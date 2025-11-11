ifo: Σε ιστορικό χαμηλό η ανταγωνιστικότητα της γερμανικής οικονομίας – «Σήμα» για ριζικές μεταρρυθμίσεις

Τον Οκτώβριο, περισσότερο από μία στις τρεις επιχειρήσεις (36,6%, από 24,7% τον Ιούλιο) ανέφεραν επιδείνωση της ανταγωνιστικότητάς τους σε σύγκριση με χώρες εκτός ΕΕ.

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ στις έρευνες του ινστιτούτου ifo. Η πίεση αυξάνεται και εντός Ευρώπης: το ποσοστό των επιχειρήσεων που βλέπουν μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ ανήλθε από 12,0 σε 21,5% – επίσης ένα αρνητικό ρεκόρ.

«Η ανταγωνιστικότητα της γερμανικής βιομηχανίας βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο», δηλώνει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής των ερευνών του ifo. «Αυτό δείχνει πόσο έντονα έχουν πλέον εκδηλωθεί τα διαρθρωτικά προβλήματα.»

Η ανταγωνιστικότητα έχει μειωθεί σε όλους τους κλάδους. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στη βιομηχανία με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση. Στη χημική βιομηχανία, περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις ανέφεραν πτώση της ανταγωνιστικότητάς τους. Παρόμοια είναι η εικόνα στους κατασκευαστές ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (47%). Στον κλάδο της μηχανολογίας το ποσοστό φτάνει περίπου το 40%.

«Τα διαρθρωτικά προβλήματα είναι γνωστά – το ζητούμενο τώρα είναι να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά», συνεχίζει ο Wohlrabe. «Χωρίς βαθιές μεταρρυθμίσεις, η Γερμανία κινδυνεύει να μείνει ακόμη πιο πίσω σε διεθνή σύγκριση.»