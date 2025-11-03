Ισραήλ: Υπερψηφίστηκε επαναφορά της θανατικής ποινής για τρομοκρατικές επιθέσεις από την Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας
Ειδήσεις
20:40 - 03 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας της Κνεσέτ ενέκρινε σήμερα, Δευτέρα 3/11, το νομοσχέδιο που επαναφέρει τη θανατική ποινή για δράστες «τρομοκρατικών» επιθέσεων, σε μια κίνηση που στηρίζεται από τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ.

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, η τροποποίηση αφορά τον ποινικό κώδικα και προβλέπει ότι ένας τρομοκράτης που κρίνεται ένοχος για δολοφονία, υποκινούμενη από ρατσισμό ή μίσος, θα καταδικάζεται υποχρεωτικά σε θάνατο. Το νομοσχέδιο, το οποίο υποβλήθηκε από τη βουλευτή Ότζμα Γεχούντιτ του κόμματος του Μπεν Γκβιρ, θα κατατεθεί τώρα στην ολομέλεια της Κνεσέτ, όπου απαιτείται τριπλή υπερψήφιση για να γίνει νόμος του κράτους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστηρίζει επίσης την πρωτοβουλία, σύμφωνα με τον μεσολαβητή για τους ομήρους, Γκαλ Χιρς. Στο υπόμνημα που συνόδευσε την απόφαση της Επιτροπής, επισημαίνεται ότι στόχος του νομοθετήματος είναι «να ξεριζωθεί η τρομοκρατία από τη ρίζα της και να δημιουργηθεί μια ισχυρή αποτροπή».

Ο υπουργός Μπεν Γκβιρ απείλησε ότι θα σταματήσει να υποστηρίζει τις προτάσεις του κυβερνητικού συνασπισμού εάν το νομοσχέδιο δεν τεθεί προς ψήφιση μέχρι τις 9 Νοεμβρίου. «Κάθε τρομοκράτης που ετοιμάζεται να διαπράξει φόνο θα πρέπει να ξέρει ότι η τιμωρία θα είναι μία: η θανατική ποινή», τόνισε σε ανακοίνωσή του.

Την προηγούμενη Παρασκευή, ο Μπεν Γκβιρ είχε ζητήσει δημοσίως την επαναφορά της θανατικής ποινής, με βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν μπροστά σε Παλαιστίνιους κρατουμένους, ξαπλωμένους μπρούμυτα και δεμένους στα χέρια.

Το θέμα αναμένεται να προκαλέσει νέες πολιτικές εντάσεις εντός Ισραήλ και έχει ήδη προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις λόγω της ευαισθησίας γύρω από την εφαρμογή της θανατικής ποινής.

