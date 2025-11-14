Ενεργειακή «ανάσα» για τη Βουλγαρία: «Παγώνουν» οι βρετανικές κυρώσεις κατά της Lukoil

Η Βρετανία προχώρησε σε αναστολή της εφαρμογής ορισμένων κυρώσεων, επιτρέποντας στο διυλιστήριο της ρωσικής Lukoil στο Μπουργκάς, στην ανατολική Βουλγαρία, καθώς και στα συνδεδεμένα πρατήρια καυσίμων, να συνεχίσουν να συνεργάζονται με εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Πιο αναλυτικά, τον προηγούμενο μήνα, το Λονδίνο είχε ανακοινώσει την επιβολή κυρώσεων στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες – Rosneft και Lukoil – και μία εβδομάδα αργότερα οι ΗΠΑ ακολούθησαν, αντιδρώντας στην επιμονή της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η αρμόδια βρετανική αρχή για τις χρηματοοικονομικές κυρώσεις έκανε γνωστό ότι εξέδωσε άδεια η οποία επιτρέπει τη συνέχιση των πληρωμών και τη διάθεση οικονομικών πόρων προς και από δύο βουλγαρικές εταιρείες, τόσο σε νέες όσο και σε προϋπάρχουσες συμφωνίες.

Η άδεια δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και τράπεζες να πραγματοποιούν συναλλαγές με τις Lukoil Neftochim Burgas AD και Lukoil Bulgaria EOOD —τις εταιρείες που διαχειρίζονται το διυλιστήριο και τα πρατήρια— καθώς και με τις θυγατρικές τους, μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου.

Πηγή που βρίσκεται κοντά στο Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ανέφερε στο Reuters ότι και οι ΗΠΑ αναμένεται να εκδώσουν αντίστοιχη άδεια για τις συγκεκριμένες βουλγαρικές οντότητες.

Ο Μπόικο Μπορίσοφ, επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος στον βουλγαρικό κυβερνητικό συνασπισμό, δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης πως ελπίζει ότι η χώρα του θα εξασφαλίσει εξαμηνιαία εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις.

Τα αποθέματα βενζίνης και ντίζελ στη Βουλγαρία έχουν μειωθεί σε επίπεδα που επαρκούν μόνο για λίγες εβδομάδες, σύμφωνα με δηλώσεις του Άσεν Ασένοφ, επικεφαλής της υπηρεσίας κρατικών αποθεμάτων, στο βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA.