Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο ΥΠΕΞ: Εποχή των περιφερειακών συνεργασιών – Παρούσα η Ελλάδα στη διεθνή σκηνή

Με έντονο διπλωματικό ενδιαφέρον συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία που χαρακτηρίζεται από τις γεωπολιτικές εντάσεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, αλλά και από τις προσπάθειες της ΕΕ να ενισχύσει το παγκόσμιο γεωπολιτικό της αποτύπωμα μέσω διαπεριφερειακών συνεργασιών. Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος προσερχόμενος στο Συμβούλιο, τόνισε τον καθοριστικό ρόλο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης στη διαμόρφωση του νέου διεθνούς περιβάλλοντος.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συζητούν σειρά κομβικών θεμάτων, με κυριότερα τις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία παρουσία του Ουκρανού ΥΠΕΞ, την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας μετά την έναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας, καθώς και τις στρατηγικές σχέσεις της Ένωσης με την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Παράλληλα, ακολουθεί η Υπουργική Συνάντηση για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα, με τη συμμετοχή γειτονικών και στρατηγικών εταίρων της ΕΕ.

Η παρέμβαση Γεραπετρίτη: Παρών ο ελληνικός ρόλος στη διεθνή σκηνή

Ο κ. Γεραπετρίτης, με δηλώσεις του κατά την άφιξή του, χαρακτήρισε τη σημερινή ατζέντα του Συμβουλίου ως «στην αιχμή των γεωπολιτικών εξελίξεων» και επεσήμανε την ελληνική συμβολή τόσο στην ειρηνευτική προσπάθεια στη Μέση Ανατολή όσο και στην υποστήριξη της Ουκρανίας.

«Στη Γάζα, η προσοχή όλων μας είναι στραμμένη στην εφαρμογή του σχεδίου ειρήνευσης ώστε να κυλήσει ομαλά η διαδικασία για μια βιώσιμη ειρήνη», υπογράμμισε ο Υπουργός, προσθέτοντας πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά, τόσο στην ανασυγκρότηση όσο και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι θα ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους του για τις ελληνικές πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων η παρουσία της χώρας στο Σαρμ Ελ Σέιχ στην Αίγυπτο, καθώς και η συνάντηση με την Παλαιστίνια Υπουργό Εξωτερικών, λίγες ώρες μετά.

Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Έλληνας ΥΠΕΞ δήλωσε: «Η Ελλάδα είναι παρούσα. Είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας. Επιθυμούμε κάθε ειρηνευτική διαδικασία που θα δώσει τέλος σε αυτόν τον πολυετή και αιματηρό πόλεμο στην Ευρώπη».

Τόνισε, επίσης, ότι η χώρα μας είναι διατεθειμένη να συνεισφέρει τόσο στον ανθρωπιστικό τομέα όσο και στην μετέπειτα ανασυγκρότηση της χώρας.

Κεντρικό μήνυμα της τοποθέτησης του κ. Γεραπετρίτη ήταν η ανάγκη για περιφερειακές συνεργασίες και διασυνδεσιμότητα, μέσα από μια ευρύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική.

«Είναι η εποχή των συνδέσεων, η εποχή της συνδεσιμότητας. Είναι καιρός να κοιτάξουμε μεγαλύτερες περιφερειακές συνεργασίες. Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει το αποτύπωμά της», σημείωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στρατηγική συνεργασία με περιοχές όπως η Ανατολική Εταιρική Σχέση, η Μαύρη Θάλασσα και η Κεντρική Ασία.

Στόχος, όπως εξήγησε, είναι να εντάξει η ΕΕ περισσότερους εταίρους και να ενισχύσει τη γεωπολιτική της παρουσία σε περιοχές-κλειδιά.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε επίσης στις διμερείς επαφές που θα έχει στο περιθώριο του Συμβουλίου, με υπουργούς Εξωτερικών από κράτη εκτός ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Αρμενία, η Μολδαβία, η Τουρκία και η Ουκρανία. Η σημασία των επαφών αυτών εστιάζεται στη διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας.

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ο Υπουργός Εξωτερικών έστειλε μήνυμα ενότητας και προοπτικής: «Είναι η εποχή των συνθέσεων. Είναι η εποχή να δούμε το μέλλον με όραμα. Οι διχόνοιες μόνο καταστροφικά αποτελέσματα μπορούν να έχουν».

Η τοποθέτηση του κ. Γεραπετρίτη αποτυπώνει τη στρατηγική επιλογή της Ελλάδας να τοποθετηθεί ενεργά σε διεθνείς και περιφερειακές διεργασίες, με ρόλο σταθεροποιητικό, συνεργατικό και αναπτυξιακό, σε μια εποχή όπου η εξωτερική πολιτική της ΕΕ καλείται να ανταποκριθεί σε πρωτοφανείς προκλήσεις.