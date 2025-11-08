Νέα ρωσική επίθεση στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας
10:05 - 08 Νοε 2025

Νέα ρωσική επίθεση στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας

Reporter.gr Newsroom
Στόχος νέας επίθεσης έγιναν για μία ακόμη φορά οι ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας τη νύχτα της Παρασκευής (7/11), η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο και προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιφέρειες της χώρας.  

Πιο αναλυτικά, ο ρωσικός στρατός εντείνει τις επιχειρήσεις του για να καταλάβει τον σημαντικό κόμβο Ποκρόφσκ, στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ. Την ίδια στιγμή, κλιμακώνει και τα πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρισμού και σε υποδομές φυσικού αερίου στην Ουκρανία χώρα, εγείροντας φόβους πως ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν.

«Ο εχθρός διεξάγει ξανά μαζική επίθεση εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. Εφαρμόζονται διακοπές της ηλεκτροδότησης σε ορισμένες περιοχές της νότιας Ουκρανίας», ανακοίνωσε η υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ μέσω Facebook τις πρώτες πρωινές ώρες.

Έτσι, κατά τις 02:00 (ώρα Ελλάδος) σε μεγάλο μέρος της Ουκρανίας κηρύχτηκε συναγερμός ενόψει ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, με τις Αρχές στο Χάρκοβο και το Σούμι να κάνουν λόγο για εκρήξεις. Παράλληλα, εκρήξεις, από επίθεση drones, στην Οδησσό προκάλεσαν ζημιές σε ενεργειακές υποδομές.

Στη Ντνίπρο, μεγάλη πόλη της ανατολικής Ουκρανίας, επιδρομή μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης έπληξε 9ώροφη πολυκατοικία, σκοτώνοντας γυναίκα και τραυματίζοντας άλλους κατοίκους, έξι από τους οποίους χρειάστηκε να εισαχθούν σε νοσοκομεία, ανάμεσά τους παιδί, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Στο Κίεβο, οι πολιτικές και οι στρατιωτικές αρχές ανέφεραν ότι η πτώση συντριμμιών προκάλεσε πυρκαγιές σε δυο τοποθεσίες στην κεντρική συνοικία Πετσέρσκι.

Οι πιο κρίσιμες μάχες εκτυλίσσονται στο Ντονέτσκ, καθώς στόχο αποτελεί η πόλη Πόκροφσκ, η οποία αποτελεί σημαντικό ενεργειακό κόμβο. Εκτιμάται, μάλιστα, πως εντός λίγων ημερών ίσως διατρέχει τον κίνδυνο να «πέσει».

Εάν τα ρωσικά στρατεύματα καταφέρουν να καταλάβουν την πόλη, θα έχουν πετύχει μία πολύ σημαντική νίκη – τη σημαντικότερη από την επικράτηση στα ουκρανικά οχυρά Βουχλεντάρ τον Οκτώβριο του 2024 και Αβντιίφκα τον Φεβρουάριο του 2024.

Σημειώνεται ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ελέγχουν πλήρως ή εν μέρει το 19,2% της ουκρανικής επικράτειας, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε δεδομένα του αμερικανικού ινστιτούτου για τη μελέτη του πολέμου (ISW), που συνεργάζεται με το πρόγραμμα για τα κρίσιμα θέατρα μαχών (CTP).

Περίπου το 7% – η Κριμαία και τομείς του Ντονμπάς – βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Μόσχας ήδη πριν από τη στρατιωτική εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου του 2022.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/11/2025 - 14:15
