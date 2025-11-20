Ειδήσεις
10:26 - 20 Νοε 2025

ifo: Δυσοίωνες προβλέψεις για την Ευρώπη - «Βουτιά» στις επενδύσεις λόγω αβεβαιότητας στην εμπορική πολιτική

Reporter.gr Newsroom
Οι οικονομολόγοι στην Ευρώπη αναμένουν μειωμένες επενδύσεις και απώλειες ανάπτυξης λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στην εμπορική πολιτική, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της έρευνας EES που διεξήχθη από το ινστιτούτο ifo και το EconPol Europe.

Την επόμενη πενταετία, οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναμένουν ότι οι επενδύσεις θα μειωθούν κατά 4,7% και ότι ο ετήσιος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ θα συρρικνωθεί κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες. «Για να εξασφαλιστεί βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, δεν πρέπει να επιβάλλονται περιορισμοί στο διεθνές ελεύθερο εμπόριο. Δασμοί και προστατευτισμός είναι δηλητήριο για την οικονομία – τόσο για την Ευρώπη όσο και για όλες τις άλλες χώρες παγκοσμίως», αναφέρει ο ερευνητής του ifo Νίκλας Πότραφκε.

Για τη Γερμανία, οι ειδικοί αναμένουν μεγαλύτερη του μέσου όρου μείωση στις επενδύσεις (6,1%). Οι συμμετέχοντες από την Πολωνία, την Ιρλανδία και τη Φινλανδία αναμένουν τις μεγαλύτερες μειώσεις στις επενδύσεις (περίπου 6,7 έως 6,8% αντίστοιχα). Στη Γαλλία, οι αναμενόμενες μειώσεις στις επενδύσεις είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (4,0%). Οι ειδικοί εκτιμούν απώλειες ανάπτυξης υψηλότερες του μέσου όρου για την Ιρλανδία, τη Σλοβενία και τη Λετονία (περίπου 1,0 έως 1,5 ποσοστιαίες μονάδες). Αντιθέτως, για την Κροατία, την Εσθονία και τη Γαλλία αναμένονται μόνο μικρές απώλειες ανάπτυξης. «Συνολικά, οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι η αβεβαιότητα στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις παραμένει πολύ υψηλή, παρά τη συμφωνία εμπορίου μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στις 27 Ιουλίου 2025 στο Τέρνμπερι», δηλώνει ο ερευνητής του ifo Κρίστιαν Γκρέους.

Εάν η ΕΕ επιβάλει επίσης υψηλότερους εισαγωγικούς δασμούς, οι συμμετέχοντες αναμένουν πρόσθετες συνέπειες για την οικονομία της ΕΕ το 2025. Με βάση έναν εισαγωγικό δασμό της ΕΕ ύψους 10%, οι ερωτηθέντες αναμένουν αύξηση του πληθωρισμού (κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες) και υψηλότερο επίπεδο ανεργίας (κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες). Προβλέπουν επίσης ακόμη μεγαλύτερη μείωση της οικονομικής ανάπτυξης κατά επιπλέον 0,5 ποσοστιαίες μονάδες και πτώση των επενδύσεων κατά 0,9%.

Η Έρευνα Οικονομικών Ειδικών (EES) είναι μια παγκόσμια έρευνα οικονομικών ειδικών. Οι συμμετέχοντες προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο, τις κεντρικές τράπεζες, καθώς και τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Πάνω από 600 ειδικοί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ συμμετείχαν στις πιο πρόσφατες έρευνες (Β΄ και Γ΄ τρίμηνο 2025), οι οποίες ασχολήθηκαν με τους δασμούς και τις επιπτώσεις τους.

