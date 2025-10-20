Νταρμανέν (Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης) για ληστεία στο Λούβρο: Το βέβαιο είναι ότι αποτύχαμε!

Με λόγια σπάνιας πολιτικής ευθύνης, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας, Ζεράλντ Νταρμανέν, παραδέχθηκε την αποτυχία των αρχών ασφαλείας να αποτρέψουν τη θεαματική ληστεία που σημειώθηκε στο Μουσείο του Λούβρου, κατά την οποία εκλάπησαν οκτώ ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα του στέμματος.

Σε δηλώσεις του στον ραδιοσταθμό France Inter, ο Νταρμανέν μίλησε με ασυνήθιστη ειλικρίνεια για τα γεγονότα, τονίζοντας ότι η ληστεία πλήττει την εικόνα της χώρας διεθνώς.

«Το βέβαιο είναι ότι αποτύχαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι «παρουσιάστηκε μια αξιοθρήνητη εικόνα της Γαλλίας».

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από τις γαλλικές αρχές, η ληστεία έγινε με κινηματογραφική ταχύτητα και ακρίβεια. Οι δράστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το κτίριο χρησιμοποιώντας κινητό αναβατόριο, το οποίο εγκαταστάθηκε σε δημόσιο δρόμο δίχως να γίνει αντιληπτό από την ασφάλεια του μουσείου.

Μέσα σε λίγα λεπτά, οι ληστές εισήλθαν σε ασφαλισμένο χώρο του Λούβρου, άρπαξαν οκτώ πολύτιμα κοσμήματα του στέμματος – ανάμεσά τους διαμάντια και τεκμήρια ανεκτίμητης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας – και διέφυγαν προτού σημάνει συναγερμός.

Η γαλλική αστυνομία δεν έχει μέχρι στιγμής ανακοινώσει συλλήψεις, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στην ανάκτηση των κλοπιμαίων όσο και στη χαρτογράφηση της διαδρομής διαφυγής των δραστών.

Ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν εμφανίστηκε αποφασισμένος να επιρρίψει ευθύνες, δηλώνοντας ότι το περιστατικό καταδεικνύει σοβαρά κενά στο σύστημα ασφαλείας των μουσείων, όχι μόνο του Λούβρου αλλά γενικότερα.

«Υπάρχουν πολλά μουσεία στο Παρίσι και σε όλη τη Γαλλία με ανεκτίμητης αξίας αντικείμενα. Αυτή η ληστεία δείχνει ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε τη στρατηγική μας στην προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς», τόνισε.

Ο ίδιος υπογράμμισε πάντως ότι η αστυνομία θα φτάσει στους δράστες, αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη του κοινού.

Η κλοπή έχει προκαλέσει σοκ στο εσωτερικό της χώρας, με έντονες αντιδράσεις από πολιτικά κόμματα και πολιτιστικούς φορείς που ζητούν άμεση ενίσχυση της φύλαξης των εθνικών μουσείων.

Η διεύθυνση του Λούβρου δεν έχει ακόμη προβεί σε επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο σύμφωνα με γαλλικά μέσα, η διοίκηση βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με το Υπουργείο Πολιτισμού και την αστυνομία, προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση.