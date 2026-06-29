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ΕΕ: Έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια €5 εκατ. στη Βενεζουέλα &amp; αποστολή 50 τόνων προμηθειών
Ειδήσεις
16:14 - 29 Ιουν 2026

ΕΕ: Έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια €5 εκατ. στη Βενεζουέλα & αποστολή 50 τόνων προμηθειών

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην ενίσχυση της ανθρωπιστικής της παρέμβασης στη Βενεζουέλα, ανακοινώνοντας έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 5 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των περιοχών που επλήγησαν από τους πρόσφατους σεισμούς ανακοίνωσε η Κάγια Κάλας.

Η οικονομική βοήθεια προορίζεται για την παροχή άμεσης υποστήριξης στους πληγέντες πληθυσμούς, με στόχο την αντιμετώπιση των επειγουσών ανθρωπιστικών αναγκών που προέκυψαν μετά τη φυσική καταστροφή.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει ανθρωπιστική αερογέφυρα από την Κοπεγχάγη, η οποία αναμένεται να αναχωρήσει στις αρχές της εβδομάδας. Μέσω της αποστολής θα μεταφερθούν περίπου 50 τόνοι βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων υλικά προσωρινής στέγασης, εξοπλισμός ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και εκπαιδευτικό υλικό για τις πληγείσες κοινότητες.

Σημαντική είναι και η κινητοποίηση των κρατών που συμμετέχουν στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής, έντεκα κράτη-μέλη και ένα συμμετέχον κράτος έχουν προσφέρει ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη, ενώ συνολικά δεκατέσσερις χώρες συνδράμουν με εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνική βοήθεια για τη διαχείριση της κρίσης.

Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί η δορυφορική υπηρεσία Copernicus της ΕΕ, προκειμένου να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις πεδίου μέσω χαρτογράφησης των πληγεισών περιοχών. Έως σήμερα έχουν παραχθεί 25 επιχειρησιακοί χάρτες και 13 δορυφορικές εικόνες, οι οποίες αξιοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές και τις ομάδες επέμβασης για τον καλύτερο συντονισμό των επιχειρήσεων.

Η νέα χρηματοδότηση των 5 εκατ. ευρώ προστίθεται στα 52 εκατ. ευρώ που έχει ήδη διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο 2026 για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών συνεπειών της παρατεταμένης κοινωνικοοικονομικής κρίσης στη Βενεζουέλα, ενισχύοντας περαιτέρω τη στήριξη προς τη χώρα.

Σε δήλωσή της, η Επίτροπος Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ, Χάτζα Λάχμπιμπ, υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη στην άμεση υποστήριξη των πληγέντων, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα για την παροχή βοήθειας και εκφράζοντας έμπρακτα την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη απέναντι στις κοινότητες που δοκιμάζονται από τη φυσική καταστροφή.

{https://x.com/BitEcoVe/status/2071221905730818368}

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