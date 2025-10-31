Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεση και ο Μαδούρο εκλιπαρεί τον Πούτιν για στρατιωτική βοήθεια

Έγγραφα δείχνουν ότι ο Νικολάς Μαδούρο συνέταξε επιστολή ζητώντας από τη Ρωσία πυραύλους, ραντάρ και αναβαθμισμένα αεροσκάφη, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στην Καραϊβική.

Σε μια επιστολή με αποδέκτη τον Βλαντιμίρ Πούτιν ο πρόεδρος της Βενεζουέλας υπέβαλε πολλαπλά αιτήματα αυτόν τον μήνα. Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της αμερικανικής κυβέρνησης που περιήλθαν στην κατοχή της Washington Post, τα αιτήματα περιελάμβαναν την αναβάθμιση των αμυντικών ραντάρ, την επισκευή στρατιωτικών αεροσκαφών και ενδεχομένως την προμήθεια πυραύλων.

H κυβέρνηση της Βενεζουέλας απευθύνθηκε επίσης στην Κίνα και το Ιράν, ζητώντας στρατιωτική βοήθεια και εξοπλισμό για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας. Ο Μαδούρο συνέταξε επιστολή προς τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ζητώντας «διευρυμένη στρατιωτική συνεργασία» για να αντιμετωπίσουν «την κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας».

Στην επιστολή, ο Μαδούρο ζήτησε από την κινεζική κυβέρνηση να επισπεύσει την παραγωγή συστημάτων εντοπισμού ραντάρ από κινεζικές εταιρείες, προκειμένου η Βενεζουέλα να ενισχύσει τις δυνατότητές της.

Επιπλέον, τα έγγραφα αναφέρουν ότι ο υπουργός Μεταφορών Ραμόν Σελεστίνο Βελάσκες συντόνισε πρόσφατα αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού και drones από το Ιράν, ενώ σχεδίαζε επίσκεψη στη χώρα. Είπε σε Ιρανό αξιωματούχο ότι η Βενεζουέλα είχε ανάγκη από «συστήματα παθητικού εντοπισμού», «παρεμβολείς GPS» και «σχεδόν σίγουρα drones με εμβέλεια 1.000 χιλιομέτρων». Δεν είναι σαφές από τα έγγραφα πώς απάντησαν η Κίνα και το Ιράν.

Ωστόσο, η Ρωσία παραμένει η κύρια σανίδα σωτηρίας για τον Μαδούρο. Την Κυριακή, ένα Ilyushin Il-76 — ένα από τα ρωσικά αεροσκάφη που είχαν υποστεί κυρώσεις το 2023 από τις ΗΠΑ λόγω συμμετοχής σε εμπόριο όπλων και μεταφορά μισθοφόρων — προσγειώθηκε στο Καράκας, την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, αφού ακολούθησε μια κυκλική διαδρομή πάνω από την Αφρική για να αποφύγει τον δυτικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με το Flightradar24. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει την επιστολή.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, η Μόσχα είχε επικυρώσει μια νέα στρατηγική συνθήκη με το Καράκας.

Οι κινήσεις αυτές δείχνουν πόσα έχει να χάσει η Μόσχα αν ο πολιορκημένος ηγέτης της Βενεζουέλας πέσει. Υψηλού προφίλ έργα μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζονται, όπως ένα εργοστάσιο πυρομαχικών Καλάσνικοφ που εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο στην πολιτεία Αραγκούα της Βενεζουέλας, περίπου 20 χρόνια μετά την αρχική του υπόσχεση. Η Μόσχα διαθέτει επίσης δικαιώματα εξερεύνησης για δυνητικά δισεκατομμύρια δολάρια σε ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Ωστόσο, παρά τις εντυπώσεις, οι παρατηρητές λένε ότι τα μέσα και το ενδιαφέρον της Μόσχας για τη στήριξη του Μαδούρο μπορεί να έχουν μειωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας θα μπορούσε ακόμη και να προσφέρει στους Ρώσους κάποια απρόσμενα οφέλη, καθώς αποσπά την αμερικανική προσοχή από την Ευρώπη.

Εμπλεκόμενη στον πόλεμο στην Ουκρανία και αναζητώντας στενότερη συνεργασία με άλλους λατινοαμερικανούς εταίρους, η Μόσχα έχει περιορίσει σταδιακά το ενδιαφέρον της για τη Βενεζουέλα τα τελευταία χρόνια, χωρίς σημάδια αναζωπύρωσης της στήριξης λόγω της τρέχουσας κρίσης.

«Το γεγονός ότι έχουμε μεταφέρει πάνω από το 10% των ναυτικών μας δυνάμεων στην Καραϊβική είναι ήδη μια νίκη, από ορισμένες απόψεις, για τον Πούτιν», δήλωσε ο Τζέιμς Στόρι, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και ιδρυτικός εταίρος της εταιρείας γεωπολιτικών συμβούλων Global Frontier Advisors. «Το ανανεωμένο ενδιαφέρον μας για ό,τι αφορά το δυτικό ημισφαίριο διαιρεί την προσοχή μας από την Ουκρανία. Και αυτό είναι καλό για τον Πούτιν.»

Ισχυροί δεσμοί

Οι πολιτικοοικονομικοί δεσμοί μεταξύ Ρωσίας και Βενεζουέλας ανάγονται στην εποχή του Ούγκο Τσάβες, του ιδρυτή του σοσιαλιστικού κράτους, μετά την άνοδό του στην εξουσία το 1999. Η σχέση άνθισε τη δεκαετία του 2000, του 2010 και στις αρχές του 2020. Σήμερα εκτείνεται στον κρίσιμο τομέα των πετροχημικών, στις αγορές όπλων, στις κοινές επιχειρήσεις προπαγάνδας και σε αδιαφανείς συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με αναλυτές.

Η στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην Καραϊβική αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον διάδοχο του Τσάβες, τον Μαδούρο, από τότε που ανέλαβε την ηγεσία της χώρας το 2013. Περισσότερες από δώδεκα αμερικανικές επιθέσεις σε υποτιθέμενους διακινητές ναρκωτικών, κυρίως προερχόμενους από τις ακτές της Βενεζουέλας, έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 61 άτομα από τον Σεπτέμβριο. Η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει αποδείξεις ότι τα πλοία αυτά εμπλέκονταν σε διακίνηση ναρκωτικών, και ο Μαδούρο έχει αρνηθεί τον ισχυρισμό.

Το USS Gerald Ford, το βαρύτερο και πιο σύγχρονο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού ναυτικού, έχει σταλεί στην περιοχή.

Ωστόσο, η επίσημη ρητορική της Μόσχας για τις ενέργειες του Τραμπ εναντίον της Βενεζουέλας παραμένει σχετικά συγκρατημένη. Στις αρχές Οκτωβρίου, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ «εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για την αυξανόμενη κλιμάκωση των ενεργειών της Ουάσιγκτον στην Καραϊβική Θάλασσα» σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βενεζουελάνο ομόλογό του.

Την Τετάρτη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα «σέβεται την κυριαρχία της Βενεζουέλας» και πιστεύει ότι το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί σύμφωνα με το «διεθνές δίκαιο» — μια κοινή φράση που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο για να αποφύγει ευαίσθητα γεωπολιτικά ζητήματα.

Όμως η Ρωσία είναι πλέον περισσότερο απασχολημένη κοντά στα σύνορά της, πολεμώντας και αντιμετωπίζοντας τις δικές της δυτικές κυρώσεις. Οι στρατιωτικοί αναλυτές λένε ότι η Μόσχα έχει μεταφέρει ορισμένα από τα βασικά της «σημεία παρακολούθησης» στη Λατινική Αμερική από τη Βενεζουέλα στη Νικαράγουα, όπου ο φιλορώσος αυταρχικός πρόεδρος Ντανιέλ Ορτέγκα έχει εδραιώσει την εξουσία του.

«Η πραγματικότητα είναι ότι η Ρωσία έχει παραμείνει σχετικά σιωπηλή όσον αφορά τη Βενεζουέλα», δήλωσε ο Ντάγκλας Φάρα, πρόεδρος της εταιρείας συμβούλων εθνικής ασφάλειας IBI Consultants. «Και έχει ξοδέψει ελάχιστο πολιτικό κεφάλαιο για να υπερασπιστεί τον Μαδούρο.»

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας βρίσκεται εν μέσω ενίσχυσης της άμυνάς του — και χρειάζεται τη Μόσχα.