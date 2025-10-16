Mapei Hellas: Επένδυση €20 εκατ. σε νέο εργοστάσιο στη Βόρεια Ελλάδα

Σε νέες επενδύσεις προχωρά η Mapei Ελλάς, όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη (15/10) στην Εθνική Πινακοθήκη, θέλοντας να τονώσει την παρουσία της στη χώρα, στον κλάδο των «πράσινων» δομικών υλικών. Συνολικά, σχεδιάζει επενδύσεις 30 εκατ. ευρώ για την επόμενη πενταετία, τόσο στη Βόρεια Ελλάδα όσο και στην υφιστάμενη μονάδα στη Ριτσώνα.

Η νέα μονάδα, ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ, θα λειτουργεί ως κόμβος παραγωγής και διακίνησης τόσο για τη βόρεια χώρα όσο και για τη ΝΑ Ευρώπη. Ήδη, η εταιρεία αποτελεί κόμβο εξαγωγικό για τη μητρική με εξαγωγική δραστηριότητα σε τρεις ηπείρους.

Σημειώνεται ότι η Mapei Hellas καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης που αγγίζουν το 30%, συνεχίζοντας για τρίτη συνεχή χρονιά τη διψήφια πορεία ανόδου της. «Η ζήτηση μάς αναγκάζει να προχωράμε σε νέες επενδύσεις και να δημιουργούμε νέα προϊόντα», ανέφερε ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, Δρ. Σπύρος Παπαγιαννάκης, παρουσιάζοντας την Τετάρτη στην Εθνική Πινακοθήκη, τη στρατηγική ανάπτυξης, που έχει στο επίκεντρο την ενίσχυση της παραγωγής στην Ελλάδα και τη διεύρυνση του αποτυπώματος στις διεθνείς αγορές.

«Στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε ήδη κέντρο logistics και γραφεία που απέδωσαν γρήγορα. Και τώρα εξετάζουμε τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας που θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση μας στην ελληνική αγορά και την εξαγωγική μας δυναμική στα Βαλκάνια» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το 2024 η εταιρεία έκλεισε με κύκλο εργασιών 39,8 εκατ. ευρώ και κέρδη 2,1 εκατ. ευρώ (+14,5% και +37% αντίστοιχα), ενώ φέτος, οι πωλήσεις θα αγγίξουν τα 50 εκατ. ευρώ με ρυθμό ανάπτυξης στο 30%, επίδοση η οποία σύμφωνα με τον επικεφαλής της εταιρείας «δείχνει τη δυναμική του brand και την ικανότητά μας να αναπτύσσουμε εξειδικευμένα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαγιαννάκη η παραγωγική μονάδα στη Ριτσώνα λειτουργεί με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εφαρμόζοντας συστήματα ενεργειακής αποδοτικότητας, ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και φωτοβολταϊκά που καλύπτουν μεγάλο μέρος των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια. Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί η αντικατάσταση του 30% του εταιρικού στόλου με υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα, ενώ έχουν τοποθετηθεί σταθμοί φόρτισης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

«Η βιωσιμότητα είναι ο πυρήνας της λειτουργίας μας», υπογράμμισε ο κ. Παπαγιαννάκης. «Ακολουθούμε βέλτιστες πρακτικές, πετυχαίνουμε σημαντική μείωση εκπομπών CO₂ και επενδύουμε σε λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον», συμπλήρωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, η Mapei Hellas παρουσίασε τη νέα σειρά προϊόντων Zero Line, που σχεδιάζονται και παράγονται στην Ελλάδα με μειωμένο ανθρακικό αποτύπωμα και πιστοποίηση EPD, ενώ οι υπολειπόμενες εκπομπές αντισταθμίζονται μέσω πιστοποιημένων περιβαλλοντικών έργων. Τα προϊόντα αυτά είναι κατάλληλα για πιστοποιημένα έργα πράσινης δόμησης (LEED, BREEAM κ.ά.).

Ταυτόχρονα, η εταιρεία πετυχαίνει μηδενισμό του αποτυπώματος των προϊόντων της σειράς, αντισταθμίζοντας το «υπόλοιπο» εκπομπών CO₂ μέσω αγοράς πιστωτικών μονάδων και συμμετοχής σε πιστοποιημένα περιβαλλοντικά έργα. Η καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο της δραστηριότητας της Mapei Hellas. Στη Ριτσώνα λειτουργεί ένα από τα 33 ερευνητικά κέντρα R&D του Ομίλου, όπου αναπτύσσονται νέες συνθέσεις υλικών υψηλής απόδοσης και μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Στην εκδήλωση, όπου παράλληλα πραγματοποιήθηκε και πάνελ για τη βιώσιμη ανάπτυξη ο κ. Παπαγιαννάκης σημείωσε ότι «με το στρατηγικό πλάνο μας, τις δυναμικές επενδύσεις μας και με προηγμένα πράσινα προϊόντα όπως η σειρά Zero Line, αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι για εμάς η καινοτομία και η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς τάσεις, αλλά θεμέλιο της λειτουργίας μας».

Από την πλευρά της, η κα Mikaela Decio, Corporate Environmental Sustainability Manager της Mapei S.p.A, τόνισε ότι στόχος της Mapei είναι «να μεταμορφώσουμε τον κατασκευαστικό κλάδο προωθώντας μια κουλτούρα βιωσιμότητας που βασίζεται στην υπευθυνότητα, την καινοτομία και την ποιότητα. Επενδύουμε στην έρευνα και ανάπτυξη για να προσφέρουμε λύσεις χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος ήδη από το στάδιο της σύνθεσης, αντισταθμίζοντας τις υπολειπόμενες εκπομπές μέσω έργων αναδάσωσης και προστασίας της βιοποικιλότητας. Η εισαγωγή της σειράς Zero Line στη γκάμα προϊόντων της Mapei Hellas θα συμβάλει στην οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για τη βιομηχανία κατασκευών στη χώρα».