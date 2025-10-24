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ΟΗΕ: 80 χρόνια ανάμεσα σε κρίσεις και ελπίδες
Ειδήσεις
22:54 - 24 Οκτ 2025

ΟΗΕ: 80 χρόνια ανάμεσα σε κρίσεις και ελπίδες

Reporter.gr Newsroom
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Φέτος ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών συμπληρώνει 80 χρόνια ζωής, σηματοδοτώντας μια μακρά πορεία που έχει διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας και της ειρηνικής συνύπαρξης. Από την ίδρυσή του το 1945, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έως σήμερα, ο ΟΗΕ έχει επιδιώξει να λειτουργήσει ως θεματοφύλακας της διεθνούς τάξης, με στόχο την πρόληψη συγκρούσεων, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από πολλαπλές και ταυτόχρονες κρίσεις που θέτουν σε δοκιμασία τη διεθνή κοινότητα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα αναδεικνύουν την ανάγκη για έναν ισχυρό, αξιόπιστο και ουδέτερο διαμεσολαβητή. Ο ΟΗΕ, μέσα από τα διάφορα όργανά του – από το Συμβούλιο Ασφαλείας έως τον ΟΗΕ για την Προσφυγική Υποστήριξη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – επιχειρεί να συντονίσει την ανθρωπιστική βοήθεια, να διευκολύνει διπλωματικές λύσεις και να επιβάλει κανόνες που προστατεύουν τις ευάλωτες κοινωνίες.

Η σύγχρονη εποχή απαιτεί περισσότερο από ποτέ διεθνή συνεργασία. Οι προκλήσεις είναι πολυδιάστατες: κλιματική αλλαγή, ενεργειακή αστάθεια, προσφυγικά κύματα, πανδημίες και οικονομικές κρίσεις. Ο ΟΗΕ προσφέρει πλατφόρμες όπου τα κράτη μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να συντονίζουν πολιτικές και να υιοθετούν συλλογικές αποφάσεις, διασφαλίζοντας ότι οι παγκόσμιες απειλές δεν αντιμετωπίζονται αποσπασματικά, αλλά μέσα από κοινά συμφωνημένα πλαίσια.

Για την Ελλάδα, ο ΟΗΕ παραμένει κρίσιμος εταίρος και πυλώνας σταθερότητας. Η συμμετοχή της χώρας σε ειρηνευτικές αποστολές, η συνδρομή σε ανθρωπιστικά προγράμματα και η ενεργή παρουσία της σε διεθνείς διαπραγματεύσεις αναδεικνύουν τη σημασία του οργανισμού για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Επιπλέον, η Ελλάδα, με το γεωπολιτικό της βάρος στην Ανατολική Μεσόγειο και τις προσφυγικές ροές, αξιοποιεί τον ΟΗΕ ως εργαλείο για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων της, ενισχύοντας παράλληλα τον διάλογο και τη συνεργασία με τους γείτονες.

Η ανακοίνωση του υπουργείο Εξωτερικών για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΟΗΕ έχει ως εξής που δημοσιοποιήθηκε την Παρασεκυή (24/10):

«Σαν σήμερα, πριν από 80 χρόνια, στις 24 Οκτωβρίου 1945, ιδρύθηκε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, με αποστολή τη διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών.

Στο σύγχρονο ασταθές και απρόβλεπτο διεθνές περιβάλλον, με δεκάδες συγκρούσεις να μαίνονται παγκοσμίως, η πλήρης και συνεπής εφαρμογή των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ.Η Ελλάδα, ως ιδρυτικό κράτος μέλος του ΟΗΕ και εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την περίοδο 2025-2026, στηρίζει διαχρονικά τους σκοπούς και τις αρχές του Οργανισμού, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στον απαρέγκλιτο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε συστηματικά από κοινού με τα κράτη όλου του κόσμου για την αντιμετώπιση των σύγχρονων παγκόσμιων προκλήσεων μέσω του διαλόγου και της πολυμερούς διπλωματίας».

Παρά τις κριτικές για την αποτελεσματικότητά του, ο ΟΗΕ συνεχίζει να παραμένει η κύρια διεθνής πλατφόρμα για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας. Τα 80 χρόνια του αποτελούν υπενθύμιση ότι η συνεργασία, η διπλωματία και η αλληλεγγύη παραμένουν τα βασικά όπλα απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις. Η ιστορία του δείχνει ότι, όσο σύνθετες και αν είναι οι κρίσεις που αντιμετωπίζουμε, η ύπαρξη ενός οργανισμού που ενώνει τα κράτη γύρω από κοινές αξίες δεν είναι μόνο χρήσιμη, αλλά απαραίτητη.

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