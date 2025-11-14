ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία κοντά σε ιστορική συμφωνία για την πώληση F-35 στο βασίλειο
Ειδήσεις
22:48 - 14 Νοε 2025

ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία κοντά σε ιστορική συμφωνία για την πώληση F-35 στο βασίλειο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να καταλήξει σε συμφωνία με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, που θα επιτρέψει στο βασίλειο να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35 stealth, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο αμερικανός πρόεδρος και ο πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν σκοπεύουν να υπογράψουν οικονομικές και αμυντικές συμφωνίες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του δεύτερου στον Λευκό Οίκο, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη. Οι συζητήσεις θα περιλαμβάνουν και μια συμφωνία για αγορές υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η πώληση των F-35, εφόσον ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει σημαντική παραχώρηση προς τη Σαουδική Αραβία, καθώς Ουάσινγκτον και Ριάντ επιδιώκουν να ενισχύσουν τις διμερείς τους σχέσεις, ενώ ο Τραμπ πιέζει το βασίλειο να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ και να εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ.

Οι Σαουδάραβες επιδιώκουν να αποκτήσουν τα F-35, τα οποία κατασκευάζονται από τη Lockheed Martin Corp. και συγκαταλέγονται στα πιο προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη παγκοσμίως, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις. Κάθε αεροσκάφος κοστίζει περίπου 100 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα, υπήρξαν ενδείξεις ότι ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να εγκρίνει μια τέτοια αγορά, παρά τα σημαντικά εμπόδια που παραμένουν. Ένα βασικό «αγκάθι» είναι ότι το Ισραήλ είναι το μοναδικό κράτος στη Μέση Ανατολή που διαθέτει τα συγκεκριμένα μαχητικά και επιθυμεί να διατηρήσει αυτό το πλεονέκτημα, το οποίο θεωρεί κρίσιμο για την ασφάλειά του.

Έκθεση του Πενταγώνου εξέφρασε ανησυχίες ότι η Κίνα θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στην προηγμένη τεχνολογία του αεροσκάφους, αν εγκρινόταν η πώληση στη Σαουδική Αραβία, λόγω των αμυντικών δεσμών του Πεκίνου με το Ριάντ, σύμφωνα με τους New York Times.

Η πιθανή πώληση των F-35 είναι ένα από τα πολλά ζητήματα που αναμένεται να συζητήσουν ο Τραμπ και ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, με την πρόσβαση σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και πυρηνική τεχνολογία, το μέλλον της Γάζας και τις σχέσεις Σαουδικής Αραβίας - Ισραήλ να βρίσκονται επίσης ψηλά στην ατζέντα.

Σημειώνεται ότι οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας είχαν επιδεινωθεί μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι το 2018, αλλά ο Τραμπ έκτοτε επιδιώκει να καλλιεργήσει στενούς δεσμούς με τον πρίγκιπα διάδοχο.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 23:21
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στο Κασμίρ: Ισχυρή έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα - 8 νεκροί, 13 τραυματίες
Ειδήσεις

Τραγωδία στο Κασμίρ: Ισχυρή έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα - 8 νεκροί, 13 τραυματίες

ΗΠΑ: Επίκειται συνάντηση Γούιτκοφ με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Επίκειται συνάντηση Γούιτκοφ με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς

Reuters: Σε συνομιλίες με το Ισραήλ η Ελλάδα για προμήθεια πυραυλικών συστημάτων αξίας €650 εκατ.
Ειδήσεις

Reuters: Σε συνομιλίες με το Ισραήλ η Ελλάδα για προμήθεια πυραυλικών συστημάτων αξίας €650 εκατ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: Κανείς δεν θα ελέγχει το Ορμούζ – Ανοιχτό με αμερικανική επιτήρηση
Ειδήσεις

Τραμπ: Κανείς δεν θα ελέγχει το Ορμούζ – Ανοιχτό με αμερικανική επιτήρηση

Τραμπ: Δεν θα άρουμε τις κυρώσεις στο Ιράν έναντι πυρηνικών παραχωρήσεων
Ειδήσεις

Τραμπ: Δεν θα άρουμε τις κυρώσεις στο Ιράν έναντι πυρηνικών παραχωρήσεων

Πετρέλαιο: «Βουτιά» έως 6% με φόντο τις θετικές εξελίξεις για το Ορμούζ
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: «Βουτιά» έως 6% με φόντο τις θετικές εξελίξεις για το Ορμούζ

Έκκληση Ζελένσκι στις ΗΠΑ για ενίσχυση των συστημάτων Patriot
Ειδήσεις

Έκκληση Ζελένσκι στις ΗΠΑ για ενίσχυση των συστημάτων Patriot

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 23:38

Τριπλό ρεκόρ στη Wall Street με τον Dow Jones να πρωταγωνιστεί

Ειδήσεις
27/05/2026 - 23:27

Πατήσια: Πυροβολισμοί σε κατάστημα – Ένας τραυματίας και τρεις προσαγωγές μετά από καταδίωξη

Ειδήσεις
27/05/2026 - 23:07

Συναγερμός σε όλη την Ουκρανία: Εκτοξεύσεις υπερηχητικών πυραύλων και νέες απειλές στο Κίεβο

Ειδήσεις
27/05/2026 - 22:59

Σαρίφ προς Πεζεσκιάν: Το Πακιστάν θα είναι πάντα στο πλευρό του Ιράν

Ειδήσεις
27/05/2026 - 22:45

Νέο χρηματοοικονομικό ορόσημο: Το Χονγκ Κονγκ ξεπέρασε την Ελβετία στη διαχείριση πλούτου

Ειδήσεις
27/05/2026 - 22:27

Διάσωση 38 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Πολιτική
27/05/2026 - 22:15

Τσαβδαρίδης: Το ελληνικό real estate αποτελεί πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης και επενδυτικής δυναμικής

Πολιτική
27/05/2026 - 21:58

Πετραλιάς: Επιτυχημένο παράδειγμα δημοσιονομικής πολιτικής η Ελλάδα

Ειδήσεις
27/05/2026 - 21:50

Τραμπ: Κανείς δεν θα ελέγχει το Ορμούζ – Ανοιχτό με αμερικανική επιτήρηση

Πολιτική
27/05/2026 - 21:36

ΕΛΑΣ: Ανακοινώθηκαν οι εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα

Ανακοινώσεις
27/05/2026 - 21:14

Safe Bulkers: Από 2 Ιουνίου στο ταμπλό της Αθήνας οι 101,8 εκατ. μετοχές

Πολιτική
27/05/2026 - 21:00

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή για μία κυβέρνηση που δεν εξαρτάται από τα συμφέροντα

Ειδήσεις
27/05/2026 - 20:39

Οι IDF επεκτείνουν τον πόλεμο στον Λίβανο – Νέες εντολές εκκένωσης

Πολιτική
27/05/2026 - 20:21

Απάντηση Αθήνας σε Άγκυρα: Αναθεωρητικές και αυθαίρετες οι τουρκικές θέσεις για τα νησιά

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:57

Τραμπ: Δεν θα άρουμε τις κυρώσεις στο Ιράν έναντι πυρηνικών παραχωρήσεων

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 19:39

Ευρωπαϊκές μετοχές: Ήπια κέρδη με φόντο τη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:18

Γκιουλέρ προς Αθήνα: Δε θα δεχθούμε τετελεσμένα – Θα εξαλείψουμε κάθε απειλή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:07

Τραγωδία στις Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου σε αρδευτικό κανάλι

Πολιτική
27/05/2026 - 18:56

Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Απύθμενο θράσος - Έκανε την πιο θεαματική «κωλοτούμπα» στην πολιτική ιστορία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/05/2026 - 18:45

Motor Oil: Καθαρά κέρδη €332,7 εκατ. και τζίρος €3,36 δισ. στο α’ τρίμηνο

Υγεία
27/05/2026 - 18:36

ΕΟΦ: Αποφάσισε την προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φαρμακευτικά σκευάσματα

Φορολογία
27/05/2026 - 18:21

ΑΑΔΕ: Ταχύτερες τελωνειακές διατυπώσεις με τα ψηφιακά Δελτία ATA

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/05/2026 - 18:20

Το Pamestoixima.gr «ξαναχτυπά» με νέο challenge για το Παγκόσμιο (vid.)

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/05/2026 - 18:14

Oι Adriatique ξεσήκωσαν την Αθήνα – Ένα μουσικό experience με την υπογραφή της Allwyn

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 18:14

Στο «κλαμπ» των Euronext Tech Leaders οι Bally’s Intralot και Qualco Group

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/05/2026 - 18:01

Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball επιστρέφει για τέταρτη χρονιά

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 18:00

Wolt Ελλάδος: Νέος Country Representative ο Ηλίας Πίτσαβος

Εμπορεύματα
27/05/2026 - 17:55

Πετρέλαιο: «Βουτιά» έως 6% με φόντο τις θετικές εξελίξεις για το Ορμούζ

Ειδήσεις
27/05/2026 - 17:51

Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Γεώργιος Δριτσάκος

Σχόλια Αγοράς
27/05/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Έκτη σερί άνοδος με αυξημένο τζίρο - Η εικόνα στο ταμπλό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ