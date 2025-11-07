Προσωρινά κλειστό το αεροδρόμιο της Λιέγης λόγω ύποπτου drone
10:17 - 07 Νοε 2025

Το αεροδρόμιο της Λιέγης έκλεισε προσωρινά το πρωί της Παρασκευής, έπειτα από τον εντοπισμό ενός drone στον εναέριο χώρο του, σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα L’Echo. Παρόμοια περιστατικά έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες.

Την Τρίτη και την Πέμπτη είχαν επίσης σημειωθεί διακοπές πτήσεων προς και από τα αεροδρόμια της Λιέγης και των Βρυξελλών, εξαιτίας αντίστοιχων συμβάντων. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη το βράδυ το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του, όταν εντοπίστηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πετά πάνω από την περιοχή, όπως γνωστοποίησε εκπρόσωπος της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Skeyes.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Βελγίου είχε αποφασίσει τη λήψη έκτακτων μέτρων, μετά από σειρά περιστατικών εισβολής drones στον βελγικό εναέριο χώρο — πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κοντά στα αεροδρόμια των Βρυξελλών και της Λιέγης, τα οποία αναγκάστηκαν να σταματήσουν προσωρινά τις λειτουργίες τους το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη.

Ο υπουργός Άμυνας, Τέο Φράνκεν, ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της απειλής από drones, με εκτιμώμενο κόστος περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ. Σχολιάζοντας τις συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου, υποστήριξε ότι πρόκειται για συντονισμένη ενέργεια από «επαγγελματίες» που επιδιώκουν να προκαλέσουν «πανικό» και να «αποσταθεροποιήσουν» τη χώρα.

