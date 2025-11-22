ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λωρίδα της Γάζας: Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από ισραηλινά πλήγματα
Ειδήσεις
19:49 - 22 Νοε 2025

Λωρίδα της Γάζας: Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από ισραηλινά πλήγματα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στους 21 ανέρχονται οι νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της περιοχής, ύστερα από ισραηλινά πλήγματα στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.  

Ισραήλ και Χαμάς ανταλλάσσουν κατηγορίες περί παραβίασης της εύθραυστης εκεχειρίας, ενώ οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας εκφράζουν την ανησυχία πως η εκεχειρία υπάρχει μόνο στα χαρτιά.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα (Σάββατο, 22/11), ισραηλινά μέσα ανέφεραν – επικαλούμενα αξιόπιστες πηγές – ότι οι IDF «εξουδετέρωσαν» τον Abdullah al-Hudaydi, στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς, ο οποίος είχε βρει καταφύγιο στην Πόλη της Γάζας.

Εν τω μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του υποστήριξε πως σκότωσε έναν «ένοπλο τρομοκράτη» στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, ο οποίος, σύμφωνα με τους IDF, άνοιξε πυρ εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισραήλ: Ανοίγει την πρώτη του πρεσβεία στη Σλοβενία μετά την κυβενρητική αλλαγή
Ειδήσεις

Ισραήλ: Ανοίγει την πρώτη του πρεσβεία στη Σλοβενία μετά την κυβενρητική αλλαγή

Ισραήλ-Λίβανος: Συμφωνία για παράταση εκεχειρίας και δημιουργία ζωνών ασφαλείας
Ειδήσεις

Ισραήλ-Λίβανος: Συμφωνία για παράταση εκεχειρίας και δημιουργία ζωνών ασφαλείας

Τραγωδία στο Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό: Τρεις νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου σε εκπαιδευτική πτήση
Ειδήσεις

Τραγωδία στο Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό: Τρεις νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου σε εκπαιδευτική πτήση

Ισπανία: Στους 101 οι θάνατοι που συνδέονται με τον καύσωνα το Μάιο
Ειδήσεις

Ισπανία: Στους 101 οι θάνατοι που συνδέονται με τον καύσωνα το Μάιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
04/06/2026 - 22:16

Ουκρανικό: Έτοιμος για συμβιβασμούς ο Πούτιν – Έτοιμος για συνάντηση ο Ζελένσκι

Οικονομία
04/06/2026 - 22:06

Στουρνάρας: Η πρόκληση και η ευκαιρία της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

Υγεία
04/06/2026 - 22:00

Παιδικό Τραύμα: Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Ειδήσεις
04/06/2026 - 21:44

Ρούμπιο: «Εξοργιστικές» οι ιρανικές επιθέσεις στο Κουβέιτ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
04/06/2026 - 21:25

Νέο Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα – Tι αλλάζει

Πολιτική
04/06/2026 - 21:01

Δημοσκόπηση: Η ΕΛΑΣ δεύτερη με απόσταση 13,3% από τη ΝΔ – Οι πολίτες «ψηφίζουν» κυβέρνηση συνεργασίας

Υγεία
04/06/2026 - 21:00

Όταν ο φόβος της απόρριψης σε κάνει να μη ζητάς αυτό που θέλεις

Ειδήσεις
04/06/2026 - 20:36

Πούτιν: Με αμοιβαίους συμβιβασμούς ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να τελειώσει σύντομα

Ειδήσεις
04/06/2026 - 20:10

Λαβρόφ κατά ΗΠΑ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πλέον του Τραμπ, όχι του Μπάιντεν

Ειδήσεις
04/06/2026 - 19:55

Ορμούζ: Τέσσερα ιρανικά τάνκερ με 7 εκατ. βαρέλια πετρελαίου «έσπασαν» τον αμερικανικό αποκλεισμό

Ειδήσεις
04/06/2026 - 19:49

Πότε λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Τα πρόστιμα

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 19:36

Intracom: Έγκριση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 10% του κεφαλαίου

Χρηματιστήρια
04/06/2026 - 19:14

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές παρά τις επιμέρους πιέσεις

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 19:05

Alpha Trust: Θετικό το ΔΣ στη δημόσια πρόταση της Alpha Bank

Οικονομία
04/06/2026 - 18:53

Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Μείωση ανατιμήσεων κατά 50 φορές μετά τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας

Ειδήσεις
04/06/2026 - 18:46

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: Ένταση σημειώθηκε μεταξύ Γεωργιάδη και εργαζομένων

Πολιτική
04/06/2026 - 18:38

Γερουλάνος: Το «Ελλάδα 2.0» δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ - Πόσα έργα χάθηκαν

Magazino
04/06/2026 - 18:33

Politico: Το Μουντιάλ αποτελεί την τελευταία ευκαιρία του Μακρόν να επωφεληθεί πολιτικά από μια μεγάλη ποδοσφαιρική επιτυχία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
04/06/2026 - 18:21

Νέα «αερομαχία» Ryanair – Fraport για το αεροδρόμιο Καλαμάτας αυτή τη φορά

Ναυτιλία
04/06/2026 - 18:18

Τα πέντε τεχνολογικά cluster ιδιαίτερης σημασίας για την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα

Ομόλογα
04/06/2026 - 18:03

BofA: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τα βρετανικά ομόλογα παρά την αβεβαιότητα

Ειδήσεις
04/06/2026 - 18:00

Ένοπλες δυνάμεις: Ξεκίνησε η εθελοντική κατάταξη των γυναικών στο στρατό

Πολιτική
04/06/2026 - 17:57

Πλεύρης: Η επιτυχία του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης εξαρτάται από τις επιστροφές

Πολιτική
04/06/2026 - 17:50

Βουλή: Πέρασε κατά πλειοψηφία ο νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας «Νίκος Ταγαράς»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
04/06/2026 - 17:48

7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης: Οι θεματικές ενότητες

Ειδήσεις
04/06/2026 - 17:45

Τραμπ: Προωθεί τον πρώην δικηγόρο του Τοντ Μπλανς για υπουργό Δικαιοσύνης

Σχόλια Αγοράς
04/06/2026 - 17:33

Δεύτερη σερί πτώση στο Euronext Athens - Καθυστέρηση στις αποκοπές μερισμάτων των τραπεζών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
04/06/2026 - 17:28

Το «Out of the Box Stories» του Pamestoixima.gr κάνει πρεμιέρα με καλεσμένο τον Κώστα Κατσουράνη 

Ειδήσεις
04/06/2026 - 17:25

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Ειδήσεις
04/06/2026 - 17:16

Απεβίωσε ο σκιτσογράφος Γιώργος Μυλωνάς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ