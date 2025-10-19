Ανατροπή στις εκλογές του ψευδοκράτους με «σαρωτική» νίκη Ερχιουρμάν - Τι σημαίνει αυτό για το Κυπριακό

Εκλογές διεξήχθησαν σήμερα, Κυριακή (19/10), στο ψευδοκράτος για ανάδειξη νέου κατοχικού ηγέτη. Επτακόσιες εβδομήντα επτά κάλπες έμειναν ανοικτές από τις 08:00 το πρωί μέχρι και τις 06:00 το απόγευμα, ενώ τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπήρξε πλήρης ανατροπή.

Οι υποψήφιοι ήταν επτά, με τον Ερσίν Τατάρ να διεκδικεί νέα θητεία, ενώ ως βασικός του αντίπαλος είχε αναδειχθεί ο Τουφάν Ερχιουρμάν.

Ανατροπή σημειώθηκε τελικά, αφού σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο Ερχιουρμάν εξασφαλίζει ποσοστό 62,7% και ο Τατάρ μόλις το 35,8% των ψήφων.

Οι υπόλοιποι πέντε υποψήφιοι έπονται με πολύ χαμηλά ποσοστά και πιο συγκεκριμένα: ο Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγ 0,33%, ο Οσμάν Ζορμπά 0,32%, ο Ιμπραχίμ Γιαζιτζί 0,24%, ο Μεχμέτ Χάσγκιουλερ 0,22%, ο Αχμέτ Μποράν 0,14% και ο Χιουσεγίν Γκιουρλέκ 0,19%.

Δήλωση του ΓΓ του ΑΚΕΛ

«Η τουρκοκυπριακή κοινότητα αποφάσισε υπέρ της λύσης ομοσπονδίας και της επανένωσης. Αυτό είναι θετικό και ελπιδοφόρο μήνυμα. Συγχαρητήρια στον Τουφάν Ερχιουρμάν.

Όλοι τώρα να επικεντρωθούμε στις προσπάθειες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν διαφυλάσσοντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο και για επίτευξη συνολικής λύσης», έγραψε πριν από λίγο στο «X» ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου.

Τι σημαίνει το αποτέλεσμα για το Κυπριακό

Αναλυτές περιγράφουν ένα έντονα πολωμένο προεκλογικό σκηνικό, το οποίο λαμβάνει τη μορφή άτυπου δημοψηφίσματος για το μέλλον του Κυπριακού.

Ειδικότερα, από τη μία, το μοντέλο των «δύο κρατών» που πρεσβεύει ο Τατάρ με την πλήρη στήριξη της Άγκυρας, και από την άλλη, η προτεινόμενη «ομοσπονδία» του μέχρι πρότινος αρχηγού της «αντιπολίτευσης» Τουφάν Ερχιουρμάν, η οποία όμως παραμένει εντός του πλαισίου και των περιορισμών της τουρκικής πολιτικής.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα ψήφου έχουν 218.313 άτομα, αριθμός που έχει προκύψει μετά από μαζικές παραχωρήσεις «υπηκοοτήτων» σε εποίκους από την Τουρκία και τρίτες χώρες. Περίπου το 40-45% των «ψηφοφόρων» προέρχονται από την Τουρκία ή άλλες χώρες, ενώ το 55-60% είναι γηγενείς Τουρκοκύπριοι.