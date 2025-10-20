Αίτημα Τσιόδρα για ξεχωριστό Ταμείο Δημόσιας Υγείας στον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ζητούμενο είναι να διασφαλιστεί «επαρκής χρηματοδότηση για τη δημόσια υγεία στην προγραμματική περίοδο 2028-2034», με σκοπό – όπως τονίζει – «την οικοδόμηση μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας που θα ωφελεί όλους τους πολίτες».

Ο κ. Τσιόδρας επισημαίνει πως στην πρόταση της Κομισιόν για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) δεν περιλαμβάνεται αυτόνομο ταμείο για τη δημόσια υγεία. Αντιθέτως, όπως τονίζει, ο τομέας της υγείας απορροφάται από το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας μαζί με τη βιοτεχνολογία, γεγονός που – σύμφωνα με τον ίδιο – «εγείρει ερωτήματα σχετικά με την έλλειψη προτεραιοποίησης της δημόσιας υγείας».

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε πρόσφατη έκθεσή του, έχει εκφράσει την άποψη πως το επόμενο ΠΔΠ «πρέπει να βασιστεί στο έργο που επιτελέστηκε κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού», προκειμένου – όπως σημειώνει – «να διασφαλιστεί ότι πραγματοποιούνται οι απαραίτητες επενδύσεις για την οικοδόμηση μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας προς όφελος όλων των πολιτών».

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Τσιόδρας υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων στη δημόσια υγεία, καθώς και τη σημασία της διατήρησης της αυτονομίας της στον επόμενο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, χωρίς – όπως λέει – να απορροφάται από «άλλους αντικρουόμενους στόχους».