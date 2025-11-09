Μικρό τσουνάμι στην Ιαπωνία μετά τον σεισμό των 6,7 Ρίχτερ
11:34 - 09 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Το τσουνάμι έφτασε στη Μιγιάκο αλλά ήταν τόσο μικρό που η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει το μέγεθός του. Νωρίτερα, είχε εκδόσει προειδοποίηση για τσουνάμι, έπειτα από ισχυρό σεισμό 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών του βορειοανατολικού τμήματος της χώρας.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 17:03 τοπική ώρα (10:03 ώρα Ελλάδος) ανοιχτά του νομού Ιουατέ, σύμφωνα με τη JMA, η οποία προειδοποιεί για πιθανό τσουνάμι ύψους έως ενός μέτρου.

Το δημόσιο δίκτυο NHK, επικαλούμενο το Reuters, μετέδωσε ότι οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία και να αποφύγουν την παραμονή κοντά στη θάλασσα, μέχρι να αρθεί η προειδοποίηση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές, ενώ οι ιαπωνικές αρχές παρακολουθούν την κατάσταση για τυχόν μετασεισμούς ή μεταβολές στη στάθμη της θάλασσας.

Η Ιαπωνία, μία από τις πιο σεισμογενείς χώρες του πλανήτη, διαθέτει προηγμένα συστήματα προειδοποίησης για σεισμούς και τσουνάμι. Ωστόσο, οι κάτοικοι των βόρειων ακτών εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε τέτοιες προειδοποιήσεις, καθώς η περιοχή είχε πληγεί σφοδρά από το καταστροφικό τσουνάμι του 2011, που ακολούθησε σεισμό 9 Ρίχτερ και προκάλεσε τον πυρηνικό εφιάλτη στη Φουκουσίμα.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι πρώτες θαλάσσιες διαταραχές ενδέχεται να εμφανιστούν μέσα σε λίγα λεπτά από τον σεισμό και συνιστούν ψυχραιμία αλλά και αποφυγή κάθε μετακίνησης προς τις ακτές μέχρι να εκδοθεί επίσημη άρση της προειδοποίησης.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/11/2025 - 15:34
