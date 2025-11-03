ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τυφώνας Μελίσα: Γαλλικό πολεμικό πλοίο παρέδωσε 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στην Τζαμάικα
Ειδήσεις
23:35 - 03 Νοε 2025

Τυφώνας Μελίσα: Γαλλικό πολεμικό πλοίο παρέδωσε 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στην Τζαμάικα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια παρέδωσε στη Τζαμάικα γαλλικό πολεμικό πλοίο, προκειμένου να στηριχθούν οι πληγέντες από τον τυφώνα Μελίσα, έναν από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί ποτέ. 

Το φορτίο, συνολικού βάρους 40 τόνων, περιλάμβανε είδη πρώτης ανάγκης για 500 οικογένειες και δύο μονάδες επεξεργασίας νερού, ενώ το ήμισυ της βοήθειας προερχόταν από τον ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου σημείωσε ότι η αποστολή πραγματοποιήθηκε από πλοίο υπεράκτιας υποστήριξης και βοήθειας των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων στις Αντίλλες (FAA). Στο φορτίο περιλαμβανόταν βοήθεια από τον γαλλικό Ερυθρό Σταυρό, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, τη UNICEF και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Ο τυφώνας Μελίσα, ο οποίος έπληξε τη στεριά της Τζαμάικα, έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 28 ανθρώπων, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Παράλληλα, η καταιγίδα προκάλεσε καταστροφές και πλημμύρες σε περιοχές της Αϊτής και της Κούβας, αφήνοντας χιλιάδες ανθρώπους χωρίς στέγη και βασικές υποδομές.

Η γαλλική αποστολή, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, εντάσσεται σε μια σειρά διεθνών δράσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φυσικής καταστροφής, με στόχο την άμεση ανακούφιση των πληγέντων και την επαναφορά βασικών υπηρεσιών στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κίνα: Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας σε χώρες της Μέσης Ανατολής
Ειδήσεις

Κίνα: Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας σε χώρες της Μέσης Ανατολής

ΕΕ: Ανακοίνωσε ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 458 εκατομμυρίων ευρώ για τη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

ΕΕ: Ανακοίνωσε ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 458 εκατομμυρίων ευρώ για τη Μέση Ανατολή

Φον ντερ Λάιεν: Η ανθρωπιστική βοήθεια προς τον Λίβανο συνεχίζεται
Ειδήσεις

Φον ντερ Λάιεν: Η ανθρωπιστική βοήθεια προς τον Λίβανο συνεχίζεται

Κίνηση αποκλιμάκωσης στον Καύκασο: Το Αζερμπαϊτζάν στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια στο Ιράν
Ειδήσεις

Κίνηση αποκλιμάκωσης στον Καύκασο: Το Αζερμπαϊτζάν στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια στο Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:59

Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ