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Ουκρανία: Τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του 2025 – Αύξηση ρεκόρ στις αμυντικές δαπάνες
Ειδήσεις
18:32 - 21 Οκτ 2025

Ουκρανία: Τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του 2025 – Αύξηση ρεκόρ στις αμυντικές δαπάνες

Reporter.gr Newsroom
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Το ουκρανικό κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη (21/10) μια νέα αναθεώρηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2025, αυξάνοντας τις αμυντικές δαπάνες σε ιστορικό υψηλό, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία διανύει πλέον τον τέταρτο χρόνο του.

Η τροποποίηση προβλέπει πρόσθετες δαπάνες ύψους περίπου 325 δισεκατομμυρίων γρίβνες (περίπου 7,7 δισ. δολάρια), ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που δαπανάται για την άμυνα φέτος στις 2,96 τρισεκατομμύρια γρίβνες, ή περίπου 70,86 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο υπουργός Οικονομικών, Σεργκέι Μαρτσένκο, δήλωσε ότι η αύξηση αυτή είναι απαραίτητη, λαμβάνοντας υπόψη τη διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση στο πεδίο της μάχης και την ανάγκη για αποτελεσματική αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας. Τόνισε, επίσης, ότι η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους, διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα στο έτος που η Ουκρανία αυξάνει τις στρατιωτικές της δαπάνες, μετά την αντίστοιχη αναθεώρηση του Ιουλίου, κατά την οποία προστέθηκαν 412,4 δισ. γρίβνες (περίπου 9,87 δισ. δολάρια) στον αμυντικό προϋπολογισμό. Αρχικά, ο προϋπολογισμός για το 2025 προέβλεπε 2,2 τρισ. γρίβνες για την άμυνα.

Η αύξηση των δαπανών είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις σφοδρές και παρατεταμένες μάχες που εκτείνονται σε μια πρώτη γραμμή μήκους άνω των 1.200 χιλιομέτρων (περίπου 750 μίλια). Οι απαιτήσεις σε πυρομαχικά και οπλισμό αυξάνονται συνεχώς, καθώς η Ουκρανία αγωνίζεται να συγκρατήσει τις επιθέσεις ενός πολυπληθέστερου και καλύτερα εξοπλισμένου αντιπάλου.

Μέρος αυτών των επιπλέον πόρων αναμένεται να προέλθει από ένα δάνειο που έχει συμφωνηθεί με τις χώρες της G7, το οποίο υποστηρίζεται από τα κέρδη των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας, Γιούλια Σβιριντένκο, η Ουκρανία έχει ήδη λάβει φέτος περίπου 28 δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο αυτής της χρηματοδότησης.

Η ίδια επεσήμανε πως είναι κρίσιμο το γεγονός ότι οι τόκοι που προέρχονται από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξιοποιούνται για την άμυνα της Ουκρανίας. «Τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται με δίκαιο τρόπο, όπως πρέπει – για την ενίσχυση του στρατού μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι ο πόλεμος έχει προκαλέσει τεράστια καταστροφή στη χώρα· πέρα από τους χιλιάδες θανάτους και τους εκατομμύρια εκτοπισμένους, έχει προκαλέσει και ανυπολόγιστες ζημιές σε πόλεις και κρίσιμες υποδομές.

Έτσι, η Ουκρανία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διεθνή οικονομική στήριξη, ιδίως από τις δυτικές χώρες. Το μεγαλύτερο μέρος των κρατικών εσόδων κατευθύνεται στην ενίσχυση της άμυνας, ενώ οι δαπάνες για κοινωνικές και ανθρωπιστικές ανάγκες καλύπτονται σχεδόν αποκλειστικά από την εξωτερική χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του έτους, περισσότερο από το 63% του κρατικού προϋπολογισμού δαπανήθηκε για στρατιωτικές ανάγκες.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, η Ουκρανία έχει λάβει οικονομική ενίσχυση άνω των 152 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους διεθνείς συμμάχους της.

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