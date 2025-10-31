«Σεληνιακός» διάλογος στα αμερικανικά social media: Η Κιμ Καρντάσιαν ρωτά, η NASA… απαντά
18:13 - 31 Οκτ 2025

«Σεληνιακός» διάλογος στα αμερικανικά social media: Η Κιμ Καρντάσιαν ρωτά, η NASA… απαντά

Reporter.gr Newsroom
Συζήτηση άνοιξε η NASA με… την Κιμ Καρντάσιαν, με αφορμή την απόφανση της Αμερικανίδας influencer πως ουδέποτε έχει πατήσει άνθρωπος στο φεγγάρι.  

«Ναι, Κιμ, έχουμε πάει στη Σελήνη… έξι φορές!» απάντησε εκ μέρους της NASA ο εκτελών χρέη διοικητή, Σον Ντάφι, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα σχόλια της Καρντάσιαν που προκάλεσαν την απάντηση της NASA έγιναν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της για το πιο πρόσφατο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς The Kardashians.

th_41034.jpeg

Πώς άρχισαν όλα...

Στο επίμαχο βίντεο, η Καρντάσιαν δείχνει στη συμπρωταγωνίστριά της Σάρα Πόλσον μια συνέντευξη του αστροναύτη Μπαζ Όλντριν, του ανθρώπου δηλαδή που μαζί με τον Νιλ Άρμστρονγκ έκαναν τα πρώτα βήματα στην επιφάνεια της Σελήνης ως μέλη της αποστολής Apollo 11, το 1969.

«Θα σου στείλω ένα εκατομμύριο άρθρα για τον Μπαζ Όλντριν και τον άλλον», λέει η Καρντάσιαν και μετά διαβάζει μια υποτιθέμενη απάντηση του Όλντριν στην ερώτηση «ποια ήταν η πιο τρομακτική στιγμή της αποστολής».

«Δεν υπήρξε κάποια τρομακτική στιγμή γιατί δεν συνέβη. Θα μπορούσε να ειναι τρομακτικό, αλλά δεν ήταν, γιατί δεν συνέβη», είναι η υποτιθέμενη απάντηση του Όλντριν, την όποια αναπαραγάγει η Καρντάσιαν.

Το ποιο άρθρο διάβαζε η Καρντάσιαν και το αν πράγματι το συγκεκριμένο απόσπασμα ανήκει στον Όλντριν, δεν έγινε γνωστό.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, η τηλεοπτική σταρ ακούγεται να λέει σε ένα από τους παραγωγούς: «Ασχολούμαι συνέχεια με θεωρίες συνωμοσίας», σημειώνοντας ότι πιστεύει πως η προσσελήνωση ήταν fake.

«Πιστεύω ότι ήταν σκηνοθετημένη. Έχω δει μερικά βίντεο όπου ο Μπαζ Όλντριν λέει ότι δεν συνέβη. Το λέει συνέχεια τώρα, σε συνεντεύξεις. Ίσως πρέπει να βρούμε τον Μπαζ Όλντριν», είπε.

Μετά τη μετάδοση του επεισοδίου ήρθε η απάντηση του Ντάφι εκ μέρους του διαστημικού Οργανισμού, για να βάλει… τα πράγματα στη θέση τους.

Μάλιστα, ο Ντάφι αναφέρθηκε και στο τρέχον πρόγραμμα σεληνιακής εξερεύνησης της NASA, (Artemis) που όπως λέει «επιστρέφει στη Σελήνη υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ».

«Κερδίσαμε την προηγούμενη διαστημική κούρσα και θα κερδίσουμε και αυτήν», διαβεβαιώνει την Καρντάσιαν.

«Μισό τι παίζει…»

Οπότε, η Αμερικανίδα σταρ επανέρχεται, προκειμένου να λύσει κι άλλες απορίες της, ρωτώντας τον Ντάφι για το διαστρικό αντικείμενο 3I/Atlas, το οποίο οι αστρονόμοι θεωρούν ότι μπορεί να είναι ο αρχαιότερος κομήτης που έχει παρατηρηθεί ποτέ.

«Μισό, τι παίζει με το 3I Atlas;», ρωτά η Καρντάσιαν συνοδεύοντας την ανάρτησή της με πλήθος ερωτηματικών και θαυμαστικών.

Εν τέλει ο διάλογος έληξε με τον Ντάφι να προσκαλεί την Καρντάσιαν στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Κένεντι για να παρακολουθήσει την αποστολή Artemis προς τη Σελήνη.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ