Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους του Χέγκσεθ λόγω ρωγμής στο παρμπρίζ

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Ηνωμένο Βασίλειο εξαιτίας ρωγμής στο παρμπρίζ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, «το αεροσκάφος προσγειώθηκε ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και όλοι οι επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Χέγκσεθ, είναι ασφαλείς», όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Χέγκσεθ βρισκόταν στον δρόμο της επιστροφής προς την Ουάσινγκτον έπειτα από επίσκεψή του στις Βρυξέλλες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που στρατιωτικό αεροσκάφος μεταφέροντας υψηλόβαθμους αξιωματούχους παρουσιάζει τεχνικά προβλήματα. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το αεροπλάνο που μετέφερε τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, αναγκάστηκε επίσης να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον λόγω μηχανολογικής βλάβης.