Τεχνική Ολυμπιακή: Έκδοση ομολόγου έως €25 εκατ. για την ανάπτυξη οικιστικού συγκροτήματος στη Βούλα
18:21 - 31 Οκτ 2025

Τεχνική Ολυμπιακή: Έκδοση ομολόγου έως €25 εκατ. για την ανάπτυξη οικιστικού συγκροτήματος στη Βούλα

Reporter.gr Newsroom
Σύμφωνα με σημερινή (31/10) ανακοίνωση, η Τεχνική Ολυμπιακή προχωρά σε νέο χρηματοδοτικό βήμα μέσω της θυγατρικής της Greenhill Voula Estates, εξασφαλίζοντας κεφάλαια ύψους έως €25 εκατ. για την ανάπτυξη του οικιστικού συγκροτήματος στη Βούλα.

Το ομολογιακό δάνειο, πενταετούς διάρκειας και εμπραγμάτως εξασφαλισμένο, καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα, με την εισηγμένη να παρέχει εγγύηση υπέρ της θυγατρικής.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση της εταιρείας

«Η Εταιρεία με την επωνυμία "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." (εφεξής η Εταιρεία), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η 100% θυγατρική εταιρεία αυτής με την επωνυμία «GREENHILL VOULA ESTATES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η Θυγατρική) προέβη στην έκδοση Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας έως €25.000.000, πενταετούς διάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν.

Το Δάνειο είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένο, μεταξύ άλλων, με προσημείωση υποθήκης επί ακινήτου της Θυγατρικής στη Βούλα Αττικής.

Το εν λόγω δάνειο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα, η δε Εταιρεία εγγυήθηκε υπέρ της Θυγατρικής.

Το προϊόν του δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Θυγατρική για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και κατασκευής του οικιστικού συγκροτήματος που βρίσκεται στη Βούλα Αττικής.»

