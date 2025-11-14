ΗΠΑ: Επίκειται συνάντηση Γούιτκοφ με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ προετοιμάζει συνάντηση με τον Χαλίλ αλ-Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς.

Πιο συγκεκριμένα, οι λεπτομέρειες της συνάντησης βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση και δεν έχει οριστεί η ακριβής ημερομηνία επιστροφής του Γουίτκοφ στη Μέση Ανατολή.

Η συζήτηση ωστόσο αναμένεται να επικεντρωθεί στην πιθανή εκεχειρία στη Γάζα και τα επόμενα βήματα στις διαπραγματεύσεις. Τόσο το επιτελείο του Γουίτκοφ, όσο και ο Λευκός Οίκος, αλλά και εκπρόσωποι της Χαμάς, απέφυγαν κάθε επίσημο σχόλιο σχετικά με το θέμα.

Την ίδια στιγμή, η Χαμάς ενισχύει και πάλι την κυριαρχία της στη Γάζα, εν μέσω της καθυστέρησης των διαπραγματεύσεων.