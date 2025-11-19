Η Τουρκία μετρά τις δυνάμεις της στη ναυτιλία με μέτρο σύγκρισης τους Έλληνες εφοπλιστές

Ο εμπορικός στόλος των Ελλήνων δεν είναι απλώς μεγάλος, αλλά συνιστά μέτρο σύγκρισης για την αξιολόγηση άλλων ναυτιλιών, όπως προκύπτει (και) από την έκθεση «Turkish Shipping Sector Outlook Report & Facts and Figures 24/25» της Ένωσης Τούρκων Εφοπλιστών, η οποία αναλύει την κατάσταση του τουρκικού εμπορικού στόλου, σε άμεση αντιπαραβολή με τη ναυτιλία των Ελλήνων.

Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα δεν παρουσιάζεται απλώς ως ισχυρή δύναμη στη ναυτιλία, αλλά αναγνωρίζεται διεθνώς ως σημείο αναφοράς για την εκτίμηση της ναυτιλιακής ικανότητας και επιρροής των κρατών εκείνων που φιλοδοξούν να αποκτήσουν ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά.

Αυτό συμβαίνει γιατί η ναυτιλία των Ελλήνων δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις της αγοράς, αλλά συμβάλλει στη διαμόρφωσή τους, λειτουργώντας ως σταθερός πυλώνας του διεθνούς εμπορικού συστήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η ναυτιλία των Ελλήνων καταγράφεται ως η δεύτερη ισχυρότερη παγκοσμίως σε χωρητικότητα με 426,455,000 DWT και μερίδιο 18,38% του παγκόσμιου στόλου, τη στιγμή που η Τουρκία συγκεντρώνει 51,943,000 DWT, ποσοστό 2,23%.

Σε αριθμό πλοίων, οι Έλληνες ελέγχουν 5.318 εμπορικά πλοία, ενώ η Τουρκία 2.092. Οι διαφορές αυτές δείχνουν ότι η Ελληνόκτητη ναυτιλία λειτουργεί σε διαφορετική κλίμακα ως προς την ικανότητα εξυπηρέτησης διεθνών θαλάσσιων μεταφορών.

Η ναυτιλία των Ελλήνων παρουσιάζει ισχυρή παρουσία στις βασικότερες κατηγορίες εμπορικών πλοίων.

Στα bulk carriers καταγράφει 22,38% του παγκόσμιου στόλου, στα δεξαμενόπλοια 18,51% (πρώτη θέση διεθνώς) και στα πλοία γενικού φορτίου 21,17%.

Στα containerships η ελληνική συμμετοχή ανέρχεται σε 6,05%, έναντι μόλις 1% της Τουρκίας.

Η τοποθέτηση σε κατηγορίες που συνδέονται με τη μεταφορά ενέργειας και πρώτων υλών αναδεικνύει την επιχειρησιακή βαρύτητα του ελληνικού στόλου.

Η οικονομική αξία του ελληνόκτητου στόλου ανέρχεται στα 170,2 δισ. δολάρια, κατατάσσοντας την Ελλάδα δεύτερη παγκοσμίως. Η Τουρκία εμφανίζεται με 22,4 δισ. δολάρια, που αντιστοιχούν σε 1,47% της συνολικής αξίας.

Εξάλλου η ναυτιλία των Ελλήνων χαρακτηρίζεται από στόλους υψηλής επενδυτικής στάθμης και τεχνολογικής επάρκειας, γεγονός που υποστηρίζει την πρόσβαση σε διεθνείς χρηματοδοτικές ροές και τη συμμετοχή σε ναυτιλιακά πρότυπα.

Η τουρκική πλευρά εμφανίζει οργανωμένη στρατηγική ενίσχυσης του στόλου μέσω ναυπηγικών επενδύσεων και κρατικής παρέμβασης. Ωστόσο, η απόσταση από τα ελληνικά δεδομένα παραμένει σημαντική.

Το ότι στα συγκριτικά στοιχεία της έκθεσης η πρόοδος της Τουρκίας αξιολογείται με γνώμονα την Ελλάδα δείχνει αναγνώριση και όχι απλή χρήση στατιστικών μεγεθών.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η εμπορική ναυτιλία των Ελλήνων αποτελεί σταθεροποιητικό παράγοντα της διεθνούς ναυτιλιακής οικονομίας, με δομημένη συμμετοχή στις θαλάσσιες ροές εμπορίου και ενέργειας.

Η διατήρηση αυτής της θέσης δεν βασίζεται σε κεντρική κρατική στρατηγική, αλλά σε ιδιωτική πρωτοβουλία, οικογενειακή επιχειρηματική δομή και πρόσβαση σε παγκόσμια χρηματοδότηση.

Το ελληνικό μοντέλο έχει αποδειχθεί ανθεκτικό και αποτελεσματικό, παρά την απουσία κεντρικού σχεδιασμού, σε αντίθεση με το τουρκικό, το οποίο στηρίζεται στην κρατική παρέμβαση και σε περιφερειακή στρατηγική.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν όχι μόνο μέγεθος, αλλά και επιρροή. Η ελληνική παρουσία σε διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, επιτρέπει τη συμμετοχή στη διαμόρφωση κανονιστικών πλαισίων και επιχειρησιακών πρακτικών.

Η Ελλάδα λειτουργεί ως παγκόσμιος ναυτιλιακός κόμβος, με ρόλο στη διαχείριση κρίσιμων θαλάσσιων διαδρομών και στην εξυπηρέτηση στρατηγικών εμπορικών και ενεργειακών αναγκών. Η Τουρκία επιχειρεί αναβάθμιση μέσω αξιοποίησης της γεωγραφικής της θέσης και ανάπτυξης logistics, ωστόσο παραμένει σε διαδικασία σύγκλισης.

Η διαφοροποίηση του μοντέλου ανάπτυξης αποτυπώνει και διαφορετική μορφή ισχύος, για την Ελλάδα, οικονομική και επιχειρησιακή, για την Τουρκία, στρατηγική με περιφερειακή στόχευση.

Η Ελληνόκτητη ναυτιλία δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις της αγοράς αλλά συμμετέχει στη διαμόρφωσή τους, γεγονός που εξηγεί γιατί παραμένει σταθερά στις κορυφαίες θέσεις των διεθνών συγκριτικών αξιολογήσεων και γιατί χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς ακόμη και από χώρες που επιδιώκουν να ενισχύσουν τη δική τους ναυτιλιακή παρουσία.