18 εκατομμύρια γεύματα, λιγότερη σπατάλη τροφίμων και δύο καταστήματα-πρότυπο: ο απολογισμός Food Waste 2024 της ΑΒ Βασιλόπουλος

Η εταιρεία περιορίζει τα απόβλητα τροφίμων κατά 18% σε σχέση με το 2019 και επιβραβεύει δύο καταστήματα για τις επιδόσεις τους στο πρόγραμμα «Τρόφιμα Αγάπης»

Ο ετήσιος απολογισμός Food Waste για το 2024 της ΑΒ Βασιλόπουλος αποτυπώνει ουσιαστική πρόοδο: 18 εκατομμύρια γεύματα σε πάνω από 120.000 ανθρώπους, 18% μείωση στα απόβλητα τροφίμων και 122% αύξηση στις δωρεές κοντόληκτων τροφίμων σε σχέση με το 2019. Την ίδια στιγμή, «Πρωταθλητές στα Τρόφιμα Αγάπης» αναδεικνύονται τα καταστήματα Θεσσαλονίκης (οδός 25ης Μαρτίου) και Κω Λάμπη (οδός Κανάρη & Σοφοκλή Βενιζέλου), με μέσο όρο 82% σε δωρεές κοντόληκτων τροφίμων σε σχέση με τις συνολικές απώλειές τους, αποτελώντας παράδειγμα καλής πρακτικής για όλο το δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας.

Το 2024, 2.167 τόνοι τροφίμων διατέθηκαν μέσω δωρεών, καλύπτοντας βασικές διατροφικές ανάγκες σε όλη τη χώρα. Η εταιρεία προχωρά με στόχο μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος κατά 50% έως το 2025, εφαρμόζοντας ολοκληρωμένο πρόγραμμα σε συνεργασία με το WWF Ελλάς, σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

«Τρόφιμα Αγάπης»: καθημερινό όφελος για τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Από το 2013, η ΑΒ Βασιλόπουλος εφαρμόζει το πρόγραμμα «Τρόφιμα Αγάπης», ένα οργανωμένο σχήμα δωρεάς κοντόληκτων τροφίμων που παραμένουν απολύτως κατάλληλα για κατανάλωση, αλλά δεν μπορούν να πωληθούν λόγω κοντινής ημερομηνίας λήξης ή μικρών φθορών στη συσκευασία.

Τα προϊόντα αυτά συλλέγονται καθημερινά από το σύνολο των καταστημάτων της ΑΒ και προσφέρονται σε φορείς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα, με σταθερούς συνοδοιπόρους την Τράπεζα Τροφίμων και την οργάνωση «Μπορούμε».

Πρωταθλητές στα «Τρόφιμα Αγάπης» για το 2024

Για μία ακόμη χρονιά, η ΑΒ Βασιλόπουλος υλοποίησε τον εσωτερικό διαγωνισμό «Πρωταθλητές στα Τρόφιμα Αγάπης», επιβραβεύοντας τα καταστήματα που ξεχωρίζουν για την προσήλωσή τους στη μείωση της σπατάλης τροφίμων και την ενίσχυση των δωρεών.

Κάθε τρίμηνο, αναδεικνύονται 5 Champion Stores που επιτυγχάνουν τις καλύτερες επιδόσεις στο πρόγραμμα, ενώ μία φορά τον χρόνο βραβεύεται το Champion Store of the Year, με βάση τον ετήσιο μέσο όρο ποσοστού δωρεών κοντόληκτων τροφίμων σε σχέση με τις συνολικές καταστροφές κάθε καταστήματος.

Για την περίοδο Ιούλιος 2024 – Ιούνιος 2025, η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδεικνύει δύο καταστήματα ως Πρωταθλητές της Χρονιάς, τα οποία πέτυχαν εντυπωσιακό μέσο όρο 82% σε δωρεές κοντόληκτων τροφίμων σε σχέση με τις συνολικές καταστροφές τους:

Το κατάστημα Θεσσαλονίκης , στην οδό 25 ης Μαρτίου

, στην οδό Το κατάστημα Κως Λάμπη, στην οδό Κανάρη & Σοφοκλή Βενιζέλου

Καλλιεργώντας κουλτούρα μηδενικής σπατάλης - από τους ανθρώπους της ΑΒ έως τα νοικοκυριά

Η ΑΒ Βασιλόπουλος προωθεί τη μείωση αποβλήτων τροφίμων σε όλα τα επίπεδα, έχοντας πετύχει για το 2024 18% μείωση στα απόβλητα τροφίμων της σε σχέση με το έτος βάσης (2019):

Καταμέτρηση αποβλήτων και στοχευμένες ενέργειες περιορισμού.

Αναθεώρηση διαδικασιών σε καταστήματα και αποθήκες για αύξηση διαθέσιμων τροφίμων για δωρεά.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-learning για σχεδόν 13.000 εργαζομένους, με πάνω από 8.000 να ολοκληρώνουν σχετικές ενότητες.

Ετήσιες θεματικές καμπάνιες ευαισθητοποίησης πολιτών, όπως η πρωτοβουλία « Παύση για Καλό », για σωστή αποθήκευση και αξιοποίηση τροφίμων στο σπίτι.

», για σωστή αποθήκευση και αξιοποίηση τροφίμων στο σπίτι. Συνεργασία με το WWF Ελλάς για ανάπτυξη λύσεων με προμηθευτές σε βασικές κατηγορίες προϊόντων.

Συμμαχίες με θετικό αποτύπωμα

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συμμετέχει ενεργά στην πρώτη «Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με την οργάνωση «Μπορούμε».

Με όραμα να είναι «γεμάτο το τραπέζι κάθε σπιτιού» και καμία μερίδα φαγητού να μην πηγαίνει χαμένη, η ΑΒ Βασιλόπουλος επενδύει σε δράσεις και συνεργασίες που μειώνουν τη σπατάλη τροφίμων, προστατεύοντας το περιβάλλον για τις επόμενες γενιές.