ΗΠΑ: Η επιχειρηματική ελίτ αναμένεται να συναντήσει το Σαουδάραβα πρίγκιπα - Στις συζητήσεις Tesla και Nvidia

Ο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, θα συναντηθεί σήμερα (19/11) με κορυφαίους επιχειρηματίες των Ηνωμένων Πολιτειών, μία ημέρα μετά την ιδιαίτερα θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, επανασυστήνοντάς τον στην Ουάσινγκτον.

Στο αμερικανοσαουδαραβικό Investment Forum που θα πραγματοποιηθεί στο Kennedy Center, θα συμμετάσχουν οι διευθύνοντες σύμβουλοι εταιρειών όπως οι Chevron, Qualcomm, Cisco, General Dynamics και Pfizer, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη των IBM, Alphabet (Google), Salesforce, Andreessen Horowitz, Boeing, Halliburton, Adobe, Aramco, State Street και Parsons Corp.

Στις συζητήσεις για την πρόοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης θα λάβουν επίσης μέρος ο Ιλον Μασκ της Tesla και ο Γένσεν Χουάνγκ της Nvidia.

Πρόκειται για το πρώτο ταξίδι του σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του αντιφρονούντα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι από σαουδάραβες πράκτορες στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη. Η έρευνα των αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Σαλμάν είχε εγκρίνει την απαγωγή και τη δολοφονία του Κασόγκι. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι έδωσε την εντολή, παραδέχθηκε όμως ότι φέρει ευθύνη ως ντε φάκτο ηγέτης της χώρας του.

Στην Ουάσινγκτον, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν συζήτησε με τον Τραμπ για επενδύσεις στις ΗΠΑ, ένα θέμα που φαίνεται να ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον πρώην πρόεδρο. Κατά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο πρίγκιπας υποσχέθηκε αύξηση των σαουδαραβικών επενδύσεων στις ΗΠΑ στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, από τα 600 δισεκατομμύρια που είχε δεσμευτεί κατά την επίσκεψη του Τραμπ στο Ριάντ τον Μάιο. Δεν δόθηκαν όμως λεπτομέρειες ή χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση αυτών των επενδύσεων.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι ΗΠΑ βρίσκονται επίσης σε συζητήσεις για πώληση των F-35 στη Σαουδική Αραβία.

Γενικά πάντως, η επίτευξη των συγκεκριμένων επενδύσεων ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων αποτελεί δύσκολο στόχο για το Ριάντ, δεδομένων των μεγάλων δαπανών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε εσωτερικά έργα, όπως η κατασκευή φουτουριστικών πόλεων στην έρημο, με υπερβάσεις προϋπολογισμού, αλλά και οι καθυστερήσεις στην κατασκευή σταδίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034.

Ο Τραμπ θα παραστεί επίσης στο φόρουμ στο Kennedy Center, όπου οι συμμετέχουσες εταιρείες αναμένεται να ανακοινώσουν νέες επενδύσεις στη Σαουδική Αραβία.

Ο ίδιος ο Τραμπ φαίνεται να επιδιώκει να επωφεληθεί από την ενίσχυση των επιχειρηματικών σχέσεων με το Ριάντ. Ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του, καθώς και στενοί συνεργάτες, έχουν συνάψει συμφωνίες με σαουδαραβικούς εταίρους σε τομείς όπως τα ακίνητα και άλλες επενδύσεις.

Ωστόσο, χθες ο Τραμπ προσπάθησε να πάρει αποστάσεις, επικαλούμενος πιθανούς κινδύνους σύγκρουσης συμφερόντων: «Δεν έχω καμία σχέση με τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Άλλωστε, στην πραγματικότητα έχουν πραγματοποιήσει λίγες συναλλαγές με τη Σαουδική Αραβία».