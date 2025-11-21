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«Κόκκινη» Παρασκευή στις ασιατικές αγορές: Ισχυρές απώλειες σε μετοχές και κρυπτονομίσματα
Χρηματιστήρια
10:28 - 21 Νοε 2025

«Κόκκινη» Παρασκευή στις ασιατικές αγορές: Ισχυρές απώλειες σε μετοχές και κρυπτονομίσματα

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού υποχώρησαν την Παρασκευή (21/11), μετά την πτώση των τεχνολογικών μετοχών στις ΗΠΑ και καθώς οι προσδοκίες των επενδυτών για μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Δεκέμβριο εξασθένησαν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 κατρακύλησε κατά 2,40% στις 48,625,88, ενώ ο δείκτης Topix υποχώρησε κατά 1,84% στις 3,297.73 μονάδες.

Ο τεχνολογικός κολοσσός SoftBank βυθίστηκε πάνω από 10%. Και άλλες τεχνολογικές μετοχές του δείκτη σημείωσαν πτώση, με την Advantest να χάνει πάνω από 9%, την Tokyo Electron να υποχωρεί σχεδόν 6%, τη Lasertec να πέφτει σχεδόν 5%, και τη Renesas Electronics να μειώνεται κατά 1,95%.

Ο βασικός πληθωρισμός της Ιαπωνίας για τον Οκτώβριο αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιούλιο, σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις της αγοράς την Παρασκευή, ενισχύοντας το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Από την άλλη, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 3,79% στις 3,853,26 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq μειώθηκε κατά 3,04% στις 863.95 μονάδες. Οι βαριές μετοχές του Kospi, Samsung Electronics και SK Hynix, κατέγραψαν πτώση έως και 4% και 9%, αντίστοιχα.

Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 σημείωσε επίσης πτώση 1,59% στις 8,416,50 μονάδες.

Επιπλέον, ο Hang Seng Index του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε αισθητά κατά 2,50% στις 25,189,41 μονάδες. Η μεγάλη τεχνολογική εταιρεία Baidu έχασε 6%, η Xiaomi Corp υποχώρησε κατά 4,51%, και η Tencent διαπραγματευόταν χαμηλότερα κατά 2,25%.

Οι μετοχές αυτοκινητοβιομηχανιών στο Hang Seng δέχτηκαν επίσης πλήγμα. Η κινεζική εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων BYD υποχώρησε κατά 2,68%, ενώ οι Nio και Li Auto κατέγραψαν πτώση σχεδόν 6% και περίπου 2%, αντίστοιχα.

Παράλληλα, ο ηπειρωτικός δείκτης CSI 300 μειώθηκε κατά 2,44% στις 4,453,61 μονάδες.

Τέλος, στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 σημείωσε συγκριτικά πιο ήπιες απώλειες 0,29% στις 26.121,90 μονάδες.

Την ίδια ώρα, το bitcoin υποχωρούσε κατά 0,91% στα 85.550 δολάρια, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά μηνών. Το ether έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, πριν ανακτήσει μέρος των απωλειών και τελευταία σημείωνε πτώση 1,08% στα 2.802,81 δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/11/2025 - 10:33
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