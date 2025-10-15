«Καμπανάκι» ΔΝΤ για έκρηξη παγκόσμιου χρέους - Κίνδυνος να ξεπεράσει το 100% του ΑΕΠ

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), μέσω της νέας έκθεσης Fiscal Monitor που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου δημόσιου χρέους, το οποίο βρίσκεται πλέον στο υψηλότερο σημείο από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Ταμείου, το συνολικό χρέος διεθνώς κατευθύνεται προς το να υπερβεί το 100% του παγκόσμιου ΑΕΠ ήδη από το 2029, πρόβλεψη που έρχεται ένα χρόνο νωρίτερα από τις εκτιμήσεις της αντίστοιχης έκθεσης του Απριλίου.

Αυτή η επιδείνωση αποδίδεται στη συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους δανεισμού, σε συνδυασμό με αυξημένες κρατικές δαπάνες σε τομείς όπως η άμυνα, αλλά και στις δημογραφικές πιέσεις που προκύπτουν από τη γήρανση των πληθυσμών. Το ΔΝΤ επισημαίνει πως πέρα από το μέγεθος του χρέους, ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το αυξανόμενο κόστος εξυπηρέτησής του.

Την περίοδο ανάμεσα στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και την πανδημία COVID-19, τα επιτόκια παρέμεναν σε ιστορικά χαμηλά, διευκολύνοντας τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Ωστόσο, η σημερινή εικόνα έχει αλλάξει ριζικά, με τα επιτόκια να έχουν αυξηθεί αισθητά και το μέλλον τους να χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα. Επιπλέον, πέραν των στρατιωτικών δαπανών, οι φυσικές καταστροφές, η ανάγκη για τεχνολογικές επενδύσεις, οι κοινωνικές αλλαγές και η απαίτηση για ανάπτυξη, αυξάνουν περαιτέρω την πίεση στους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Παράλληλα, η φορολογική αύξηση παραμένει ένα εξαιρετικά ευαίσθητο πολιτικά ζήτημα, κάτι που δυσχεραίνει την εξεύρεση ισορροπίας στα δημόσια οικονομικά. Το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι η επιμονή των κυβερνήσεων να δαπανούν περισσότερα από όσα εισπράττουν, ξεκινώντας από ήδη υψηλά επίπεδα χρέους και ελλειμμάτων, θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε ακόμη μεγαλύτερη διόγκωση του χρέους, με σοβαρές συνέπειες για τη βιωσιμότητα των δημοσιονομικών και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Το χειρότερο σενάριο

Στο πιο αρνητικό σενάριο, το ΔΝΤ εκτιμά ότι το παγκόσμιο χρέος μπορεί να εκτοξευτεί στο 123% του ΑΕΠ μέχρι το 2029. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι φετινές ετήσιες συναντήσεις των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών στην Ουάσινγκτον επικεντρώνονται κυρίως στην επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης, τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό και τις εμπορικές εντάσεις που προκαλούνται από τις προστατευτικές πολιτικές των ΗΠΑ.

Η έκθεση τονίζει ότι η περίοδος των χαμηλών επιτοκίων έχει τελειώσει, και πλέον οι πληρωμές για την εξυπηρέτηση των χρεών βαραίνουν σημαντικά τους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Με την πορεία των επιτοκίων να παραμένει αβέβαιη, το ΔΝΤ προειδοποιεί για μελλοντικούς δημοσιονομικούς κινδύνους. Ένα σημαντικό μέρος των κρατικών δαπανών, όπως αναφέρεται, αφορά τη μισθοδοσία του δημόσιου τομέα –περίπου το 25% των προϋπολογισμών στις ανεπτυγμένες και 28% στις αναδυόμενες οικονομίες.

«Καμπανάκι» και για τις ΗΠΑ

Επιπλέον, δαπάνες όπως οι συντάξεις, η υγεία και η εκπαίδευση θεωρούνται δύσκολο να μειωθούν, λόγω της κοινωνικής και πολιτικής τους βαρύτητας. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζει το ΔΝΤ για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες –παρά την είσπραξη πρόσθετων εσόδων από δασμούς επί προεδρίας Τραμπ– εξακολουθούν να εμφανίζουν τα υψηλότερα ελλείμματα στον ανεπτυγμένο κόσμο.

Το Ταμείο καλεί τις ΗΠΑ να προχωρήσουν άμεσα σε δημοσιονομική εξυγίανση, προειδοποιώντας πως δεν προβλέπεται καμία ουσιαστική πρόοδος στον περιορισμό του ελλείμματος μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι το αμερικανικό δημόσιο χρέος θα ανέλθει στο 143% του ΑΕΠ μέχρι το 2030, από 122% το 2024 – αυξημένο αισθητά σε σχέση με το 107% του 2017.

Οι χειρότερες και οι καλύτερες επιδόσεις

Αρνητικές είναι και οι εκτιμήσεις για την Ιταλία και τη Γαλλία, που παραμένουν ευάλωτες δημοσιονομικά, με τη Γαλλία να επιβαρύνεται επιπλέον από την πολιτική αστάθεια. Το ιταλικό χρέος αναμένεται να φτάσει στο 137% του ΑΕΠ μέχρι το 2030 (από 135% το 2024), ενώ το γαλλικό θα αυξηθεί από 113% σε περίπου 130%. Σημαντική επιδείνωση προβλέπεται και για την Κίνα, της οποίας το δημόσιο χρέος εκτιμάται πως θα αυξηθεί από 88% του ΑΕΠ το 2024 σε 116% το 2030 – από μόλις 50% το 2016.

Αντίθετα, θετικά αξιολογούνται η Γερμανία και η Ελλάδα. Η Γερμανία, παρά τις επενδύσεις για τόνωση της ανάπτυξης, αναμένεται να διατηρήσει χρέος κάτω από το 74% του ΑΕΠ το 2030, ενώ η Ελλάδα, η οποία είχε δει το χρέος της να φτάνει στο 210% το 2020, αναμένεται να το μειώσει στο 147% φέτος και στο 130% έως το τέλος της δεκαετίας. Σήμερα, πολλές από τις μεγάλες οικονομίες του πλανήτη –όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Γαλλία, η Ιταλία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο– ήδη έχουν χρέος πάνω ή κοντά στο 100% του ΑΕΠ.

Παρόλα αυτά, λόγω της εμπιστοσύνης των αγορών, της ισχυρής ρευστότητας και των διαθέσιμων πολιτικών εργαλείων, αυτές οι χώρες δεν θεωρούνται πηγή άμεσου συστημικού κινδύνου. Η κατάσταση όμως είναι εντελώς διαφορετική για τις αναδυόμενες και χαμηλού εισοδήματος χώρες, οι οποίες –παρότι έχουν συχνά μικρότερο ποσοστό χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ– δυσκολεύονται πολύ περισσότερο να αντεπεξέλθουν.

Η έκθεση αναφέρει χαρακτηριστικά ότι 55 χώρες βρίσκονται είτε ήδη σε κρίση χρέους είτε σε υψηλό κίνδυνο χρεοκοπίας, ακόμη κι αν το χρέος τους δεν υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ. Για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση αυτή, το ΔΝΤ προτείνει αλλαγές στην κατανομή των δημοσίων δαπανών, δίνοντας προτεραιότητα σε τομείς που ενισχύουν την ανάπτυξη, όπως η εκπαίδευση και οι υποδομές.

Όπως επισημαίνει, η μετατόπιση μόλις 1% του ΑΕΠ από τις τρέχουσες δαπάνες σε επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ κατά πάνω από 3% μέχρι το 2050 στις ανεπτυγμένες χώρες, και σχεδόν διπλάσιο ποσοστό στις αναπτυσσόμενες οικονομίες.