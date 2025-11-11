Ένωση Λιμένων Ελλάδος στην έδρα της ΕΕ - Επί τάπητος η «πράσινη» και πολυτροπική μετάβαση
Ναυτιλία
09:10 - 11 Νοε 2025

Ένωση Λιμένων Ελλάδος στην έδρα της ΕΕ - Επί τάπητος η «πράσινη» και πολυτροπική μετάβαση

Reporter.gr Newsroom
Συνάντηση εργασίας με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, αρμόδιο για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, είχαν τα μέλη του Προεδρείου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), στο κτίριο «Μπεργλαμόντ», έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΛΙΜΕ για την εκπροσώπηση των ελληνικών λιμένων στην ετήσια γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιμένων (European Seaports Organization – ESPO), που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες, στις 4-6 Νοεμβρίου 2025.

Από την πλευρά της Ένωσης παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος κ. Απόστολος Καμαρινάκης (Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ), ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης Τσώνης (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ), ο Γενικός Γραμματέας κ. Σωκράτης Αναγνώστου (Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου ΑΕ), ο Οικονομικός Επόπτης κ. Γιώργος Βακόνδιος (Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου ΑΕ), το μέλος του Δ.Σ. κ. Μηνάς Παπαδάκης (Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ) και ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ένωσης κ. Βασίλειος Μάμαλης. Επίσης παραβρέθηκε ο Ακόλουθος Θαλασσίων Μεταφορών στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία ΕΕ, κ. Αντώνης Αβρανάς.

Η συνάντηση εργασίας διεξήχθη σε εγκάρδιο κλίμα και συζητήθηκαν καίρια ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς λιμένες:

  • Η πράσινη μετάβαση των λιμένων, με έμφαση στη μείωση των εκπομπών και τη χρήση καθαρών καυσίμων / ενέργειας (παράδειγμα: «Cold Ironing»).
  • Η διασύνδεση των λιμένων με τις σιδηροδρομικές υποδομές και η ανάπτυξη πολυτροπικών λύσεων για το hinterland.
  • Το ζήτημα της «Military Mobility» — δηλαδή της θεωρητικής και πρακτικής διακίνησης στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού — και τα έργα διευκόλυνσης που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της υποστήριξης της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής συνδεσιμότητας.

Επίσης, συζητήθηκε το θέμα της ενίσχυσης των πόρων για μεταφορές και στρατιωτική κινητικότητα, το οποίο περιλαμβάνεται στην επόμενη προγραμματική περίοδο του Connecting Europe Facility 3 (CEF 3) και έχει προταθεί, μεταξύ άλλων, να διατεθεί ποσό της τάξεως των 17,65 δισ. ευρώ για στρατιωτική κινητικότητα.

Αναφορικά με τους ελληνικούς λιμένες, επισημάνθηκε ο πρωταγωνιστικός ρόλος που μπορεί να παίξει η Ελλάδα στην περιφέρεια της ΝΑ Μεσογείου, ενώ τονίστηκε η καθοριστικής σημασίας συνεργασία μεταξύ λιμένων κράτους-μέλους και ευρωπαϊκών οργάνων για την περαιτέρω ωρίμανση και χρηματοδότηση των έργων που έχουν ήδη τεθεί σε προτεραιότητα.

Η συνάντηση εργασίας των μελών του Προεδρείου της ΕΛΙΜΕ με τον Ευρωπαίο Επίτροπο ήταν άκρως εποικοδομητική και συμφωνήθηκε από κοινού να διατηρηθεί συστηματική και ουσιώδης επικοινωνία, ώστε η χώρα μας να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που ανοίγονται για το εθνικό λιμενικό σύστημα, στο πλαίσιο της ΕΕ. .

Σε δήλωση του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΛΙΜΕ, κ. Απόστολος Καμαρινάκης, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του Προεδρείου της Ένωσης προς τον Ευρωπαίο Επίτροπο, κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, για την θετική ανταπόκρισή του και την ιδιαίτερη προσοχή που επέδειξε στα μείζονα θέματα που απασχολούν τα ελληνικά λιμάνια.

