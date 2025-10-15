ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
HSBC για ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη άνω του 2%, σταθερή μείωση χρέους και ανεργίας έως το 2027
Οικονομία
14:33 - 15 Οκτ 2025

HSBC για ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη άνω του 2%, σταθερή μείωση χρέους και ανεργίας έως το 2027

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ελληνική οικονομία αναμένεται να διατηρήσει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης την περίοδο 2025-2027, παραμένοντας πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία έκθεση «European Economics Q4 2025» της HSBC.

Σύμφωνα με τον οίκο, το ΑΕΠ της Ελλάδας θα αυξηθεί κατά 2,2% το 2025, 2,1% το 2026 και 2,0% το 2027, συνεχίζοντας την πενταετή ανάκαμψη που ξεκίνησε το 2021. Η δημοσιονομική εικόνα παραμένει υγιής, με το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης να μειώνεται από –1,8% του ΑΕΠ το 2025 σε –1,5% το 2027. Παράλληλα, η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους συνεχίζεται με σταθερούς ρυθμούς, από 143,4% του ΑΕΠ το 2025 σε 129,4% το 2027, καθιστώντας τη μείωση «σημαντική και διατηρήσιμη». Η Ελλάδα παραμένει από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που συνδυάζουν σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί σε 2,8% το 2025, 2,2% το 2026 και 2,3% το 2027, κοντά στον στόχο της ΕΚΤ και πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα της κρίσης του 2022 (9,3%). Η HSBC σημειώνει ότι η πτώση των επιτοκίων και η σταθεροποίηση του ενεργειακού κόστους στηρίζουν τη μεταστροφή σε συνθήκες χαμηλότερου πληθωρισμού και ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών.

Στην αγορά εργασίας, η βελτίωση είναι σταθερή, με το ποσοστό ανεργίας να υποχωρεί από 10,1% το 2024 σε 9,2% το 2025, 8,6% το 2026 και 8,0% το 2027, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Η HSBC αποδίδει αυτή την εξέλιξη στην αύξηση των επενδύσεων, στη διεύρυνση των εξαγωγών, στην ψηφιακή και ενεργειακή μετάβαση της οικονομίας και στην υψηλή απασχόληση στον τουρισμό και τις υπηρεσίες.

Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξάνεται με σταθερό ρυθμό (+1,9% το 2025, +1,6% το 2026, +1,5% το 2027), στηριζόμενη στην αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων και τη βελτίωση της εμπιστοσύνης. Παράλληλα, η απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης (NGEU), οι δημόσιες επενδύσεις και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ενισχύουν τη συνολική παραγωγική δυναμική.

Η HSBC χαρακτηρίζει τη δημοσιονομική πολιτική της Ελλάδας «υποδειγματικά συνετή αλλά αναπτυξιακή», επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει επιτύχει βιώσιμη εξυγίανση χωρίς να υπονομεύσει την ανάπτυξη, ενώ η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας και η μείωση του κόστους δανεισμού επιτρέπουν σταθερή πορεία απομόχλευσης με παράλληλη ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων.

Παρά το θετικό πλαίσιο, η HSBC επισημαίνει τρεις βασικούς κινδύνους: αναζωπύρωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη από το 2027, πιθανή αύξηση του κόστους χρηματοδότησης λόγω σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής και εξωτερικούς γεωπολιτικούς ή εμπορικούς κραδασμούς, κυρίως από τις εντάσεις ΗΠΑ–Κίνας.
Η έκθεση καταλήγει ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, βιώσιμα δημόσια οικονομικά και διατηρήσιμη ανάπτυξη, χαρακτηρίζοντας τη χώρα «παράδειγμα ισορροπίας μεταξύ ανάπτυξης και δημοσιονομικής πειθαρχίας», με μετάβαση από την περίοδο προσαρμογής σε φάση σταθερής ευρωπαϊκής επιτυχίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Lido: Έφυγε ο ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείου στο Παγκράτι με το πιο διάσημο τσουρέκι
Magazino

Lido: Έφυγε ο ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείου στο Παγκράτι με το πιο διάσημο τσουρέκι

BofA: Αύξηση 23% των κερδών το γ&#039; τρίμηνο με ώθηση από τις επενδυτικές δραστηριότητες
Επιχειρήσεις

BofA: Αύξηση 23% των κερδών το γ' τρίμηνο με ώθηση από τις επενδυτικές δραστηριότητες

Βουτσινάς (ΚΕΕΕ): Να δώσουμε στους επιστήμονες τα εφόδια ώστε να μείνουν στη χώρα
Επιχειρήσεις

Βουτσινάς (ΚΕΕΕ): Να δώσουμε στους επιστήμονες τα εφόδια ώστε να μείνουν στη χώρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κράτησε τα υψηλά 17ετίας το Χρηματιστήριο – Μηνιαία κέρδη 4,5%, άνοδος 21% στο επτάμηνο
Σχόλια Αγοράς

Κράτησε τα υψηλά 17ετίας το Χρηματιστήριο – Μηνιαία κέρδη 4,5%, άνοδος 21% στο επτάμηνο

Theon: Υπεραπόδοση στο πρώτο εξάμηνο – Στα €39 η τιμή στόχος από τη Deutsche Bank
ΑΜΥΝΑ

Theon: Υπεραπόδοση στο πρώτο εξάμηνο – Στα €39 η τιμή στόχος από τη Deutsche Bank

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής
Ναυτιλία

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Η «αόρατη» απειλή για την ελληνική οικονομία: Πώς μπλόκαρε η αβεβαιότητα επενδύσεις και δουλειές
Οικονομία

Η «αόρατη» απειλή για την ελληνική οικονομία: Πώς μπλόκαρε η αβεβαιότητα επενδύσεις και δουλειές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
02/08/2026 - 15:45

Πιερρακάκης: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ - Στο επίκεντρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Αναλύσεις
02/08/2026 - 15:15

Η σκακιέρα της νέας εποχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βασίλισσα» η Metlen

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Οι περισσότεροι μετανάστες έφυγαν από τη Θέουτα: Οι μαρτυρίες, η κριτική της Ευρώπης και η απάντηση Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ