ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Mapei Hellas: Επένδυση €20 εκατ. σε νέο εργοστάσιο στη Βόρεια Ελλάδα
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
09:31 - 16 Οκτ 2025

Mapei Hellas: Επένδυση €20 εκατ. σε νέο εργοστάσιο στη Βόρεια Ελλάδα

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε νέες επενδύσεις προχωρά η Mapei Ελλάς, όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη (15/10) στην Εθνική Πινακοθήκη, θέλοντας να τονώσει την παρουσία της στη χώρα, στον κλάδο των «πράσινων» δομικών υλικών. Συνολικά, σχεδιάζει επενδύσεις 30 εκατ. ευρώ για την επόμενη πενταετία, τόσο στη Βόρεια Ελλάδα όσο και στην υφιστάμενη μονάδα στη Ριτσώνα.

Η νέα μονάδα, ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ, θα λειτουργεί ως κόμβος παραγωγής και διακίνησης τόσο για τη βόρεια χώρα όσο και για τη ΝΑ Ευρώπη. Ήδη, η εταιρεία αποτελεί κόμβο εξαγωγικό για τη μητρική με εξαγωγική δραστηριότητα σε τρεις ηπείρους.

Σημειώνεται ότι η Mapei Hellas καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης που αγγίζουν το 30%, συνεχίζοντας για τρίτη συνεχή χρονιά τη διψήφια πορεία ανόδου της. «Η ζήτηση μάς αναγκάζει να προχωράμε σε νέες επενδύσεις και να δημιουργούμε νέα προϊόντα», ανέφερε ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, Δρ. Σπύρος Παπαγιαννάκης, παρουσιάζοντας την Τετάρτη στην Εθνική Πινακοθήκη, τη στρατηγική ανάπτυξης, που έχει στο επίκεντρο την ενίσχυση της παραγωγής στην Ελλάδα και τη διεύρυνση του αποτυπώματος στις διεθνείς αγορές.

«Στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε ήδη κέντρο logistics και γραφεία που απέδωσαν γρήγορα. Και τώρα εξετάζουμε τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας που θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση μας στην ελληνική αγορά και την εξαγωγική μας δυναμική στα Βαλκάνια» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το 2024 η εταιρεία έκλεισε με κύκλο εργασιών 39,8 εκατ. ευρώ και κέρδη 2,1 εκατ. ευρώ (+14,5% και +37% αντίστοιχα), ενώ φέτος, οι πωλήσεις θα αγγίξουν τα 50 εκατ. ευρώ με ρυθμό ανάπτυξης στο 30%, επίδοση η οποία σύμφωνα με τον επικεφαλής της εταιρείας «δείχνει τη δυναμική του brand και την ικανότητά μας να αναπτύσσουμε εξειδικευμένα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαγιαννάκη η παραγωγική μονάδα στη Ριτσώνα λειτουργεί με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εφαρμόζοντας συστήματα ενεργειακής αποδοτικότητας, ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και φωτοβολταϊκά που καλύπτουν μεγάλο μέρος των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια. Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί η αντικατάσταση του 30% του εταιρικού στόλου με υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα, ενώ έχουν τοποθετηθεί σταθμοί φόρτισης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

«Η βιωσιμότητα είναι ο πυρήνας της λειτουργίας μας», υπογράμμισε ο κ. Παπαγιαννάκης. «Ακολουθούμε βέλτιστες πρακτικές, πετυχαίνουμε σημαντική μείωση εκπομπών CO₂ και επενδύουμε σε λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον», συμπλήρωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, η Mapei Hellas παρουσίασε τη νέα σειρά προϊόντων Zero Line, που σχεδιάζονται και παράγονται στην Ελλάδα με μειωμένο ανθρακικό αποτύπωμα και πιστοποίηση EPD, ενώ οι υπολειπόμενες εκπομπές αντισταθμίζονται μέσω πιστοποιημένων περιβαλλοντικών έργων. Τα προϊόντα αυτά είναι κατάλληλα για πιστοποιημένα έργα πράσινης δόμησης (LEED, BREEAM κ.ά.).

Ταυτόχρονα, η εταιρεία πετυχαίνει μηδενισμό του αποτυπώματος των προϊόντων της σειράς, αντισταθμίζοντας το «υπόλοιπο» εκπομπών CO₂ μέσω αγοράς πιστωτικών μονάδων και συμμετοχής σε πιστοποιημένα περιβαλλοντικά έργα. Η καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο της δραστηριότητας της Mapei Hellas. Στη Ριτσώνα λειτουργεί ένα από τα 33 ερευνητικά κέντρα R&D του Ομίλου, όπου αναπτύσσονται νέες συνθέσεις υλικών υψηλής απόδοσης και μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Στην εκδήλωση, όπου παράλληλα πραγματοποιήθηκε και πάνελ για τη βιώσιμη ανάπτυξη ο κ. Παπαγιαννάκης σημείωσε ότι «με το στρατηγικό πλάνο μας, τις δυναμικές επενδύσεις μας και με προηγμένα πράσινα προϊόντα όπως η σειρά Zero Line, αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι για εμάς η καινοτομία και η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς τάσεις, αλλά θεμέλιο της λειτουργίας μας».

Από την πλευρά της, η κα Mikaela Decio, Corporate Environmental Sustainability Manager της Mapei S.p.A, τόνισε ότι στόχος της Mapei είναι «να μεταμορφώσουμε τον κατασκευαστικό κλάδο προωθώντας μια κουλτούρα βιωσιμότητας που βασίζεται στην υπευθυνότητα, την καινοτομία και την ποιότητα. Επενδύουμε στην έρευνα και ανάπτυξη για να προσφέρουμε λύσεις χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος ήδη από το στάδιο της σύνθεσης, αντισταθμίζοντας τις υπολειπόμενες εκπομπές μέσω έργων αναδάσωσης και προστασίας της βιοποικιλότητας. Η εισαγωγή της σειράς Zero Line στη γκάμα προϊόντων της Mapei Hellas θα συμβάλει στην οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για τη βιομηχανία κατασκευών στη χώρα».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρεύμα: Απρόβλεπτα «χαράτσια» από ελλείμματα δικτύου στις επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις

Ρεύμα: Απρόβλεπτα «χαράτσια» από ελλείμματα δικτύου στις επιχειρήσεις

«Λουκέτο» σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή – Στα €3,2 εκατ. η αποκρυβείσα ύλη
Φορολογία

«Λουκέτο» σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή – Στα €3,2 εκατ. η αποκρυβείσα ύλη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Enaon: Επένδυση ενός δισ. ευρώ έως το 2032 για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Enaon: Επένδυση ενός δισ. ευρώ έως το 2032 για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης

Στοά Αρσακείου: Σε τροχιά λειτουργίας η επένδυση των €18 εκατ. μετά από έξι χρόνια προετοιμασίας
Επιχειρήσεις

Στοά Αρσακείου: Σε τροχιά λειτουργίας η επένδυση των €18 εκατ. μετά από έξι χρόνια προετοιμασίας

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Έρευνα για διαρροή προπανίου
Ειδήσεις

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Έρευνα για διαρροή προπανίου

Έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικού στα Εξαμίλια Κορινθίας με ένα 25χρονο νεκρό
Ειδήσεις

Έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικού στα Εξαμίλια Κορινθίας με ένα 25χρονο νεκρό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 10:31

Τα ενεργά πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική και οι καμένες εκτάσεις - Εικόνες από δορυφόρο

Πολιτική
03/08/2026 - 10:25

Την Τρίτη (4/8) η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη - Επικήδειο θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 10:20

Έως 24,58% μπορεί να διαμορφωθεί το ποσοστό της Castellano του Γκότση στην Aktor

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 10:11

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 10:02

Χρηματιστήριο: Μετά τον 4ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα, στοχεύει τις 2600 μονάδες

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 09:57

Aπώλειες στην Ασία: Βουτιά άνω του 5% για τον Kospi

Εμπορεύματα
03/08/2026 - 09:49

Ο χρυσός ενισχύεται και το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή επίθεσης στο Ιράν από τον Τραμπ

Πολιτική
03/08/2026 - 09:44

Κατσαφάδος για πυρόπληκτους: Στο 100% η κρατική στήριξη για κατοικίες και επιχειρήσεις

Ειδήσεις
03/08/2026 - 09:33

Λαυράνος: Οι πυροσβέστες επιχειρούν επί ημέρες – Δεν υπάρχουν βάρδιες, είναι εξουθενωμένοι

Ειδήσεις
03/08/2026 - 09:30

Ο Τραμπ επιστρέφει στη διπλωματία, καθώς η νίκη απέναντι στο Ιράν παραμένει «άπιαστο όνειρο»

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
03/08/2026 - 09:12

Τουρισμός και πυρκαγιές: Νέα μεταβλητή για το last minute – Η κρίσιμη μάχη της επόμενης ημέρας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
03/08/2026 - 08:50

Δώστε επιτέλους αυξήσεις στους πυροσβέστες

Οικονομία
03/08/2026 - 08:48

Χρηματοδότηση Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μεγαλόπολης από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025

Ειδήσεις
03/08/2026 - 08:32

Δεν ισχύουν από σήμερα (3/8) οι παλιές ταυτότητες για ταξίδια στο εξωτερικό

Ειδήσεις
03/08/2026 - 08:22

Πέθανε ο σπουδαίος τραγουδιστής Λάκης Χαλκιάς

Πολιτική
03/08/2026 - 08:11

«Μπρα ντε φερ» ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ για τη δεύτερη θέση, με φόντο τις χρηματοδοτήσεις

Εργασιακά
03/08/2026 - 08:01

Επίδομα άδειας 2026: Ποιοι το δικαιούνται, πώς υπολογίζεται – Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί

Εργασιακά
03/08/2026 - 07:52

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ναυτιλία
03/08/2026 - 07:47

Δυναμική επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 07:33

Σε ένα περιβάλλον διαρκών ανατροπών οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναζητούν σταθερότητα στο ρεύμα

Ειδήσεις
02/08/2026 - 21:53

Bloomberg: Η τραγωδία στην Αττική αποκαλύπτει τους θανάσιμους κινδύνους της αεροπυρόσβεσης στην Ευρώπη

Πολιτική
02/08/2026 - 21:42

Τουρνάς για τραγωδία στην Ψάθα: Εξαιρετικά δύσκολη ημέρα – Οι σκέψεις μας στις οικογένειες των θυμάτων

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
02/08/2026 - 21:40

FT: Η Air France-KLM βλέπει ευκαιρίες από την εξαγορά της easyJet

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/08/2026 - 21:15

Κοινωνικό Τιμολόγιο 2026: Νέα υποχρεωτική αίτηση για όλους – Ποιοι χάνουν την έκπτωση από 1/10

Πολιτική
02/08/2026 - 21:04

Η Καρυστιανού διαγράφει τον Αυγερινό και αυτός ανταπαντά με το «Ζητείται Ελπίς» και βαριές αιχμές

Πολιτική
02/08/2026 - 20:59

Το «αντίο» των πολιτικών στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη

Πολιτική
02/08/2026 - 20:29

Στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας Μητσοτάκης και Τασούλας: Ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
02/08/2026 - 20:25

Αναμπουμπούλες και πολιτικό gaslighting

Πολιτική
02/08/2026 - 20:10

Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για τους δύο νεκρούς της αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα

Πολιτική
02/08/2026 - 19:59

«Η Ελλάδα πενθεί»: Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τα θύματα της φωτιάς στην Ψάθα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ