2026 και 8,0% το 2027, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Η HSBC αποδίδει αυτή την εξέλιξη στην αύξηση των επενδύσεων, στη διεύρυνση των εξαγωγών, στην ψηφιακή και ενεργειακή μετάβαση της οικονομίας και στην υψηλή απασχόληση στον τουρισμό και τις υπηρεσίες.

Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξάνεται με σταθερό ρυθμό (+1,9% το 2025, +1,6% το 2026, +1,5% το 2027), στηριζόμενη στην αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων και τη βελτίωση της εμπιστοσύνης. Παράλληλα, η απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης (NGEU), οι δημόσιες επενδύσεις και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ενισχύουν τη συνολική παραγωγική δυναμική.

Η HSBC χαρακτηρίζει τη δημοσιονομική πολιτική της Ελλάδας «υποδειγματικά συνετή αλλά αναπτυξιακή», επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει επιτύχει βιώσιμη εξυγίανση χωρίς να υπονομεύσει την ανάπτυξη, ενώ η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας και η μείωση του κόστους δανεισμού επιτρέπουν σταθερή πορεία απομόχλευσης με παράλληλη ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων.

Παρά το θετικό πλαίσιο, η HSBC επισημαίνει τρεις βασικούς κινδύνους: αναζωπύρωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη από το 2027, πιθανή αύξηση του κόστους χρηματοδότησης λόγω σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής και εξωτερικούς γεωπολιτικούς ή εμπορικούς κραδασμούς, κυρίως από τις εντάσεις ΗΠΑ–Κίνας.

Η έκθεση καταλήγει ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, βιώσιμα δημόσια οικονομικά και διατηρήσιμη ανάπτυξη, χαρακτηρίζοντας τη χώρα «παράδειγμα ισορροπίας μεταξύ ανάπτυξης και δημοσιονομικής πειθαρχίας», με μετάβαση από την περίοδο προσαρμογής σε φάση σταθερής ευρωπαϊκής επιτυχίας.