Κομισιόν: Μισθολογικό χάος στην Ευρώπη του 2024 - Οι γυναίκες δουλεύουν 45 ημέρες «τζάμπα»
Οικονομία
08:14 - 19 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Η ανισότητα στις αμοιβές ανάμεσα στα δύο φύλα, σημαίνει ότι οι γυναίκες «εργάζονται δωρεάν» από τις 17 Νοεμβρίου μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ίση αμοιβή παραμένει άπιαστο όνειρο για τις εργαζόμενες γυναίκες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι άνδρες συνεχίζουν να κερδίζουν κατά μέσο όρο 12% περισσότερα ανά ώρα. Οι γυναίκες στην ΕΕ κερδίζουν κατά μέσο όρο μόνο 0,88 ευρώ για κάθε ένα ευρώ που λαμβάνουν οι άνδρες, γεγονός που σημαίνει ότι συμβολικά «ξεκινούν να εργάζονται δωρεάν» από τις 17 Νοεμβρίου έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με την ΕΕ.

Αυτό σημαίνει ότι από τη Δευτέρα 17/11, οι γυναίκες θα μπορούσαν, θεωρητικά, να σταματήσουν να εργάζονται μέχρι το τέλος του έτους για να «εξισορροπήσουν» τη διαφορά στις αμοιβές.

Κάθε χρόνο, οι Βρυξέλλες ορίζουν αυτή την ημερομηνία ως «Ημέρα Ίσης Αμοιβής».

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο άνδρες και γυναίκες θα πρέπει να πληρώνονται διαφορετικά για την ίδια εργασία», δήλωσαν οι Ευρωπαίες Επίτροποι Roxana Mînzatu και Hadja Lahbib.

Το χάσμα στις αμοιβές έχει μειωθεί κατά 4% την τελευταία δεκαετία, αλλά συνολικά η πρόοδος στην ΕΕ παραμένει αργή και απέχει πολύ από την επίτευξη ισότητας στις αποδοχές.

Περίπου το 24% της υφιστάμενης διαφοράς αμοιβών οφείλεται στην υπερεκπροσώπηση των γυναικών σε σχετικά χαμηλόμισθους τομείς, όπως η φροντίδα, η υγεία και η εκπαίδευση.

Επιπλέον, οι γυναίκες εργάζονται περισσότερες ώρες την εβδομάδα από τους άνδρες, αλλά αφιερώνουν περισσότερες από αυτές σε απλήρωτη εργασία, κάτι που επηρεάζει την επαγγελματική τους εξέλιξη.

«Οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την άνιση κατανομή της εργασίας φροντίδας», δήλωσε η Belén Sanz, διευθύντρια της UN Women για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, στο Euronews.

«Αυτή η άνιση κατάσταση καθιστά δυσκολότερη την πρόσβαση και την εξέλιξη των γυναικών στην αγορά εργασίας».

Η θέση στην εργασιακή ιεραρχία παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στο επίπεδο αμοιβών, καθώς λιγότερο από ένας στους δέκα διευθύνοντες συμβούλους εταιρειών είναι γυναίκα.

Από το 2020, η Επιτροπή έχει σημειώσει πρόοδο σε πολιτικές ισότητας των φύλων, ιδιαίτερα μέσα από πρωτοβουλίες της ΕΕ για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τις υπηρεσίες φροντίδας και τη διαφάνεια στις αμοιβές.

Στόχος της να κλείσει το χάσμα στην απασχόληση, η ΕΕ προώθησε το 2023 την Οδηγία για τη Διαφάνεια στις Αμοιβές.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, που θα τεθούν σε ισχύ έως τον Ιούνιο του 2026 το αργότερο, οι εταιρείες θα πρέπει να δημοσιοποιούν στοιχεία για τους μισθούς τους και να εφαρμόζουν αλλαγές όταν η μισθολογική διαφορά μεταξύ των φύλων υπερβαίνει το 5%.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει επί του παρόντος τη νέα Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων μετά το 2025, η οποία θα καθορίσει τις νέες πρωτοβουλίες και τη νομοθεσία για τα επόμενα χρόνια.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/11/2025 - 12:23
