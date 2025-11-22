Λωρίδα της Γάζας: Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από ισραηλινά πλήγματα

Ισραήλ και Χαμάς ανταλλάσσουν κατηγορίες περί παραβίασης της εύθραυστης εκεχειρίας, ενώ οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας εκφράζουν την ανησυχία πως η εκεχειρία υπάρχει μόνο στα χαρτιά.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα (Σάββατο, 22/11), ισραηλινά μέσα ανέφεραν – επικαλούμενα αξιόπιστες πηγές – ότι οι IDF «εξουδετέρωσαν» τον Abdullah al-Hudaydi, στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς, ο οποίος είχε βρει καταφύγιο στην Πόλη της Γάζας.
Εν τω μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του υποστήριξε πως σκότωσε έναν «ένοπλο τρομοκράτη» στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, ο οποίος, σύμφωνα με τους IDF, άνοιξε πυρ εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών.