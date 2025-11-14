ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία κοντά σε ιστορική συμφωνία για την πώληση F-35 στο βασίλειο

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να καταλήξει σε συμφωνία με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, που θα επιτρέψει στο βασίλειο να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35 stealth, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο αμερικανός πρόεδρος και ο πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν σκοπεύουν να υπογράψουν οικονομικές και αμυντικές συμφωνίες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του δεύτερου στον Λευκό Οίκο, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη. Οι συζητήσεις θα περιλαμβάνουν και μια συμφωνία για αγορές υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η πώληση των F-35, εφόσον ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει σημαντική παραχώρηση προς τη Σαουδική Αραβία, καθώς Ουάσινγκτον και Ριάντ επιδιώκουν να ενισχύσουν τις διμερείς τους σχέσεις, ενώ ο Τραμπ πιέζει το βασίλειο να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ και να εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ.

Οι Σαουδάραβες επιδιώκουν να αποκτήσουν τα F-35, τα οποία κατασκευάζονται από τη Lockheed Martin Corp. και συγκαταλέγονται στα πιο προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη παγκοσμίως, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις. Κάθε αεροσκάφος κοστίζει περίπου 100 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα, υπήρξαν ενδείξεις ότι ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να εγκρίνει μια τέτοια αγορά, παρά τα σημαντικά εμπόδια που παραμένουν. Ένα βασικό «αγκάθι» είναι ότι το Ισραήλ είναι το μοναδικό κράτος στη Μέση Ανατολή που διαθέτει τα συγκεκριμένα μαχητικά και επιθυμεί να διατηρήσει αυτό το πλεονέκτημα, το οποίο θεωρεί κρίσιμο για την ασφάλειά του.

Έκθεση του Πενταγώνου εξέφρασε ανησυχίες ότι η Κίνα θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στην προηγμένη τεχνολογία του αεροσκάφους, αν εγκρινόταν η πώληση στη Σαουδική Αραβία, λόγω των αμυντικών δεσμών του Πεκίνου με το Ριάντ, σύμφωνα με τους New York Times.

Η πιθανή πώληση των F-35 είναι ένα από τα πολλά ζητήματα που αναμένεται να συζητήσουν ο Τραμπ και ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, με την πρόσβαση σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και πυρηνική τεχνολογία, το μέλλον της Γάζας και τις σχέσεις Σαουδικής Αραβίας - Ισραήλ να βρίσκονται επίσης ψηλά στην ατζέντα.

Σημειώνεται ότι οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας είχαν επιδεινωθεί μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι το 2018, αλλά ο Τραμπ έκτοτε επιδιώκει να καλλιεργήσει στενούς δεσμούς με τον πρίγκιπα διάδοχο.