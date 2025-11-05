Ερντογάν για έκθεση Κομισιόν: Δεν έχουμε βλέψεις στα κυριαρχικά δικαιώματα των γειτόνων μας

Διαβεβαιώσεις ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει να πλήξει την κυριαρχία ή τα κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών χωρών έδωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), την Τετάρτη 5/11.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε αρχικά στις εξελίξεις σε Ιράκ και Συρία, ωστόσο η τοποθέτησή του ερμηνεύτηκε ως μήνυμα προς όλες τις γειτονικές χώρες της Τουρκίας, μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση της επικριτικής έκθεσης της Κομισιόν για την Τουρκία, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Η αναφορά του Ερντογάν έρχεται επίσης σε μια περίοδο κατά την οποία εκφράζονται ανησυχίες από ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με το ενδεχόμενο παράδοσης μαχητικών Eurofighter στην Άγκυρα, υπό τον φόβο ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον γειτονικών κρατών. Υπενθυμίζεται πως ο ίδιος και μέλη της κυβέρνησής του έχουν στο παρελθόν διατυπώσει απειλητικές δηλώσεις έναντι της Ελλάδας, λέγοντας πως «μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά».

«Το Κοινοβούλιό μας ξεκίνησε τις εργασίες του με την τριετή παράταση της εντολής για την αποστολή στρατευμάτων στο Ιράκ και στη Συρία, με μεγάλη πλειοψηφία, παρά τις αντιρρήσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης», δήλωσε ο Ερντογάν.

Πρόσθεσε ότι «η Τουρκία δεν έχει ποτέ βλέψεις για τα εδάφη, την κυριαρχία ή τους φυσικούς πόρους άλλων χωρών», τονίζοντας πως «σεβόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των φιλικών και ιδιαίτερα των γειτονικών κρατών». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις «αποτελούν εγγύηση ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας όπου επιχειρούν, βάσει του διεθνούς δικαίου».

Ο πρόεδρος της Τουρκίας αναφέρθηκε επίσης σε όσους επικρίνουν το καθεστώς διακυβέρνησης στη χώρα, απορρίπτοντας τους χαρακτηρισμούς περί «δικτατορίας» ή «καθεστώτος ενός ανδρός».

«Ο λαός μας ψηφίζει ελεύθερα. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση η βούληση του τουρκικού λαού αντικατοπτρίζεται στην κάλπη και ο λαός επέλεξε επανειλημμένα το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης», δήλωσε, προσθέτοντας πως «οι ισχυρισμοί περί αυταρχισμού είναι αβάσιμες ανοησίες που χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση για να καλύψει τις αποτυχίες της».

Κλείνοντας, ο Ερντογάν σημείωσε με νόημα: «Όσοι γεννήθηκαν όταν ήρθαμε στην εξουσία είναι σήμερα 23 ετών. Τα παιδιά που ήταν 10 ετών το 2002 σήμερα είναι 33 ετών».