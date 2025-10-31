Πρόσκληση Σι στον Κάρνει: Εμπορικές συνομιλίες στο APEC & βελτίωση των διμερών σχέσεων

Πρόσκληση Σι στον Κάρνει: Εμπορικές συνομιλίες στο APEC &amp; βελτίωση των διμερών σχέσεων
19:09 - 31 Οκτ 2025

Reporter.gr Newsroom
Στο περιθώριο του φόρουμ της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα, ο Καναδός πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ, πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή 31/10, συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κάρνεϊ συμφώνησε να επισκεφθεί την Κίνα σε αμοιβαία βολική ημερομηνία, ενισχύοντας τη διπλωματική επαφή μεταξύ των δύο χωρών.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της περιοδείας του Καναδού πρωθυπουργού στην Ασία, με στόχο την εμβάθυνση των εμπορικών και ασφάλειας δεσμών και τη μείωση της εξάρτησης του Καναδά από τις ΗΠΑ. Η τελευταία επίσημη συνάντηση μεταξύ Καναδού και Κινέζου ηγέτη είχε πραγματοποιηθεί το 2017, όταν ο τότε πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό είχε σύντομη ανταλλαγή απόψεων με τον Σι στο Σαν Φρανσίσκο.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα εμπορίου, όπως γεωργικά και αγροδιατροφικά προϊόντα, θαλασσινά και ηλεκτρικά οχήματα. Η Κίνα, από την πλευρά της, έχει επιβάλει προκαταρκτικούς δασμούς αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές καναδικής ελαιοκράμβης, ενώ ο Καναδάς έχει ανταποδώσει με δασμό 100% στις εισαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι η Κίνα εκτιμά την πρόθεση του Καναδά να βελτιώσει τις διμερείς σχέσεις και είναι πρόθυμη να συνεργαστεί για την ομαλοποίηση της συνεργασίας, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CCTV.

Παράλληλα, η Vina Nadjibulla, αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Ασίας-Ειρηνικού του Καναδά, τόνισε ότι η συνάντηση σηματοδοτεί αλλαγή στον τόνο των σχέσεων, αλλά δεν συνεπάγεται επιστροφή σε στρατηγική συνεργασία. Προειδοποίησε ότι ο Καναδάς πρέπει να παραμείνει προσεκτικός σχετικά με τις απειλές της Κίνας για τα συμφέροντα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών της να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην Αρκτική.

Ο Κάρνεϊ επανέλαβε ότι ο Καναδάς επιδιώκει να διπλασιάσει τις εξαγωγές του εκτός ΗΠΑ κατά την επόμενη δεκαετία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαφοροποίησης των εμπορικών του σχέσεων.

Η συνάντηση Καναδά - Κίνας θεωρείται σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων μετά από χρόνια έντασης και εμπορικών συγκρούσεων, ενώ σηματοδοτεί και την προοπτική περαιτέρω επαφών σε υψηλό επίπεδο.

