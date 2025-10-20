Εποικοδομητική επικοινωνία Λαβρόφ – Ρούμπιο: Προετοιμάζεται συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στη Βουδαπέστη

Σε θετικό κλίμα διεξήχθη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, και του νέου επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, με τη ρωσική πλευρά να κάνει λόγο για «εποικοδομητική» ανταλλαγή απόψεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα βήματα για την υλοποίηση των συμφωνιών που προέκυψαν από την πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι δύο Υπουργοί, αν και διατηρούν σαφώς διαφορετικές θέσεις σε μια σειρά διεθνών ζητημάτων, φέρονται να συμφώνησαν στην ανάγκη διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας για την αποτροπή περαιτέρω έντασης και την προώθηση στοχευμένων διπλωματικών πρωτοβουλιών.

Τραμπ και Πούτιν ετοιμάζονται για κατ’ ιδίαν συνάντηση στη Βουδαπέστη

Η συνομιλία Λαβρόφ - Ρούμπιο έρχεται στον απόηχο της πρόσφατης τηλεφωνικής επαφής ανάμεσα στους δύο ηγέτες, Τραμπ και Πούτιν, οι οποίοι συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν συνάντηση κορυφής. Όπως ανακοίνωσαν και οι δύο πλευρές, η Βουδαπέστη επελέγη ως ουδέτερος τόπος για την κατ’ ιδίαν συνάντηση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων εβδομάδων.

Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για την ακριβή ατζέντα, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι οι συνομιλίες θα καλύψουν ευρύ φάσμα θεμάτων, από τις εξελίξεις στην Ουκρανία και την ασφάλεια στην Ευρώπη, έως τις ενεργειακές ισορροπίες και τον έλεγχο των εξοπλισμών.

Διπλωματικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι, παρά τις δυσκολίες, η επανέναρξη των επαφών σε ανώτατο επίπεδο ενδέχεται να ανοίξει το δρόμο για σταδιακή αποκατάσταση της διμερούς εμπιστοσύνης, ιδιαίτερα σε ένα ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον.