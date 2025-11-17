NYT: Ο Τζεφ Μπέζος επιστρέφει στην «ενεργό δράση» ως συν-διευθύνων σύμβουλος startup Τεχνητής Νοημοσύνης
14:42 - 17 Νοε 2025

Συν-διευθύνων σύμβουλος μιας νέας νεοσύστατης επιχείρησης που θα επικεντρώνεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για τη μηχανική και την κατασκευή υπολογιστών, αυτοκινήτων και διαστημοπλοίων αναλαμβάνει ο Τζεφ Μπέζος, σύμφωνα με σημερινό (17/11) δημοσίευμα των New York Times.  

Η εταιρεία, με την ονομασία Project Prometheus, έχει συγκεντρώσει χρηματοδότηση 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εν μέρει από τον ιδρυτή της Amazon. Πρόκειται για μία από τις καλύτερα χρηματοδοτούμενες νεοσύστατες επιχειρήσεις, αναφέρει χαρακτηριστικά το σχετικό δημοσίευμα του αμερικανικού μέσου, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Μπέζος αναλαμβάνει επίσημο επιχειρησιακό ρόλο σε μια εταιρεία από τότε που παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Amazon τον Ιούλιο του 2021. Αν και συμμετέχει στην Blue Origin, ο επίσημος τίτλος του στην διαστημική εταιρεία είναι αυτός του «ιδρυτή».

Με την κίνηση αυτή, ο Μπέζος εισέρχεται σε μία υπερπλήρη αγορά, ενώ πολλές ακόμη startup εταιρείες προσπαθούν να εισέλθουν στην ίδια αγορά με νέο λογισμικό και προϊόντα, ενώ παράλληλα ο ανταγωνισμός με τους βασικούς πυλώνες του κλάδου – όπως η OpenAI, η Meta και η Google – διογκώνεται.

Σύμφωνα με το Reuters, δεν έχει καταστεί ακόμη εφικτό να εξακριβωθεί η ορθότητα της παραπάνω πληροφορίας, καθώς ούτε ο ίδιος ο Μπέζος, ούτε κάποιος εκπρόσωπός του απάντησαν στο αίτημα για σχολιασμό.

Σύμφωνα, πάντως, με τους NYT, ο δεύτερος συν-διευθύνων σύμβουλος στην startup εταιρεία είναι ο Βικ Μπατζάτζ, φυσικός και χημικός που συνεργάστηκε στενά με τον συνιδρυτή της Google, Σεργκέι Μπριν, στο Google’s X· μια ερευνητική προσπάθεια που συχνά αποκαλείται «The Moonshot Factory».

Όπως αναφέρεται και πάλι στην ίδια πηγή, το «Project Prometheus» έχει ήδη προσλάβει σχεδόν 100 υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων ερευνητών από κορυφαίες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως η OpenAI, η DeepMind και η Meta.

