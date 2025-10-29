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Ισπανία: Επιβράδυνση της ανάπτυξης της οικονομίας στο 0,6% το γ’ τρίμηνο
Ειδήσεις
11:16 - 29 Οκτ 2025

Ισπανία: Επιβράδυνση της ανάπτυξης της οικονομίας στο 0,6% το γ’ τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Η ισπανική οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται το τρίτο τρίμηνο του 2025, αν και με ελαφρώς χαμηλότερους ρυθμούς. Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας (INE), το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση για την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου, έναντι 0,8% το προηγούμενο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η εγχώρια ζήτηση αποτέλεσε τον κύριο μοχλό ανάπτυξης, συμβάλλοντας κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες στο συνολικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, η εξωτερική ζήτηση είχε αρνητική συμβολή κατά 0,6 μονάδες, καθώς οι εξαγωγές παρουσίασαν κάμψη.

Πιο αναλυτικά, η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 1,2%, ενώ και οι δημόσιες δαπάνες κινήθηκαν ανοδικά κατά 1,1%. Οι επενδύσεις ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο, με αύξηση 1,7%, δείχνοντας ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να διατηρούν εμπιστοσύνη στην οικονομική πορεία της χώρας.

Στον αντίποδα, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,6%, επηρεασμένες από την επιβράδυνση της παγκόσμιας ζήτησης, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,1%, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω τη συμβολή της εγχώριας κατανάλωσης αλλά επιβάρυνε το εμπορικό ισοζύγιο.

Σε ετήσια βάση, η ισπανική οικονομία κατέγραψε ανάπτυξη 2,8%, ελαφρώς χαμηλότερη από το 3,1% του β’ τριμήνου, αλλά κοντά στις εκτιμήσεις της αγοράς για 3,0%.

Παρά τη μικρή επιβράδυνση, η Ισπανία εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρότερη αναπτυξιακή δυναμική σε σχέση με πολλές άλλες χώρες της Ευρωζώνης, στηριζόμενη κυρίως στην κατανάλωση και την τουριστική δραστηριότητα. Οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι η σταθερή αύξηση των επενδύσεων και η ανθεκτική αγορά εργασίας αποτελούν θετικά σημάδια, αν και η αδύναμη εξωτερική ζήτηση και ο πληθωρισμός παραμένουν προκλήσεις για τους επόμενους μήνες.

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