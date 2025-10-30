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Accor: Πώς χτίζει «άμυνες» σε μια συγκυρία αβεβαιότητας στον τουρισμό – Τα έσοδα τρίτου τριμήνου
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21:58 - 30 Οκτ 2025

Accor: Πώς χτίζει «άμυνες» σε μια συγκυρία αβεβαιότητας στον τουρισμό – Τα έσοδα τρίτου τριμήνου

Reporter.gr Newsroom
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Θετική πορεία εν μέσω αβεβαιοτήτων αναφέρει ότι καταγράφει η Accor, με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα 9 μήνου. Χαρακτηριστικά, ο SébastienBazin, Πρόεδρος και CEO της Accor, δήλωσε:
Ο Όμιλος συνέχισε να αναπτύσσει και να επεκτείνει το δίκτυό του κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025. Αυτή η επίδοση αποδεικνύει τη δυναμική των brands μας και τη γεωγραφική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μας, στοιχεία που μας επιτρέπουν να διατηρούμε ισχυρή αναπτυξιακή πορεία παρά το μεικτό μακροοικονομικό περιβάλλον. Για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αβεβαιοτήτων, τα μέτρα προστασίας της κερδοφορίας του Ομίλου αποδεικνύονται αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν πλέον να αναθεωρήσουμε ανοδικά τον στόχο αύξησης του επαναλαμβανόμενου EBITDA για το έτος.

Συνεχίζουμε, έτσι, την αναπτυξιακή μας πορεία με συνέπεια και πειθαρχία — επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική — ενώ ενεργοποιούμε νέους μοχλούς δημιουργίας αξίας. Αυτή είναι η λογική πίσω από την έναρξη του νέου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, καθώς και ο λόγος για τον οποίο εξετάζουμε το ενδεχόμενο εισαγωγής της Ennismore, του χαρτοφυλακίου των lifestylebrands μας, στο χρηματιστήριο. Πρόκειται για ένα στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο για τον Όμιλο και, εφόσον η συναλλαγή αυτή προχωρήσει, σκοπεύουμε να διατηρήσουμε τον έλεγχο, εξασφαλίζοντας παράλληλα στην Ennismore περισσότερους πόρους για την επιτάχυνση της ανάπτυξής της”.

Παρά τις μακροοικονομικές και γεωπολιτικές αναταράξεις που συνεχίστηκαν κατά το τρίτο τρίμηνο, και παρότι οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες του 2024 στη Γαλλία αποτελούν δυσμενή βάση σύγκρισης, η Accor αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, η Accor άνοιξε 77 νέα ξενοδοχεία, συνολικής δυναμικότητας 11.200 δωματίων, γεγονός που αντιστοιχεί σε καθαρή αύξηση του δικτύου κατά 2,5% τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025, ο Όμιλος διέθετε χαρτοφυλάκιο 859.830 δωματίων (5.760 ξενοδοχεία) και pipeline άνω των 250.000 δωματίων (1.453 ξενοδοχεία).

RevPAR τρίτου τριμήνου 2025

Αναλυτικά η Accor καταγράφει τα εξής:

Η κατηγορία Premium, Midscale & Economy (PM&E) κατέγραψε μείωση 1,1% στο RevPAR σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, κυρίως λόγω της προσαρμογής των τιμών. Η πληρότητα ήταν ελαφρώς αυξημένη κατά την περίοδο, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη διατηρούμενη ζήτηση.

• Η περιοχή Ευρώπης και Βόρειας Αφρικής (ENA) σημείωσε πτώση 4,6% στο RevPAR σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024. Η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή, με οριακή αύξηση των ποσοστών πληρότητας σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, η μείωση των ημερών υψηλής ζήτησης σε σύγκριση με την περίοδο των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων οδήγησε σε πτώση της μέσης τιμής δωματίου. Το RevPAR στην περιοχή επανήλθε σε θετικό πρόσημο τον Σεπτέμβριο.

- Στη Γαλλία, η οποία αντιπροσωπεύει το 42% των εσόδων δωματίων της περιοχής και φιλοξένησε τους Αγώνες του Παρισιού το περασμένο καλοκαίρι, το RevPAR κατέγραψε μηχανική μείωση το τρίτο τρίμηνο, κυρίως στο Παρίσι, ενώ η επαρχία παρουσίασε ελαφρώς αρνητική τάση την ίδια περίοδο.

- Στο Ηνωμένο Βασίλειο, που αντιστοιχεί στο 12% των εσόδων δωματίων της περιοχής, τόσο το Λονδίνο όσο και οι επαρχίες σημείωσαν αύξηση στο RevPAR το τρίτο τρίμηνο, υποστηριζόμενα από ευνοϊκό ημερολόγιο leisure και εταιρικών εκδηλώσεων.

- Στη Γερμανία, η οποία επίσης αντιπροσωπεύει το 12% των εσόδων δωματίων της περιοχής, το RevPAR ήταν αρνητικό το τρίτο τρίμηνο, αντικατοπτρίζοντας τις επίμονες οικονομικές προκλήσεις της χώρας σε μια αγορά φιλοξενίας που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιχειρηματική ζήτηση.

• Η περιοχή Μέσης Ανατολής, Αφρικής και Ασίας-Ειρηνικού κατέγραψε αύξηση 2,7% στο RevPAR σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024. Το αρνητικό RevPAR της Κίνας συνέχισε να επιβαρύνει τα συνολικά αποτελέσματα της περιοχής, αν και σημείωσε διαδοχική βελτίωση εντός του τριμήνου. Εξαιρουμένης της Κίνας, το RevPARτης περιοχής ενισχύθηκε κατά 5,3%, κυρίως χάρη στη δυναμική των τιμών.

- Στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, που αντιπροσωπεύουν το 21% των εσόδων δωματίων της περιοχής, η ανάπτυξη του RevPAR υποστηρίχθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, χάρη σε μια ιδιαιτέρως ισχυρή προσκυνηματική περίοδο.

- Η Νοτιοανατολική Ασία, η οποία συνεισφέρει 34% των εσόδων δωματίων της περιοχής, παρέμεινε σταθερή, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια στην Ταϊλάνδη και επιδείνωσης των ταξιδιωτικών συνθηκών στην Ινδονησία.

- Η περιοχή του Ειρηνικού, που αντιστοιχεί στο 26% των εσόδων δωματίων, συνέχισε να καταγράφει ισχυρή απόδοση RevPAR κατά το τρίτο τρίμηνο.

- Στην Κίνα, η οποία αντιπροσωπεύει το 19% των εσόδων δωματίων της περιοχής, το RevPAR παρέμεινε αρνητικό, αν και παρουσίασε διαδοχική βελτίωση στη διάρκεια του τριμήνου.

• Η περιοχή της Αμερικής, η οποία αντανακλά κυρίως την απόδοση της Βραζιλίας (που αντιπροσωπεύει το 63% των εσόδων δωματίων της περιοχής), κατέγραψε αύξηση 7,1% στο RevPAR σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024.

- Η Βραζιλία συνέχισε να παρουσιάζει ισχυρή άνοδο τιμών, υποστηριζόμενη από διατηρούμενη ζήτηση από εταιρικούς ταξιδιώτες.

• Η κατηγορία Luxury & Lifestyle (L&L) κατέγραψε αύξηση 5,0% στο RevPAR σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, με τα δύο τρίτα της αύξησης να προέρχονται από τις τιμές και το ένα τρίτο από τα ποσοστά πληρότητας.

- Ο τομέας Luxury, που αντιπροσωπεύει το 72% των εσόδων δωματίων του τμήματος, σημείωσε άνοδο 4,3% στο RevPAR σε σύγκριση με το τρίτο τρίμην οτου 2024. Η ανάπτυξη του RevPAR σε αυτό το τμήμα ήταν ισχυρή σε όλα τα brands και τις γεωγραφικές περιοχές, ξεπερνώντας την επίδοση του τομέα Premium, Midscale & Economy (PM&E) σε συγκρίσιμες αγορές.

- Ο τομέας Lifestyle παρουσίασε αύξηση 6,9% στο RevPAR σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024. Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, τα resort ξενοδοχεία συνέχισαν να σημειώνουν εξαιρετικές επιδόσεις κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ιδίως στην Τουρκία, την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Έσοδα Ομίλου

Για το τρίτο τρίμηνο του 2025, ο Όμιλος κατέγραψε έσοδα ύψους €1.369 εκατομμυρίων, σημειώνοντας αύξηση 0,1% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024. Η αύξηση αυτή διαμορφώθηκε ως εξής: μείωση 1,1% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες για την κατηγορία Premium, Midscale & Economy (PM&E) και αύξηση 0,2% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες για την κατηγορία Luxury & Lifestyle (L&L).

Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις είχαν αρνητική επίδραση €68 εκατομμυρίων, κυρίως λόγω του αυστραλιανού δολαρίου ((8)%), του δολαρίου ΗΠΑ ((6)%) και του καναδικού δολαρίου ((7)%).

Οι επιδράσεις από την επιχειρησιακή δραστηριότητα (scopeeffects), που συνδέονται κυρίως με τη διάθεση του κλάδου “Festive” της ParisSociety, επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα κατά €19 εκατομμύρια.Το τρίτο τρίμηνο του 2024 περιλάμβανε έσοδα ύψους €26 εκατομμυρίων που σχετίζονταν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα οποία δεν επηρέασαν το επαναλαμβανόμενο EBITDA. Συνολικά, οι δύο αυτοί παράγοντες είχαν αρνητική επίδραση περίπου 3% στα έσοδα του τρίτου τριμήνου.

Για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας σχετικά με τη δραστηριότητα ServicestoOwners και τους παράγοντες ανάπτυξής της, ο Όμιλος αποφάσισε να απομονώσει τα “ReimbursedCosts” (δαπάνες που τιμολογούνται εκ νέου στους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων). Η αύξηση των εσόδων από αυτή την κατηγορία likeforlike επίπεδο αντικατοπτρίζει την άνοδο του μισθολογικού κόστους στη Βόρεια Αμερική. Τα “ReimbursedCosts” δεν έχουν επίδραση στο επαναλαμβανόμενο EBITDA, και η νέα αυτή παρουσίαση δεν μεταβάλλει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάστηκαν στην Ημέρα Επενδυτών του Ιουνίου 2023.

Οι δραστηριότητες SMDL (Sales, Marketing, Distribution & Loyalty) εξακολουθούν να αναφέρονται εντός των δύο επιχειρηματικών κατηγοριών — Premium, Midscale & Economy και Luxury & Lifestyle. Τα έσοδά τους ακολουθούν την ανάπτυξη του RevPAR, την καθαρή ανάπτυξη του δικτύου (NetUnitGrowth) και αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω από τη βελτίωση του μείγματος καναλιών διανομής, την ανάπτυξη του προγράμματος πιστότητας και τις συνεργασίες.
Το περιθώριο επαναλαμβανόμενου EBITDA των δραστηριοτήτων SMDL αναμένεται να διαμορφωθεί στο 6% ή υψηλότερα μεσοπρόθεσμα, υποστηριζόμενο κυρίως από τις δραστηριότητες Distribution και Loyalty.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/10/2025 - 21:45
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