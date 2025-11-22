Λωρίδα της Γάζας: Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από ισραηλινά πλήγματα

Στους 21 ανέρχονται οι νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της περιοχής, ύστερα από ισραηλινά πλήγματα στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Ισραήλ και Χαμάς ανταλλάσσουν κατηγορίες περί παραβίασης της εύθραυστης εκεχειρίας, ενώ οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας εκφράζουν την ανησυχία πως η εκεχειρία υπάρχει μόνο στα χαρτιά.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα (Σάββατο, 22/11), ισραηλινά μέσα ανέφεραν – επικαλούμενα αξιόπιστες πηγές – ότι οι IDF «εξουδετέρωσαν» τον Abdullah al-Hudaydi, στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς, ο οποίος είχε βρει καταφύγιο στην Πόλη της Γάζας.

Εν τω μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του υποστήριξε πως σκότωσε έναν «ένοπλο τρομοκράτη» στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, ο οποίος, σύμφωνα με τους IDF, άνοιξε πυρ εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών.