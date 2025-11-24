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Schneider Electric, AVEVA, ETAP με τη Συμμαχία OpenUSD: Μαζί για την ανάπτυξη ψηφιακών διδύμων και 3D μοντελοποίησης
Επιχειρήσεις
11:12 - 24 Νοε 2025

Schneider Electric, AVEVA, ETAP με τη Συμμαχία OpenUSD: Μαζί για την ανάπτυξη ψηφιακών διδύμων και 3D μοντελοποίησης

Reporter.gr Newsroom
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Η Schneider Electric και η ETAP, ανακοίνωσαν την ένταξή τους στην Συμμαχία OpenUSD (UniversalSceneDescription). Οι εταιρείες προστίθενται σε πρωτοπόρους του κλάδου, όπως οι NVIDIA, Pixar, Adobe και Autodesk, διαμορφώνοντας το μέλλον των διαλειτουργικών ψηφιακών διδύμων (digitaltwins) και των έτοιμων για προσομοίωση (SimReady) 3Dστοιχείων. Η ανακοίνωση παρουσιάστηκε στο Innovation Summit North America της SchneiderElectric στο Λας Βέγκας, που συγκέντρωσε περισσότερους από 2.500 ηγετικούς επιχειρηματίες και καινοτόμους της αγοράς με σκοπό την επιτάχυνση πρακτικών λύσεων για ένα πιο ανθεκτικό, οικονομικό και έξυπνο ενεργειακό μέλλον.

Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει σύμφωνα με τις εταιρείες, τη δέσμευση των εταιρειών στην προώθηση ανοιχτών προτύπων για βιομηχανική προσομοίωση, συνεργατικό σχεδιασμό και υποδομές AI κλίμακας gigawatt. Το OpenUSD αποτελεί ένα υψηλής απόδοσης, επεκτάσιμο πλαίσιο και οικοσύστημα που επιτρέπει απρόσκοπτη διαλειτουργικότητα μεταξύ εργαλείων λογισμικού και τύπων δεδομένων για τη δημιουργία εικονικών κόσμων και την προώθηση της βιομηχανικής ψηφιοποίησης.

Η συμμετοχή στην Συμμαχία OpenUSD σηματοδοτεί την ενισχυμένη ευθυγράμμιση της SchneiderElectric, της AVEVA και της ETAP με το όραμα της NVIDIA για κλιμακούμενα, φυσικά ακριβή και σε πραγματικό χρόνο περιβάλλοντα ψηφιακών διδύμων (digitaltwins), σχεδιασμένα να προσομοιώνουν τα κτίρια, τα εργοστάσια παραγωγής, τα datacenters και τα συστήματα AI της επόμενης γενιάς.

Προώθηση ανοιχτών προτύπων για βιομηχανική προσομοίωση, συνεργατικό σχεδιασμό και AI συστήματα υποδομών

Υιοθετώντας το OpenUSD ως κοινό πρότυπο, οι εταιρείες συνεργάζονται στενά με την NVIDIA για να αξιοποιήσουν νέες δυνατότητες για:

· Ανάπτυξη SimReady Στοιχείων: Δημιουργία διαλειτουργικών, έτοιμων για προσομοίωση μοντέλων φυσικών υποδομών, όπως συστημάτων ισχύος και ψύξης, τα οποία μπορούν να ενσωματώνονται και να λειτουργούν μέσα σε βιομηχανικά ψηφιακά δίδυμα (digitaltwins) που αξιοποιούν τις βιβλιοθήκες του NVIDIAOmniverse.

· Συνεργασία ψηφιακών διδύμων: Διευκόλυνση ενοποιημένων, ολοκληρωμένων προβολών σύνθετων συστημάτων, όπως datacenters, ενεργειακά δίκτυα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τα οποία ενσωματώνονται με πλατφόρμες της SchneiderElectric, όπως τα EcoStruxure, AVEVA και ETAP. Η τεχνογνωσία των τριών εταιρειών σε κτίρια, datacenters, εργοστάσια, μονάδες παραγωγής, δίκτυα και υποδομές αγγίζει πολλούς τομείς, με αποτέλεσμα να προσφέρει προηγμένες προσομοιώσεις ψηφιακών διδύμων (digitaltwins) για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών.

· Επιταχυνόμενη Ανάπτυξη AI Υποδομών: Αξιοποίηση του NVIDIA Omniverse DSX Blueprint και των βιβλιοθηκών NVIDIAOmniverse για τον συν-σχεδιασμό AIεργοστασίων κλίμακας gigawatt, με μειωμένο ρίσκο και ταχύτερη διάθεση στην αγορά.

Τα SimReady στοιχεία της SchneiderElectric χρησιμοποιούνται μαζί με εφαρμογές που ενσωματώνουν βιβλιοθήκες NVIDIAOmniverse, επιτρέποντας φυσικά ακριβείς και λεπτομερείς προσομοιώσεις σε διάφορους κλάδους, επιταχύνοντας παράλληλα την ανάπτυξη ψηφιακών διδύμων (digitaltwins). Από τους κατασκευαστές που βελτιστοποιούν τις γραμμές συναρμολόγησης, έως τους διαχειριστές datacenters που ενισχύουν τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των AIεργοστασίων. Η υιοθέτηση του OpenUSD και των digitaltwins οδηγεί σε καλύτερη ενεργειακή απόδοση, μεγαλύτερη βιωσιμότητα και αυξημένη ανθεκτικότητα.

Για παράδειγμα, με τη χρήση ψηφιακών διδύμων (digitaltwins) AIεργοστασίων, οι διαχειριστές datacenters μπορούν να μοντελοποιούν και να διαχειρίζονται συστήματα φυσικής υποδομής που προσομοιώνουν θερμική συμπεριφορά, κατανομή ισχύος και ροή αέρα, ώστε να βελτιστοποιούν την αποδοτικότητα ψύξης και την αξιοπιστία.

«Το OpenUSD είναι κάτι περισσότερο από μια μορφή αρχείου, είναι μια εικονική γέφυρα μεταξύ κλάδων», δήλωσε ο JimSimonelli, SeniorVicePresident και ChiefTechnologyOfficer για τα DataCenters στη SchneiderElectric. «Η συμμετοχή μας στη Συμμαχία OpenUSD μας επιτρέπει να συμβάλουμε σε μια κοινή ψηφιακή γλώσσα που ενισχύει τη συνεργασία, την προσομοίωση και την καινοτομία σε όλο το AI οικοσύστημα. Είναι μια φυσική προέκταση της συνεργασίας μας με τη NVIDIA, που μας επιτρέπει να δημιουργούμε υποδομές AI όχι μόνο ισχυρές, αλλά έξυπνες, βιώσιμες και έτοιμες για το μέλλον».

«Για να σχεδιάσουν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά πολύπλοκα συστήματα, όπως τα AI εργοστάσια, οι βιομηχανίες χρειάζονται μια στιβαρή, έτοιμη για προσομοίωση βάση», δήλωσε ο RevLebaredian, VicePresident του Omniverseκαι simulation technology της NVIDIA. «Η τεχνογνωσία της SchneiderElectric στη διαχείριση ενέργειας, στο υλικό και στο λογισμικό, σε συνδυασμό με τις βιβλιοθήκες NVIDIAOmniverse, θα επιταχύνει τη δημιουργία των AI εργοστασίων και των έξυπνων δικτύων του μέλλοντος, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή αποδοτικότητας και βιωσιμότητας που καθοδηγείται από την AI».

Συνεχής καινοτομία, συνεργασία και αντίκτυπος

Η ένταξη των SchneiderElectric, AVEVA και ETAPστη Συμμαχία OpenUSD(AOUSD) αποτελεί καθοριστική στιγμή στη συνεργασία τους με τη NVIDIA και βασίζεται στα σημαντικά ορόσημα που έχουν μοιραστεί τα τελευταία χρόνια για την επιτάχυνση της ανάπτυξης digitaltwins και AIεργοστασίων.

Οι εταιρείες συνεργάζονται για την από κοινού ανάπτυξη αναφοράς αρχιτεκτονικών, ολοκληρωμένων υποδομών και λύσεων λογισμικού που θα τροφοδοτούν και θα ψύχουν την επόμενη γενιά AI εργοστασίων, ενώ παράλληλα εργάζονται σε έργα που αξιοποιούν τις βιβλιοθήκες NVIDIAOmniverse για να προσομοιώσουν και να βελτιώσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα σε πραγματικά περιβάλλοντα.

Στο GTCDC, η SchneiderElectric αναγνωρίστηκε ως συνεργάτης στην ενέργεια, την ψύξη και την τεχνολογία ενέργειας, συνεισφέροντας στο NVIDIA AI Factory Research Center στο Manassas της Βιρτζίνια. Το κέντρο, που λειτουργεί με την πλατφόρμα NVIDIA Vera Rubin, κατασκευάστηκε για να υποστηρίξει καινοτομίες στη γενετική τεχνική νοημοσύνη, τον επιστημονικό υπολογισμό και την προηγμένη παραγωγή και να αποτελέσει τη βάση για το OmniverseDSXBlueprint για AI εργοστάσια κλίμακας gigascale. Τον Μάρτιο του 2025, η ETAP by Schneider Electric παρουσίασε ένα προηγμένο ψηφιακό δίδυμο (digitaltwin) που μπορεί να σχεδιάσει και να προσομοιώσει με ακρίβεια τις ενεργειακές ανάγκες των AI εργοστασίων.

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