Τυφώνας Μελίσα: Γαλλικό πολεμικό πλοίο παρέδωσε 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στην Τζαμάικα

Σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια παρέδωσε στη Τζαμάικα γαλλικό πολεμικό πλοίο, προκειμένου να στηριχθούν οι πληγέντες από τον τυφώνα Μελίσα, έναν από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Το φορτίο, συνολικού βάρους 40 τόνων, περιλάμβανε είδη πρώτης ανάγκης για 500 οικογένειες και δύο μονάδες επεξεργασίας νερού, ενώ το ήμισυ της βοήθειας προερχόταν από τον ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου σημείωσε ότι η αποστολή πραγματοποιήθηκε από πλοίο υπεράκτιας υποστήριξης και βοήθειας των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων στις Αντίλλες (FAA). Στο φορτίο περιλαμβανόταν βοήθεια από τον γαλλικό Ερυθρό Σταυρό, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, τη UNICEF και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Ο τυφώνας Μελίσα, ο οποίος έπληξε τη στεριά της Τζαμάικα, έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 28 ανθρώπων, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Παράλληλα, η καταιγίδα προκάλεσε καταστροφές και πλημμύρες σε περιοχές της Αϊτής και της Κούβας, αφήνοντας χιλιάδες ανθρώπους χωρίς στέγη και βασικές υποδομές.

Η γαλλική αποστολή, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, εντάσσεται σε μια σειρά διεθνών δράσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φυσικής καταστροφής, με στόχο την άμεση ανακούφιση των πληγέντων και την επαναφορά βασικών υπηρεσιών στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.