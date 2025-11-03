ΗΠΑ: Οι ψηφοφόροι αποδοκιμάζουν τον Τραμπ, αλλά οι ενδιάμεσες εκλογές παραμένουν... ντέρμπι

Οι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χειρίζεται τα καθήκοντά του, και η πλειοψηφία θεωρεί ότι έχει υπερβεί τα όρια στην άσκηση των εξουσιών του, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Washington Post-ABC News-Ipsos. Όμως, έναν χρόνο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία ότι οι αρνητικές εντυπώσεις για την απόδοση του Τραμπ ωφελούν το Δημοκρατικό Κόμμα, καθώς οι ψηφοφόροι εμφανίζονται σχεδόν ισομερώς μοιρασμένοι μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών.

Συνολικά, το 41% των Αμερικανών δηλώνει ότι εγκρίνει το έργο του Τραμπ, ενώ το 59% το αποδοκιμάζει. Το ποσοστό αυτό αποδοκιμασίας είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί σε δημοσκόπηση Post-ABC από τον Ιανουάριο του 2021, μία εβδομάδα μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο. Η υποστήριξή του μεταξύ των Ρεπουμπλικανών παραμένει ισχυρή στο 86%, ενώ το 95% των Δημοκρατικών τον αποδοκιμάζει. Μεταξύ των ανεξάρτητων ψηφοφόρων, η έγκριση του Τραμπ ανέρχεται στο 30%, ενώ το 69% τον αποδοκιμάζει.

Σε οκτώ ζητήματα –συμπεριλαμβανομένων της οικονομίας, της μετανάστευσης, των δασμών, της διαχείρισης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, του εγκλήματος και των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία– οι περισσότεροι Αμερικανοί δηλώνουν ότι αποδοκιμάζουν τον τρόπο που τα διαχειρίζεται. Το μικρότερο ποσοστό αποδοκιμασίας αφορά την κατάσταση μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, αλλά και εκεί το 52% δηλώνει ότι διαφωνεί με τον χειρισμό του.

Ο Τραμπ έχει κυβερνήσει κυρίως μέσω προεδρικών διαταγμάτων, υιοθετώντας αμφιλεγόμενες πολιτικές που επηρεάζουν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, το εκλογικό σύστημα, τον ιδιωτικό τομέα και τον ακαδημαϊκό χώρο. Αυτά τα διατάγματα έχουν προκαλέσει πολλές αγωγές που αμφισβητούν την εξουσία του, αρκετές από τις οποίες εκκρεμούν ακόμη και ενδέχεται να φτάσουν στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο θα καθορίσει τα όρια της εκτελεστικής εξουσίας.

Στο μεταξύ, η κοινή γνώμη αποδίδει τη δική της ετυμηγορία –κυρίως αρνητική για τον πρόεδρο. Η δημοσκόπηση δείχνει ότι το 64% πιστεύει πως ο Τραμπ «το παρακάνει» προσπαθώντας να επεκτείνει τις εξουσίες της προεδρίας. Οι περισσότεροι θεωρούν επίσης ότι υπερβαίνει τα όρια όταν απολύει δημοσίους υπαλλήλους για να μειώσει το μέγεθος του κρατικού μηχανισμού, όταν χρησιμοποιεί την Εθνοφρουρά για περιπολίες σε πόλεις των ΗΠΑ ή όταν επιχειρεί να παρέμβει στη λειτουργία πανεπιστημίων.

Οι γνώμες είναι πιο μοιρασμένες σε ζητήματα όπως οι απελάσεις μεταναστών χωρίς χαρτιά, ο περιορισμός των νόμιμων οδών μετανάστευσης και η αντίδραση στα προγράμματα ποικιλομορφίας και ισότητας (DEI) στο Δημόσιο. Η χώρα διχάζεται σχεδόν εξίσου ανάμεσα σε όσους θεωρούν ότι ο Τραμπ ενεργεί «σωστά» ή «όχι αρκετά» και σε όσους πιστεύουν ότι «πάει πολύ μακριά».

Οι Δημοκρατικοί δεν έχουν και πολλά θετικά να δείξουν. Οι Αμερικανοί βλέπουν τόσο τον πρόεδρο όσο και τα δύο κόμματα ως αποκομμένα από την καθημερινότητά τους. Όμως οι Δημοκρατικοί —των οποίων η δημοτικότητα βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά— κρίνονται πιο αυστηρά: το 68% τους θεωρεί «εκτός επαφής με την κοινωνία», έναντι 63% για τον Τραμπ και 61% για τους Ρεπουμπλικανούς. Δεν έχει υπάρξει καμία βελτίωση από την προηγούμενη δημοσκόπηση του Απριλίου.

Οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν οριακή πλειοψηφία στη Βουλή, ενώ οι Δημοκρατικοί ελπίζουν να την ανακτήσουν το 2026· ωστόσο, η νέα δημοσκόπηση δείχνει αμφίρροπη μάχη. Αν οι εκλογές γίνονταν σήμερα, το 46% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων θα στήριζε τον Δημοκρατικό υποψήφιο στην περιφέρειά του, το 44% τον Ρεπουμπλικανό, και το 9% δεν θα ψήφιζε.

Η διαφορά αυτή είναι μικρότερη από το 11% προβάδισμα που είχαν οι Δημοκρατικοί στο ίδιο σημείο της πρώτης θητείας του Τραμπ, και από το 7% λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του 2018, όταν ανέκτησαν τον έλεγχο της Βουλής.

Οι εκλογές της Τρίτης για κυβερνήτη στη Βιρτζίνια και στο Νιου Τζέρσεϊ, καθώς και η δημαρχιακή αναμέτρηση στη Νέα Υόρκη, θα αναλυθούν για πιθανά πρώιμα σημάδια της επόμενης χρονιάς. Ωστόσο, το εκλογικό σκηνικό για τη Βουλή του 2026 επαναχαράσσεται εν μέσω εκτεταμένων ανακατατάξεων περιφερειών, κάτι που αυξάνει την αβεβαιότητα. Η μικρή διαφορά στις προτιμήσεις δείχνει τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι Δημοκρατικοί, παρά το γεγονός ότι ιστορικά οι ενδιάμεσες εκλογές τείνουν να ευνοούν το κόμμα της αντιπολίτευσης.

Ένα πρόβλημα για τους Δημοκρατικούς είναι ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα κερδίζει μεγαλύτερο ποσοστό όσων εγκρίνουν τον Τραμπ, σε σχέση με το ποσοστό Δημοκρατικών μεταξύ όσων τον αποδοκιμάζουν. Περίπου 9 στους 10 από όσους εγκρίνουν τον Τραμπ θα ψήφιζαν Ρεπουμπλικανό στην περιφέρειά τους, ενώ περίπου 8 στους 10 από όσους τον αποδοκιμάζουν θα ψήφιζαν Δημοκρατικό.

Οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι είναι σχεδόν ισομερώς μοιρασμένοι για το Κογκρέσο

Μεταξύ των ψηφοφόρων που «αποδοκιμάζουν έντονα» τον Τραμπ, το 87% υποστηρίζει τους Δημοκρατικούς. Όσοι όμως «αποδοκιμάζουν κάπως» είναι διχασμένοι: 36% υπέρ των Δημοκρατικών, 35% υπέρ των Ρεπουμπλικανών, και 29% δηλώνουν ότι δεν θα ψήφιζαν. Αντίθετα, το 84% όσων «εγκρίνουν κάπως» τον Τραμπ προτιμά τους Ρεπουμπλικανούς.

Μεταξύ όσων αποδοκιμάζουν τον Τραμπ, η στήριξη προς τους Δημοκρατικούς είναι χαμηλή στους ανεξάρτητους, τους μετριοπαθείς, τους συντηρητικούς και τους νεότερους ψηφοφόρους. Είναι επίσης χαμηλή μεταξύ όσων δεν ψήφισαν το 2024 ή ψήφισαν τον Τραμπ.

Αναφορικά με τους λευκούς Αμερικανούς, η έγκριση του Τραμπ είναι 49% θετική και 51% αρνητική, με 40% να αποδοκιμάζουν έντονα. Αλλά στην ερώτηση ποιο κόμμα θα ψήφιζαν, το 53% των λευκών εγγεγραμμένων ψηφοφόρων προτιμά τους Ρεπουμπλικανούς και το 40% τους Δημοκρατικούς.

Ο Τραμπ νίκησε την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις πέρσι κυρίως λόγω αρνητικών αντιλήψεων για την οικονομία και το κόστος ζωής. Υποσχέθηκε ότι θα μειώσει γρήγορα τις τιμές· η βενζίνη όντως φθηνότερη, αλλά τα τρόφιμα όχι. Σήμερα, το 59% των Αμερικανών του αποδίδει σημαντική ευθύνη για τον πληθωρισμό.

Η έγκριση του χειρισμού της οικονομίας από τον Τραμπ βρίσκεται στο 37%, έναντι 62% αποδοκιμασίας. Το 27% λέει ότι η οικονομία έχει βελτιωθεί από τότε που ανέλαβε τον Ιανουάριο, το 52% ότι έχει επιδεινωθεί και το 20% ότι έμεινε ίδια. Μόλις το 18% δηλώνει ότι είναι οικονομικά καλύτερα, ενώ το 37% χειρότερα και το 45% περίπου το ίδιο.

Τα δύο τρίτα των Αμερικανών θεωρούν ότι η χώρα έχει πάρει «λάθος δρόμο», ενώ το ένα τρίτο πιστεύει ότι πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση — ελαφρώς βελτιωμένο ποσοστό σε σχέση με πέρσι.

Στο ζήτημα των δασμών, το 33% εγκρίνει και το 65% αποδοκιμάζει. Καμία μεταβολή δεν σημειώθηκε από την άνοιξη, όταν άρχισε να τους επιβάλλει.

Η μετανάστευση, άλλο βασικό θέμα για τον Τραμπ, παραμένει διχαστικό. Το 43% εγκρίνει τον χειρισμό του, ενώ το 56% αποδοκιμάζει. Οι Αμερικανοί είναι σχεδόν μοιρασμένοι για τις επιχειρήσεις της ICE που συλλαμβάνουν και απελαύνουν μετανάστες χωρίς χαρτιά· οριακή πλειοψηφία διαφωνεί με τέτοιες επιχειρήσεις στην περιοχή τους.

Η πλειονότητα θεωρεί ότι οι πράκτορες της ICE δεν πρέπει να φορούν μάσκες ή καλύμματα προσώπου κατά την υπηρεσία (57%) και ότι ο Τραμπ δεν θα έπρεπε να μπορεί να αναπτύσσει την Εθνοφρουρά σε μια πολιτεία χωρίς τη συγκατάθεση του κυβερνήτη της (58%).

Εγκληματικότητα, εξωτερική πολιτική και απολογισμός

Ο Τραμπ έχει μιλήσει επανειλημμένα για το «ανεξέλεγκτο έγκλημα» στις πόλεις. Περίπου 6 στους 10 Αμερικανούς το θεωρούν «πολύ σοβαρό» πρόβλημα στις μεγάλες πόλεις, αλλά μόνο 18% το χαρακτηρίζουν έτσι για τη δική τους περιοχή.

Διεθνώς, σημείωσε μία σημαντική επιτυχία: συνέβαλε στην επιστροφή Ισραηλινών ομήρων που κρατούσε η Χαμάς και στη συμφωνία εκεχειρίας. Το 46% εγκρίνει τον χειρισμό του — αυξημένο από 39% τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, περισσότεροι πιστεύουν ότι αξίζει «λίγη» ή καθόλου πίστωση για τη συμφωνία, σε σχέση με όσους λένε ότι του ανήκει «σημαντικό μερίδιο».

Στον πόλεμο στην Ουκρανία, το 46% πιστεύει ότι υπήρξε υπερβολικά υποστηρικτικός προς τη Ρωσία, μόλις 8% ότι στάθηκε πολύ στο πλευρό της Ουκρανίας, και 41% ότι βρήκε τη σωστή ισορροπία. Η έγκριση του χειρισμού του φτάνει το 39%, ενώ η αποδοκιμασία 60%. Περισσότεροι λένε ότι η παγκόσμια ηγεσία των ΗΠΑ έχει αποδυναμωθεί (48%) παρά ενισχυθεί (33%).

Μετά από περίπου εννέα μήνες θητείας, οι Αμερικανοί είναι διχασμένοι σχετικά με το πόσα έχει πετύχει: 48% θεωρεί ότι έχει επιτύχει «πολλά» ή «αρκετά», με το 38% να πιστεύει ότι αυτά είναι θετικά για τη χώρα. Το 51% θεωρεί ότι έχει κάνει «λίγα» ή «τίποτα» — πάντως χαμηλότερο ποσοστό από το 65% που έλεγαν το ίδιο το 2017.

Περίπου δύο μήνες πριν, ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ σκοτώθηκε στο πανεπιστήμιο Utah Valley, γεγονός που αναζωπύρωσε τη συζήτηση για την πολιτική βία. Η δημοσκόπηση δείχνει ότι το 34% θεωρεί τους Ρεπουμπλικανούς πιο υπεύθυνους, το 28% τους Δημοκρατικούς, το 28% και τους δύο εξίσου, και το 9% κανέναν.

Η δημοσκόπηση Washington Post-ABC News-Ipsos διεξήχθη διαδικτυακά από 24 έως 28 Οκτωβρίου, σε δείγμα 2.725 ενηλίκων στις ΗΠΑ, με περιθώριο σφάλματος ±1,9 μονάδες.