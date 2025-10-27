ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συνάντηση Όρμπαν - Τραμπ στην Ουάσινγκτον για ενεργειακά και αμερικανικές κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο
Ειδήσεις
19:31 - 27 Οκτ 2025

Συνάντηση Όρμπαν - Τραμπ στην Ουάσινγκτον για ενεργειακά και αμερικανικές κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, αναμένεται να ταξιδέψει την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με κύριο αντικείμενο τις πρόσφατες κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε δύο από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ρωσικού πετρελαίου, τη Rosneft και τη Lukoil. 

Η Ουγγαρία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ανησυχεί για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι κυρώσεις στις ενεργειακές τιμές και την προμήθεια καυσίμων στη χώρα.

Σε δηλώσεις του στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica, ο Όρμπαν τόνισε ότι στόχος της Ουγγαρίας είναι να «οικοδομήσει ένα βιώσιμο σύστημα για την οικονομία της χώρας», υπογραμμίζοντας ότι η εξάρτηση από ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο καθιστά την Ουγγαρία ιδιαίτερα ευάλωτη στις αυξήσεις των τιμών και πιθανές ελλείψεις. Όσον αφορά τις αμερικανικές κυρώσεις, σχολίασε ότι «από την πλευρά της Ουγγαρίας, ναι, οι κυρώσεις ήταν υπερβολικές» και πρόσθεσε ότι η χώρα αναζητά λύση, ιδίως για το δικό της ενεργειακό πλαίσιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση με τον Τραμπ θα πραγματοποιηθεί στο δεύτερο μισό της επόμενης εβδομάδας και θα δώσει στον Όρμπαν την ευκαιρία να συζητήσει προσωπικά τις επιπτώσεις των κυρώσεων. Παράλληλα, η Ουγγαρία εξετάζει με προσοχή πώς οι κυρώσεις σε βάρος της Rosneft και της Lukoil θα εφαρμοστούν νομικά και πρακτικά, όταν τεθούν σε ισχύ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την επιβολή νέων κυρώσεων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα, στο πλαίσιο του 19ου πακέτου μέτρων που αφορούν τη Μόσχα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022. Ο Όρμπαν, ο οποίος εμφανίζεται ως στενός σύμμαχος τόσο του Τραμπ όσο και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν εντός της ΕΕ, έχει μέχρι σήμερα λάβει εξαίρεση σχετικά με τις παραδόσεις πετρελαίου μέσω αγωγών για την Ουγγαρία.

Η συνάντηση στην Ουάσινγκτον θεωρείται κρίσιμη για τη διασφάλιση της ενεργειακής σταθερότητας της Ουγγαρίας και για τη διαπραγμάτευση πιθανών εξαιρέσεων ή μέτρων μετριασμού των επιπτώσεων των αμερικανικών κυρώσεων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές drones
Ειδήσεις

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές drones

Γροιλανδία: «Φρένο» στις πετρελαϊκές γεωτρήσεις εταιρείας με δεσμούς με τον Τραμπ
Ειδήσεις

Γροιλανδία: «Φρένο» στις πετρελαϊκές γεωτρήσεις εταιρείας με δεσμούς με τον Τραμπ

Η στοχοποίηση της ελληνικής ναυτιλίας και τα όρια των κυρώσεων
Άλλοι Αρθρογράφοι

Η στοχοποίηση της ελληνικής ναυτιλίας και τα όρια των κυρώσεων

Η συμφωνία Βανς-Ζελένσκι για το πετρέλαιο και το «παζάρι» για τους Patriot
Ειδήσεις

Η συμφωνία Βανς-Ζελένσκι για το πετρέλαιο και το «παζάρι» για τους Patriot

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
14/08/2026 - 21:00

Υπερπροστασία: Μήπως βλάπτουμε τα παιδιά προσπαθώντας να τα σώσουμε;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 20:10

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:32

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:00

Πέντε χρόνια Ταλιμπάν: Η ζωή των Αφγανών γυναικών γίνεται όλο και πιο ασφυκτική

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:30

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:00

«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:30

ΗΠΑ: «Επ’ αόριστον» ο αποκλεισμός του Ιράν από τη θάλασσα – Έρχονται πρωτοφανή οικονομικά μέτρα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:22

«Απαράδεκτη» η επίσκεψη Πούτιν στις Κουρίλες – Σκληρή αντίδραση από την Ιαπωνία

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 17:11

Προς τρίτη σερί κερδοφόρα εβδομάδα η Wall Street

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 16:52

«Καταλύτης» για το Κυπριακό η περίκλειστη Αμμόχωστος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/08/2026 - 16:42

Πώς βλέπουν στην Κύπρο τις εξελίξεις με τον GSI: Η Τουρκία παραμένει ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»

Οικονομία
14/08/2026 - 15:34

ΑΑΔΕ: 48ωρα λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, mini market και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Σαντορίνη και Νάξο

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 15:09

Η εξαφάνιση των μετρητών και η δημοκρατία

Πολιτική
14/08/2026 - 14:24

Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα ανοιχτός προορισμός για όλους – Μηδενική ανοχή σε διακρίσεις και αντισημιτισμό

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:18

Ανοίγει ξανά ο Λόφος Λυκαβηττού τα μεσάνυχτα - Ο Λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:10

Αίρεται το απαγορευτικό σε Ραφήνα και Λαύριο: Μπαίνουν έξτρα πλοία για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:55

«Πληρωμένη» απάντηση των Βρετανών στον Νετανιάχου για τα περί «Ισλαμικής Δημοκρατίας»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:51

«Πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς

Εμπορεύματα
14/08/2026 - 12:55

Πετρέλαιο: Ανεβαίνει ξανά μετά από επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ - Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν νέες κυρώσεις

Πολιτική
14/08/2026 - 12:34

Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:30

Το εμπορικό πλεόνασμα της ευρωζώνης ανήλθε σε €8,6 δισ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/08/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 6,9% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούνιο

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:13

Ευρωζώνη: Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% το β' τρίμηνο 2026

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:59

Πώς ο Τραμπ και ο Μασκ αναθέρμαναν μια σχέση που έμοιαζε τελειωμένη

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:56

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές drones

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 11:42

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:30

Βρετανία: Επανεξελέγη στο Κοινοβούλιο ο Φάρατζ εν μέσω ερευνών για τα οικονομικά του

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/08/2026 - 11:12

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς - Τι ισχύει για το μετρό

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 10:49

Μικτά τα πρόσημα στις αγορές Ασίας και Ευρώπης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ