Συνάντηση Όρμπαν - Τραμπ στην Ουάσινγκτον για ενεργειακά και αμερικανικές κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, αναμένεται να ταξιδέψει την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με κύριο αντικείμενο τις πρόσφατες κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε δύο από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ρωσικού πετρελαίου, τη Rosneft και τη Lukoil.

Η Ουγγαρία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ανησυχεί για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι κυρώσεις στις ενεργειακές τιμές και την προμήθεια καυσίμων στη χώρα.

Σε δηλώσεις του στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica, ο Όρμπαν τόνισε ότι στόχος της Ουγγαρίας είναι να «οικοδομήσει ένα βιώσιμο σύστημα για την οικονομία της χώρας», υπογραμμίζοντας ότι η εξάρτηση από ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο καθιστά την Ουγγαρία ιδιαίτερα ευάλωτη στις αυξήσεις των τιμών και πιθανές ελλείψεις. Όσον αφορά τις αμερικανικές κυρώσεις, σχολίασε ότι «από την πλευρά της Ουγγαρίας, ναι, οι κυρώσεις ήταν υπερβολικές» και πρόσθεσε ότι η χώρα αναζητά λύση, ιδίως για το δικό της ενεργειακό πλαίσιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση με τον Τραμπ θα πραγματοποιηθεί στο δεύτερο μισό της επόμενης εβδομάδας και θα δώσει στον Όρμπαν την ευκαιρία να συζητήσει προσωπικά τις επιπτώσεις των κυρώσεων. Παράλληλα, η Ουγγαρία εξετάζει με προσοχή πώς οι κυρώσεις σε βάρος της Rosneft και της Lukoil θα εφαρμοστούν νομικά και πρακτικά, όταν τεθούν σε ισχύ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την επιβολή νέων κυρώσεων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα, στο πλαίσιο του 19ου πακέτου μέτρων που αφορούν τη Μόσχα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022. Ο Όρμπαν, ο οποίος εμφανίζεται ως στενός σύμμαχος τόσο του Τραμπ όσο και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν εντός της ΕΕ, έχει μέχρι σήμερα λάβει εξαίρεση σχετικά με τις παραδόσεις πετρελαίου μέσω αγωγών για την Ουγγαρία.

Η συνάντηση στην Ουάσινγκτον θεωρείται κρίσιμη για τη διασφάλιση της ενεργειακής σταθερότητας της Ουγγαρίας και για τη διαπραγμάτευση πιθανών εξαιρέσεων ή μέτρων μετριασμού των επιπτώσεων των αμερικανικών κυρώσεων.