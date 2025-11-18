Τουρκία: Η κρατική εταιρεία ενέργειας ετοιμάζει διεθνή έκδοση ισλαμικού ομολόγου έως 4 δισ. δολάρια

Η κρατική εταιρεία ενέργειας της Τουρκίας, Turkiye Petrolleri AO (TPAO), σχεδιάζει την πρώτη της διεθνή έκδοση ισλαμικού χρέους, με στόχο την άντληση έως και 4 δισ. δολαρίων, καθώς επιδιώκει να επιταχύνει τις επενδύσεις σε μεγάλα έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το πενταετές ομόλογο τύπου sukuk (ομόλογο σύμφωνα με τη Σαρία το οποίο δεν αποδίδει τόκους) αναμένεται να τεθεί στη διάθεση των διεθνών επενδυτών μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Ενέργειας Αλπασλάν Μπαϊρακτάρ στο Bloomberg.

Η επικείμενη έκδοση ακολουθεί σειρά παρουσιάσεων προς επενδυτές σε Λονδίνο, Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι. Στις συναντήσεις, εκπρόσωποι της εταιρείας παρουσίασαν τα οικονομικά μεγέθη και τα βασικά έργα της TPAO, όπως η παραγωγή φυσικού αερίου από το κοίτασμα Sakarya στη Μαύρη Θάλασσα και η εξόρυξη πετρελαίου στο κοίτασμα Γκαμπάρ στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Η TPAO, που υπάγεται στο τουρκικό κρατικό ταμείο πλούτου, συνεχίζει να ενισχύει την παγκόσμια παρουσία της, προσθέτοντας νέα έργα έρευνας σε Λιβύη, Ομάν και Πακιστάν. Αυτές οι πρωτοβουλίες έρχονται να προστεθούν στη δραστηριότητα της εταιρείας σε Αζερμπαϊτζάν, Ιράκ και Ρωσία.

Στόχοι παραγωγής σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο

Ο υπουργός Ενέργειας ανέφερε ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να αυξήσει την ημερήσια παραγωγή φυσικού αερίου στο κοίτασμα Sakarya στα 45 εκατ. κυβικά μέτρα έως το 2028, από τα περίπου 9,5 εκατ. κ.μ. που παράγονται σήμερα.

Στο πετρέλαιο, η παραγωγή στο Γκαμπάρ έχει ήδη αυξηθεί στα 81.000 βαρέλια ημερησίως, από 57.000 το 2024. Παράλληλα, η TPAO σχεδιάζει την αξιοποίηση μη συμβατικών αποθεμάτων στην περιοχή, σε συνεργασία με τις αμερικανικές Continental Resources Inc. και TransAtlantic Petroleum Ltd.

Για τις ανάγκες της έκδοσης του ισλαμικού ομολόγου, η εταιρεία δημιούργησε αυτόν τον μήνα τη θυγατρική TPAO Varlik Kiralama, η οποία θα διαχειριστεί τη διαδικασία, σύμφωνα με τον Μπαϊρακτάρ.