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Η Πειραιώς χρυσός χορηγός στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας(FCEM) 2025
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:48 - 20 Οκτ 2025

Η Πειραιώς χρυσός χορηγός στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας(FCEM) 2025

Reporter.gr Newsroom
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Στην Αθήνα θα φιλοξενηθεί, για πρώτη φορά, από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου 2025, το Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 2025(Les Femmes Chefs d’ Enterprises Mondiales - FCEM), σε συνδιοργάνωση με την 6η εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Συνδέσμου Γυναικών Επιχειρηματιών Ελλάδος (ΣΕΓΕ). Στο συνέδριο, στο οποίο η Πειραιώς συμμετέχει και υποστηρίζει ως χρυσός χορηγός, αναμένεται να συμμετάσχουν άνω των 1.000 συνέδρων από 40 χώρες. Η διοργάνωση του συνεδρίου στην Αθήνα αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τη χώρα να ενισχύσει τη διεθνή της εικόνα ως κέντρο καινοτομίας, συνεργασίας και ισότητας φύλων.

Εδώ και 80 χρόνια, το Les Femmes Chefs d’ Entreprises Mondiales - FCEM αποτελεί κινητήρια δύναμη στην υποστήριξη και την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε όλο τον κόσμο. Στόχος είναι να συμβάλλει διαχρονικά στην ενίσχυση της παρουσίας και της δραστηριοποίησης των γυναικών στο επιχειρείν, στην ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων και τη διαμόρφωση προτάσεων και ευρύτερα τη δικτύωση και την προώθηση των γυναικών στον επιχειρηματικό κόσμο παγκοσμίως. Το FCEM World Congress 2025 φέρνει κοντά εκατοντάδες γυναίκες επιχειρηματίες, θεσμικούς εκπροσώπους, επενδυτές και ηγέτες της αγοράς από όλο τον κόσμο. Με θεματικούς άξονες όπως η βιωσιμότητα, η τεχνολογία, η καινοτομία και η συμπερίληψη, το συνέδριο αποτελεί έναν δυναμικό χώρο ανταλλαγής ιδεών, αλλά και ανάδειξης καλών πρακτικών και συνεργειών.

Με τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, η Πειραιώς επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να διευρύνει το θετικό κοινωνικό της αποτύπωμα μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «EQUALL – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων». Μεταξύ άλλων, το EQUALL μέσα από προγράμματα του ενισχύει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, την πρόσβαση σε ευκαιρίες και τη στήριξη των γυναικών να διεκδικήσουν δυναμικά τους επαγγελματικούς τους στόχους και την προσωπική τους εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό, η Πειραιώς επενδύει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, όπου η δυναμική παρουσία των γυναικών έχει κεντρική θέση.

Σημειώνεται ότι, η Πειραιώς σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) υλοποίησε τη δράση «EQUALL Community Building», στην οποία συμμετείχαν περισσότερες από 200 γυναίκες την τρέχουσα χρονιά. Η πρωτοβουλία αυτή απευθύνθηκε σε γυναίκες της Περιφέρειας, σε 5 πόλεις -Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κοζάνη και Σέρρες- που επιθυμούν να ενισχύσουν ή να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, προσφέροντας επιμόρφωση, mentoring και πρόσβαση σε δίκτυα συνεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, 10 γυναίκες οι οποίες συμμετείχαν σε προγράμματα επιχειρηματικότητας του EQUALL θα λάβουν «υποτροφίες», προκειμένου να παρακολουθήσουν το Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (FCEM).

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