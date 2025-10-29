Κύπρος: Πρώτη επικοινωνία Χριστοδουλίδη - Ερχιουρμάν και προαναγγελία συνάντησης

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε το απόγευμα της Τετάρτης (29/10) ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

Η επικοινωνία προέκυψε «ως αποτέλεσμα σχετικής πρωτοβουλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, αμέσως μετά τα αποτελέσματα της διαδικασίας ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές», ανέφερε ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνεχάρη τον κ. Έρχιουρμαν και εξέφρασε την ετοιμότητά του για πραγματοποίηση κοινής συνάντησης το συντομότερο δυνατόν», αναφέρει ο κ. Λετυμπιώτης σε σχετική του ανάρτηση.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε, παράλληλα, τη σταθερή του βούληση να συνεχίσει να συμβάλει εποικοδομητικά στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, όπως αυτό καθορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», συμπληρώνει για να καταλήξει αναφέροντας:

«Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέλαβε να επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το αμέσως επόμενο διάστημα για καθορισμό σχετικής συνάντησης».